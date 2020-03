Der LASK musste sich am Donnerstagabend im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League dem englischen Schwergewicht Manchester United klar und deutlich mit 0:5 geschlagen geben. Odion Ighalo brachte die Red Devils im Linzer Stadion, das heute aufgrund der Corona-Maßnahmen praktisch leer bleiben musste, per Traumtor in Führung (28.). Daniel James (58.), Juan Mata (82.), Mason Greenwood (90.+2) und Andreas Pereira (90.+3) machten in der zweiten Halbzeit den Kantersieg der Red Devils klar.

Personalsorgen in der Defensive - Europacup-Debüt für Dominik Reiter

Neben den zwei am Kreuzband verletzten Marvin Potzmann und Thomas Goiginger musste Valerien Ismael auch auf zwei Stammspieler der Dreierabwehrkette verzichten. Da Philipp Wiesinger und Petar Filipovic jeweils wegen einer Gelbsperre nicht mitwirken konnten, rückte Reinhold Ranftl von seiner angestammten Position rechts im Mittelfeld zurück in die Dreierkette.

Außerdem spielte Christian Ramsebner von Beginn an. Rechts im Mittelfeld gab es mit Dominik Reiter einen Europacup-Debütanten. An vorderster Front stürmte Joao Klauss, der den Vorzug gegenüber Marko Raguz, dem zweifachen Torschützen gegen Alkmaar, erhalten hatte. Samuel Tetteh rotierte für den verletzten Thomas Goiginger in die Startformation der Athletiker.

Es war schon eine gespenstische Atmosphäre, die auf der Gugl herrschte. Das Linzer Stadion musste ja bekanntlich aufgrund der von der Bundesregierung verhängten Maßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Verbreitung des Coronavirus leer bleiben. Neben den Akteueren am Platz erhielten nur Betreuer und Mitarbeiter der beiden Vereine, UEFA Delegierte, TV-Mitarbeiter, Journalisten, Fotografen sowie ausgewählte VIP-Gäste Zutritt zum Stadion.

Odion Ighalo bringt ManUnited per Traumtor in Führung

Von einer anfänglichen Nervosität oder gar Ehrfurcht war den Linzer Athletikern nichts anzumerken. Zwar hatte der englische Rekordmeister mehr Ballbesitz, doch den Oberösterreicher gelang es, die Red Devils früh zu stören. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit nahmen die Tormöglichkeiten der Gäste jedoch zu. Juan Mata fand nach einer Faustabwehr von LASK-Keeper Schlager die erste Top-Chance vor, schoss aber knapp links vorbei (18.). Zwei Minuten später scheiterte Ighalo mit einem Schuss an Schlager (20.).

Der Druck der Red Devils stieg praktisch von Minute zu Minute. Zunächst konnte sich Schlager noch bei einem Schuss von Daniel James auszeichnen, ehe ein Kopfball von McTominay nur hauchzart am Tor vorbeizischte. In der 28. Minute ging der Favorit aus England allerdings verdient in Führung: Bruno Fernandes setzte Odion Ighalo in Szene, der sich den Ball in Weltklasse-Manier drei Mal „aufgaberlte“ und selbigen von der Strafraumgrenze ins linke Kreuzeck wuchtete - 0:1 (28.).

Nach dem Gegentreffer waren es jedoch die Hausherren, die im leeren Linzer Stadion Akzente setzen konnten. Die beste Chance aufseiten der Athletiker fand Dominik Frieser vor, der am langen Eck freistehend zum Abschluss kam. Bailly konnte das Leder aber in höchster Not klären (40.). Kurz vor dem Pausenpfiff rauschte ein Kopfballversuch von Manchester-Kapitän Maguire nur knapp links vorbei (44.).

Manchester United zeigt seine ganze Klasse

Der Tabellenführer der Tipico Bundesliga kam mit viel Elan aus der Kabine und startete durchaus schwungvoll in die zweiten 45 Minuten. Rene Renner fand in der 49. Minute die erste Schusschance vor, verzog jedoch klar. Auf der anderen Seite schoss Mata nach einer Hereingabe von Shaw drüber (51.).

Wenig später bauten die Gäste aus England ihre Führung aus: Ighalo brachte Daniel James in Szene, der den Turbo zündete und mit einem feinen Haken Trauner aussteigen ließ. Auch Ranftl konnte den wieselflinken James nicht mehr am Abschluss hindern, der im linken unteren Eck einschlug (58.). Kurz darauf hatten die Linzer Glück, dass ein Schuss von Ighalo an der Stange landete (63.).

Manchester United hatte die Partie gänzlich im Griff, legte einen souveränen Auftritt hin. In der 75. Minute probierte es Joao Klauss nochmal per Distanzschuss. Dieser zischte aber rechts am Tor vorbei. In der 82. Minute machte Juan Mata den Deckel drauf: Der spanische Routinier verwandelte einen herrlichen Pass von Fred zum 0:3. In der Nachspielzeit wurde es dann ganz bitter für den LASK: Zunächst stellte der 18-jährige Stürmer Mason Greenwood auf 4:0, ehe der sonst so sichere Alex Schlager bei einem Weitschuss von Andreas Pereira patzte und die Partie am Ende sogar mit 0:5 ausging.

Ob das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Manchester überhaupt noch stattfinden wird, ist noch völlig unklar. Am kommenden Dienstag werden die UEFA-Mitgliedsverbände per Telefonkonferenz entscheiden, wie es mit der Champions- und Europa League weitergeht. Aktuell sieht alles danach aus, als würden sämtliche Bewerbe unterbrochen bzw. abgebrochen werden.

UEFA Europa League, Achtelfinale, Hinspiel

LASK - Manchester United 0:5 (0:1)

Linzer Stadion; Ohne Zuschauer (Corona-Maßnahmen); SR Dias (POR)

Tore: Ighalo (28.), James (58.), Mata (82.), Greenwood (90.+2), Pereira (90.+3)

LASK: A. Schlager - Ranftl, Trauner, Ramsebner - Reiter, Holland (76./Haudum), Michorl, Renner - Tetteh (61./Raguz), Joao Klauss, Frieser (71./Balic)

Manchester United: Romero - Williams, Maguire, Bailly, Shaw - McTominay, Fred - Mata, Bruno Fernandes (78./Pereira), James (71./Chong) - Ighalo (85./Greenwood)

Gelbe Karten: Trauner (33.), Joao Klauss (39.), Ramsebner (59.), Reiter (90.) bzw. Shaw (47.)

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media