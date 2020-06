Der SKN St. Pölten hat im ersten Bundesliga-Spiel nach der Corona-Pause einen fulminanten Auswärtssieg gegen die WSG Swarovski Tirol eingefahren. Die Niederösterreicher bestraften einen inferior verteidigenden Aufsteiger eiskalt und feierten einen 5:0-Kantersieg. Mann des Spiels war Cory Burke, der einen Hattrick schnürte. Für den SKN St. Pölten war es der erste Ligasieg seit dem 9. November 2019.

WSG verteilt Gastgeschenke - St. Pölten schlägt eiskalt zu

Die WSG Swarovski Tirol erwischte einen regelrechten Horror-Start ins erste Spiel nach der Corona-Pause: In der 6. Minute verlor Fabian Koch in der eigenen Hälfte den Ball, was die Gäste aus Niederösterreich eiskalt nutzten. Über Luxbacher und Burke gelangte das Spielgerät zu Kofi Schulz, der bei seinem zweiten Einsatz für den SKN zum 0:1 einschoss (6.).

Wenige Augenblicke später unterlief dem Aufsteiger der nächste schlimme Patzer: Stefan Hager konnte den Ball nicht kontrollieren, ehe Cory Burke dazwischen sprintete und WSG-Goalie Oswald keine Chance ließ - 0:2 (10.). Doch es kam noch schlimmer für die von Martin Svejnoha, der heute den verletzten Thomas Silberberger ersetzt hatte (Thomas Silberberger bei Motorradunfall schwer verletzt!), betreuten Kristallkicker. Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte landete bei Kofi Schulz, der das Leder unmittelbar vor der Toroutlinie ins Zentrum spielt, wo Cory Burke aus kurzer Distanz nur mehr einschieben musste - 0:3 (15.).

Cory Burke bekamen die Tiroler überhaupt nicht in den Griff: In der 23. Minute hatte der Jamaikaner sogar das 4:0 auf dem Fuß, doch Ferdinand Oswald konnte den Hattrick des 28-Jährigen stark verhindern. Die Tiroler konnten sich in weiterer Folge zwar etwas stabilisieren, an der deutlichen Halbzeitführung (die höchste des SKN in der Bundesliga-Geschichte) änderte dies jedoch nichts.

St. Pölten weiterhin in Torlaune

Unmittelbar nach Wiederbeginn zappelte der Ball zum vierten Mal am heutigen Tag im Tor der Tiroler. Der Treffer von Luxbacher zählte jedoch zu Recht nicht. Das fehleranfällige Abwehrverhalten des Aufsteigers setzte sich aber gnadenlos fort: Diesmal war es Soares, der sich auf Höhe der Mittellinie völlig verschätzt hatte. Der eingewechselte Nicolas Meister tankte sich nach vorne und bediente Cory Burke, der von den mitgelaufenen Verteidigern nicht mehr am Abschluss gehindert werden konnte und den Hattrick schnürte - 0:4 (55.).

Es war ein gebrauchter Dienstagabend aus Sicht der Wattener, die den SKN St. Pölten nicht ansatzweise gefährden konnten. Die Gäste aus Niederösterreich wiederum waren weiterhin in Torlaune: Davies konnte sich auf der linken Seite viel zu leicht gegen Koch durchsetzen, ehe das Leder ibeim eingewechselten Christoph Messerer landete. Der Youngster netzte aus kürzester Distanz zum 0:5-Endstand ein (76.). Damit durfte sich Robert Ibertsberger über einen Traum-Einstand als St. Pölten-Trainer freuen.

Tipico Bundesliga, 23. Runde, Qualifikationsgruppe

WSG Swarovski Tirol - spusu SKN St. Pölten 0:5 (0:3)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 0 Zuschauer; SR Altmann

Tore: Schulz (6.), Burke (10., 15., 54.), Messerer (76.)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Hager (37./Walch), Soares (84./Neurauter), Adjei - Rieder (71./Santin), Svoboda, Petsos, Pranter (46./Yeboah) - Dedic (72./Nitzlnader), Maierhofer

SKN St. Pölten: Riegler - Klarer, Luan, Muhamedbegovic - Ingolitsch, Ambichl, R. Ljubicic (80./Gorzel), Schulz (72./Davies) - Alan (46./Meister), Burke (71./Ouedraogo), Luxbacher (65./Messerer)

Gelbe Karten: Maierhofer (7.), Koch (70.), Adjei (77.) bzw. Ingolitsch (19.), Ambichl (68.), Ouedraogo (79.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller