Keinen Sieger brachte das Westderby zwischen dem SCR Altach und der WSG Swarovski Tirol hervor. Die beiden Mannschaften trennten sich in einer verregnten Partie in der Cashpoint-Arena mit einem 1:1-Remis. Thanos Petsos hatte den Aufsteiger mit seinem ersten Bundesliga-Treffer seit knapp fünf Jahren in Führung gebracht. Jan Zwischenbrugger gelang in der 79. Minute der zu disem Zeitpunkt verdiente Ausgleich.

Wenige Torchancen im Altacher Platzregen

Pünktlich zu Beginn des Westderbys fegte über die Altacher Cashpoint-Arena ein heftiges Gewitter inklusive Platzregen hinweg. Referee Robert Schörgenhofer verzichtete auf eine Unterbrechung und ließ die Akteure weiterkicken. Aus sportlicher Sicht waren die Altacher in der absoluten Anfangsphase um Spielkontrolle bemüht. Die WSG Tirol hingegen begann etwas abwartend und überließ den Hausherren zumeist das Spielgerät.

Mit Fortdauer der ersten Hälfte wurde der Aufsteiger aber mutiger und spielte durchaus beherzt nach vorne: Thanos Petsos prüfte Martin Kobras mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, doch der Altach-Goalie hatte damit keine Probleme (22.). Chancentechnisch ließ die Partie jedoch schwer zu Wünschen übrig. Beide Mannschaften waren auf eine kontrollierte und kompakte Defensive bedacht. Hinzu kamen auf beiden Seiten recht viele Abspielfehler. Dies hatte zur Folge, dass bis zum Halbzeitpfiff keine nennenswerten Torchancen mehr zustande kamen.

Thanos Petsos erzielt sein erstes Bundesliga-Tor seit knapp fünf Jahren

Die zweiten 45 Minuten begannen für die Gäste aus Tirol optimal: Ein abgefälschtes Zuspiel von Yeboah landete genau vor den Füßen von Thanos Petsos, der das Leder gekonnt unter Kobras hindurch im Tor der Vorarlberger unterbrachte - 0:1 (51.). Für Thanos Petsos war es das erste Tor in der Tipico Bundesliga seit dem 1. August 2015. Damals hatte er einen Treffer für Rapid in Salzburg erzielt.

Nach der Einwechslung von Sidney Sam erlebten die Hausherren jedoch einen Aufschwung. Mit Fortdauer der zweiten Halbzeit näherten sich die Vorarlberger dem Ausgleich an. Fabian Koch stand bei einer Hereingabe von Tartarotti goldrichtig und verhinderte den Einschlag (66.). Die Altacher blieben am Drücker und wurden in der Schlussphase mit dem Ausgleich belohnt: Daniel Nussbaumer legte nach einem schönen Solo ab auf Jan Zwischenbrugger, dessen gefühlvoller Schuss aus gut 18 Metern via Innenstange ins Tor ging - 1:1 (79.).

Eine Minute später hatten die Wattener Glück, dass ein Schuss von Sidney Sam an die Latte krachte. Altach war dem Siegtreffer in der Schlussphase näher, doch die WSG rettete den Punkt über die Zeit.

Tipico Bundesliga, 24. Runde, Qualifikationsgruppe

Cashpoint SCR Altach - WSG Swarovski Tirol 1:1 (0:0)

Cashpoint-Arena, Altach; 0 Zuschauer; SR Schörgenhofer

Zum Live-Ticker SCR Altach gegen WSG Tirol

Tore: Zwischenbrugger (79.) bzw. Petsos (51.)

SCR Altach: Kobras - Anderson (56./Thurnwald), Schmiedl, Dabanli, Karic - Oum Gouet (73./Villalba), Wiss (31./Zwischenbrugger) - Meilinger (46./Fischer), Tartarotti, D. Nussbaumer - Gebauer (56./Sam)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Soares, Gugganig, Adjei - Rieder (69./Santin), Petsos, Svoboda, Walch (69./Buchacher) - Yeboah (82./Neurauter), Maierhofer (61./Dedic)

Gelbe Karten: Wiss (19.), Dabanli (28.), Zwischenbrugger (32.), Schmiedl (70.) bzw. Maierhofer (41.), Gugganig (85.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media