Der SV Mattersburg und Cashpoint SCR Altach trennten sich zum Restart der Bundesliga mit einem 1:1-Remis. Emanuel Schreiner hatte die Gäste aus Vorarlberg in der 16. Minute in Führung gebracht. Nur wenige Minuten später gelang Jano per Kopfball der Ausgleich. Damit schieben sich die Altacher vorläufig auf den ersten Tabellenrang der Quali-Gruppe. Mattersburg liegt nun vor der Admira auf Rang vier. Aktuell läuft das Abendspiel zwischen Austria und der Admira (Hier geht's zum Live-Ticker).

Altach nutzt Fehler eiskalt zur Führung - Mattersburg schlägt schnell zurück

Nach einer etwas zerfahrenen Anfangsphase waren es die Gäste aus Vorarlberg, die nach einer Viertelstunde in Führung gingen. Dem vorangegangen war ein kapitaler Fehlpass von Michael Lercher, der den Ball ohne Not hoch zu Emanuel Schreiner spielte. Der 31-Jährige legte den Ball zurück auf Gebauer, der das Leder umgehend zu Schreiner zurückspielte. Der gebürtige Oberösterreich netzte aus gut 14 Metern zum 0:1 ein (16.).

Wenig später war die Führung der Altacher jedoch schon wieder dahin: Andreas Kuen brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld hoch in den Strafraum, wo sich Jano im Kopfballduell gegen Schmiedl viel zu leicht durchsetzen konnte und das Leder perfekt ins rechte untere Eck köpfelte. Benjamin Ozegovic, der heute den gesperrten Martin Kobras ersetzt hatte, war bei diesem Versuch machtlos - 1:1 (19.).

Es folgte eine Druckphase der Gäste aus Altach: Nach einer Flanke von Tartarotti kam Zwischenbrugger plötzlich völlig freistehend zum Abschluss. Nur die Latte verhinderte die erneute Führung für die Vorarlberger (28.). Auf der anderen Seite verpasste Gruber eine Hereingabe von Kuen knapp (37.).

Nach dem Seitenwechsel taten sich beide Mannschaften zunächst schwer, in der Offensive für Gefahr zu sorgen. Vielmehr war das Spiel geprägt von vielen langen Bällen, die zumeist aber nicht beim angedachten Adressaten ankamen. In der 65. Minute fanden die Hausherren jedoch eine Top-Chance auf die erstmalige Führung in dieser Partie vor: Schmiedl verschätzte sich bei einem hohen Ball aus der Mattersburger Hälfte, ehe Alois Höller von der Strafraumgrenze abzog. Benjamin Ozegovic war aber zur Stelle und konnte dein Einschlag verhindern (66.). Den Nachschuss setzte Andreas Kuen knapp vorbei.

In der Schlussphase waren es aber die Gäste aus Vorarlberg, die dem Sieg näher kamen. Zunächst schlenzte Gebauer den Ball in der 77. Minute knapp am langen Eck vorbei, ehe Schüsse von Fischer und Sam geblockt werden konnten. Doch auch auf der anderen Seite wurde es nochmals gefährlich: Der eingewechselte Bürger verpasste eine Hereingabe von Hart nur knapp. In der Nachspielzeit segelte ein Weitschuss-Kracher von Oum Gouet hauchzart am Tor von Kuster vorbei. Am Ende musste sich beide Teams mit einem Remis begnügen.

Tipico Bundesliga, 23. Runde, Qualifikationsgruppe

SV Mattersburg - Cashpoint SCR Altach 1:1 (1:1)

Pappelstadion, Mattersburg; 0 Zuschauer; SR Spurny

Zum Live-Ticker SV Mattersburg gegen SCR Altach

Tore: Jano (19.) bzw. Schreiner (16.)

SV Mattersburg: Kuster - Nemeth, Jano, Mahrer - Salomon (86./Bürger9, Hart, Erhardt, Lercher (61./Miesenböck) - Gruber, Pusic (61./Höller), Kuen

SCR Altach: Ozegovic - Thurnwald, Dabanli, Schmiedl (70./Oum Gouet), Karic (D. Nussbaumer) - Meilinger (70./Sam), Zwischenbrugger, Wiss, Schreiner - Tartarotti (46./Fischer) - Gebauer (81./Villalba)

Gelbe Karten: Gruber (71.), Mahrer (90.) bzw. Thurnwald (13.), Schreiner (26.), Wiss (89.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller