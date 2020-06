Der FC Flyeralarm Admira hat in der 25. Runde der Tipico Bundesliga einen Befreiungsschlag gelandet und einen klaren 3:0-Erfolg im Niederösterreich-Derby gegen den SKN St. Pölten gefeiert. Roman Kerschbaum köpfelte die Admira - unter Beobachtung von Neo-Sportchef Ernst Baumeister - kurz vor der Pause in Führung. In der Schlussphase konterte die Admira den SKN eiskalt aus und jubelte nach weiteren Treffern von Toth und Petlach über den ersten Sieg nach der Corona-Pause.

Intensives NÖ-Derby mit harten Zweikämpfen

Der SKN St. Pölten war zu Beginn dieses Niederösterreich-Derbys vor Geisterkulisse die engagiertere und mutigere Mannschaft. In der 6. Minute fanden die Hausherren, bei denen Robert Ibertsberger gleich acht Veränderungen im Vergleich zum 1:1 gegen die Austria vorgenommen hatte, die erste Top-Chance der Partie vor: Ein Kopfball von Klarer landete genau vor den Füßen von Ouedraogo, der aus spitzem Winkel auf das lange Eck zielte, doch Admira-Goalie Leitner konnte sich mit einer Sensations-Tat auszeichnen und den sicher geglaubten Gegentreffer verhindern (6.).

Unter der Beobachtung vom neuen alten Sportdirektor Ernst Baumeister fand die Admira mit Fortdauer der ersten Halbzeit besser ins Spiel, wenngleich es in der Offensive noch an der nötigen Feinabstimmung haperte. Außerdem schenkten sich beide Mannschaften nichts, wurden die Zweikämpfe doch mit sehr viel Engagement und Leidenschaft geführt. Teilweise gingen die Akteure jedoch überhart in die Duelle mit den Gegenspielern.

Diese harte Gangart wurde von Referee Alan Kijas erst nach einer halben Stunde mit einer gelben Karte gegen Roman Kerschbaum bestraft. Kurz vor der Pause netzt der „Gelbsünder“ jedoch zum 1:0 für die Gäste ein. Zunächst köpfelte Lackner nach einer Freistoßhereingabe von Lukacevic an die Stange, ehe das Leder von dort bei Roman Kerschbaum landete, der aus kurzer Distanz nur mehr einköpfen musste - 0:1 (40.). Bitter für St. Pölten: Der Treffer hätte aufgrund einer Abseitsstellung des Torschützen nicht zählen dürfen.

Admira kontert St. Pölten eiskalt aus

Der Führungstreffer unmittelbar vor der Pause gab den Südstädtern durchaus Rückenwind, agierten die Gäste nach dem Seitenwechsel doch sehr aggressiv und mutig. Zudem stand die Admira in der Defensive sicher und kompakt. St. Pölten fand in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit kaum Räume vor und agierte in der Offensive recht ideenlos.

Die Admira hingegen blieb im letzten Drittel präsent und hatte die Vorentscheidung auf dem Fuß: Sinan Bakis tankte sich über rechts nach vorne und bediente mit einem idealen Querpass Jimmy Hoffer, der aus kürzester Distanz an Christoph Riegler scheiterte (67.). Fünf Minuten später netzte Sinan Bakis zum vermeintlichen 2:0 ein, doch das Schiedsrichterteam rund um Alan Kijas hatte richtigerweise eine Abseitsstellung erkannt. Trotz der Führung blieb die Admira weiterhin aktiv und wollte den zweiten Treffer: Morten Hjulmand verfehlte das Tor von Christoph Riegler aus der Distanz knapp (77.).

Sechs Minuten später war der eingewechselte Seth Paintsil auf und davon, lupfte das Spielgerät jedoch über das Gehäuse der St. Pöltner (83.). Die Offensivbemühungen der Admira wurden aber noch belohnt: Seth Paintsil legte quer auf den eingewechselten Daniel Toth, der nur mehr ins leere Tor einschieben musste - 0:2 (87.). Zwei Minuten später stellten die Südstädter nach einem weiteren Konter sogar auf 0:3. Diesmal netzt Pascal Petlach zu seinem ersten Bundesliga-Tor ein - 0:3 (89.).

Tipico Bundesliga, 25. Runde, Qualifikationsgruppe

spusu SKN St. Pölten - FC Flyeralarm Admira 0:3 (0:1)

NV-Arena, St. Pölten; 0 Zuschauer; SR Kijas

Tore: Kerschbaum (40.), Toth (87.), Petlach (89.)

St. Pölten: Riegler - Meisl, Klarer, Drescher - Schimpelsberger (64./Ingolitsch), Ambichl, Hofbauer, Davies - Messerer (64./Schütz), Alan, Ouedraogo (64./Burke)

Admira: Leitner - Petlach, Schösswendter, Aiwu - Pavelic (88./Maier), Kerschbaum, Lackner, Hjulmand (88./Thoelke), Lukacevic - Hoffer (84./Toth), Bakis (79./Paintsil)

Gelbe Karten: Ambichl (63.) bzw. Petlach (4.), Kerschbaum (31.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media