Keinen Sieger brachte das Duell zwischen der WSG Swarovski Tirol und dem SV Mattersburg am Dienstagabend hervor. Beide Mannschaften trennten sich im Schüttregen von Innsbruck mit einem 1:1-Remis. Andreas Gruber hatte die Burgenländer mit einem herrlichen Volley-Treffer in Führung geschossen. Kelvin Yeboah gelang noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleich.

Gruber bringt Mattersburg mit Traumtor in Führung - Yeboah gleicht kurz vor der Pause aus

Die Tiroler fanden bereits wenige Augenblicke nach Anpfiff die erste Top-Chance der Partie vor: Zlatko Dedic legte einen hohen Ball ab auf Sebastian Santin, der im Eins gegen Eins an Kuster scheiterte (1.). Es entwickelte sich eine durchaus interessante und offensive Partie, in der sich beide Mannschaften nicht versteckten. Nach einer Viertelstunde gingen die Gäste aus dem Burgenland dank eines Traumtors in Führung: Höller verlängerte einen langen Einwurf wohl ungewollt zu Andreas Gruber, der von der Strafraumgrenze direkt abzog und das Leder volley im Tor versenkte - 0:1 (14.).

Die Mattersburger verteidigten im strömenden Regen von Innsbruck souverän, boten den Hausherren kaum Räume an und setzten in der Offensive immer wieder Nadelstiche. So verpasste etwa Christoph Halper nach einer spektakulären Vorlage von Miesenböck das 0:2 knapp, ehe die Tiroler kurz vor dem Pausenpfiff über den Ausgleich jubeln durften. David Gugganig schickte mit einem herrlichen Ball aus der eigenen Hälfte Kelvin Yeboah auf die Reise, der den zu weit herausgelaufenen Kuster geschickt überhob und sein drittes Saisontor in der Liga erzielte - 1:1 (44.).

Mattersburg kommt dem Sieg näher

Die zweiten 45 Minuten begannen mit einem Aufreger: Nach einem schlechten Zuspiel von Jano schalteten die Tiroler blitzschnell: Kelvin Yeboah wurde in die Tiefe geschickt und unmittelbar vor dem Strafraum von Kuster umgesäbelt. Die Wattener inklusive Stefan Maierhofer, der heute aufgrund seiner fünften gelben Karte zum Zuschauen verdonnert war, jedoch als Co-Trainer fungieren durfte, forderten lautstark einen Ausschluss. Referee Heiß zeigte dem SVM-Schlussmann aber zu Recht Gelb, da noch zwei Spieler eingreifen hätten können.

Dann übernahmen aber wieder die Gäste aus dem Burgenland das Kommando und hatten durch einen Stangenschuss von Kuen die große Chance auf das 1:2 (56.). Vier Minuten später verpasste David Nemeth an der zweiten Stange haarscharf. Mattersburg blieb am Drücker: In der 68. Minute verhinderte Ferdinand Oswald mit einer Parade den zweiten Treffer von Andreas Gruber. Die Gäste waren auch in der Schlussphase die deutlich gefährlichere Mannschaft, doch der Aufsteiger rettete den wichtigen Punkt über die Zeit.

Tipico Bundesliga, 25. Runde, Qualifikationsgruppe

WSG Swarovski Tirol - SV Mattersburg 1:1 (1:1)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 0 Zuschauer; SR Heiß

Tore: Yeboah (44.) bzw. Gruber (14.)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Soares (31./Hager), Gugganig, Adjei (90./Neurauter) - Santin (61./Walch, 90./Gölles), Petsos, Svoboda, Rieder (61./Buchacher) - Dedic, Yeboah

Mattersburg: Kuster - Nemeth, Jano, Mahrer - Höller, Salomon (84./Pusic), Erhardt, Miesenböck (77./Lercher) - Halper (77./Bürger), Kuen, Gruber

Gelbe Karten: Hager (40.), Koch (65.), Svoboda (71.) bzw. Kuster (47.), Gruber (73.)

Gelb-Rot: Svoboda (90.+1)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller