Die WSG Swarovski Tirol hat in der 26. Runde der Tipico Bundesliga einen immens wichtigen Auswärtssieg im Kampf gegen den Abstieg eingefahren. Der Aufsteiger feierte gegen den FC Flyeralarm Admira einen souveränen und verdienten 3:0-Erfolg. Yeboah, Dedic und Maierhofer ließen Trainer Thomas Silberberger, der heute erstmals nach seinem schweren Motorrad-Unfall wieder auf der Bank der Wattener Platz genommen hatte, über den ersten Sieg in der Quali-Gruppe jubeln.

Der Aufsteiger agiert beim Trainer-Comeback mutiger und holt sich die verdiente Pausenführung

Bei den Gästen aus Tirol saß Trainer Thomas Silberberger, der in den letzten zwei Wochen aufgrund eines Motorrad-Unfalls das Spitalsbett hüten musste, wieder auf der Trainerbank. Ein emotionales Comeback gab es auch bei der Admira, wo Bjarne Thoelke eineinhalb Jahre nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch in die Startelf zurückkehrte.

Die Partie in der Südstadt war zunächst arm an Höhepunkten. Die Gäste aus Tirol waren optisch leicht überlegen, ohne sich jedoch eine großartige Torchance herauszuspielen. Die WSG Tirol war auch in weiterer Folge die spielbestimmende Mannschaft, suchte immer wieder Stefan Maierhofer, der nach seiner abgesessenen Gelbsperre in die Startelf zurückgekehrt war. Torschüsse blieben aber weiterhin aus. Erstmals gefährlich wurde es nach 28 Minuten - und zwar für das Tor des Aufsteigers: Jimmy Hoffer setzte gut nach und brachte das Leder zu Sinan Bakis, der von der Strafraumgrenze knapp verzog (28.).

Die Gäste aus Wattens agierten jedoch weiterhin sehr engagiert und mutig. Gefühlt war die WSG dem Führungstreffer immer näher und dieser sollte im der 38. Minute auch gelingen: Ein hoher Ball von Gugganig landete etwas glücklich bei Kelvin Yeboah, der sich den Ball gut mitnahm und aus rund 13 Metern trocken einnetzte - 0:1 (38.). Mit dieser verdienten Führung der Tiroler ging es auch in die Pause.

Admira zeigt auch in Halbzeit zwei einen enttäuschenden Auftritt - WSG feiert klaren Auswärtssieg

Der Aufsteiger war auch nach dem Seitenwechsel die gefährlichere Mannschaft und erhöhte in der 58. Minute auf 2:0. Thanos Petsos spielte mit einem herrlichen Pass nahe der Outlinie Zlatko Dedic frei, der Admira-Goalie Leitner umkurvte, noch einmal aufblickte und souverän zum 0:2 einschob (58.). Nach diesem Treffer hielt es nicht einmal mehr Thomas Silberberger mit seinem eingegipsten Fuß auf dem Trainersessel.

Wenige Augenblicke später sorgte Stefan Maierhofer für die Vorentscheidung. Yeboah leitete eine Flanke von rechts weiter Richtung zweite Stange, wo der „Major“ lauerte und das Leder aus kurzer Distanz über die Linie drückte - 0:3 (61.). Von der Admira kam weiterhin wenig bis gar nichts, was auch daran lag, dass die Wattener konsequent verteidigten und sehr diszipliniert agierten.

In der Schlussphase gab es zwar ein leichtes Aufbäumen seitens der Admira, doch die Tiroler ließen in diesem Spiel nicht viel. Demzufolge jubelte der Aufsteiger im vierten Spiel nach dem Restart über den ersten vollen Erfolg, der die Tiroler auf Platz neun katapultiert. Die Admira ist Vorletzter.

Stimmen zum Spiel

Zvonimir Soldo (Trainer FC Flyeralarm Admira): „Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute nicht da und haben verdient verloren. Wir haben das anders geplant und wollten von Anfang an Druck machen, aber das habe ich vermisst. Die Wattener haben mehr erfahrene Spieler als wir und wir haben zu wenig gemacht. Es ist schwer zu erklären. Wir müssen nach vorne schauen. Jeder Punkt zählt und wir haben noch einige Spiele bis zum Schluss.“

Thomas Silberberger (Trainer WSG Swarovski Tirol): „Ich habe eine wieder intakte Mannschaft vorgefunden. Wir haben einen vernünftigen Plan ausgearbeitet und eine souveräne Auswärtsleistung bis zum 3:0 abgeliefert. Hut ab vor meiner Mannschaft, wir haben den Plan, den wir hatten, perfekt durchgezogen. Ich bin durch den Motorradunfall ruhiger geworden, kommt mir vor. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass wir als Sieger vom Platz gehen.“

Stefan Maierhofer (WSG Swarovski Tirol) über Thomas Silberberger und das heutige Spiel: „Er hat gesagt, ich soll mich wieder konzentrieren, auf das, was ich auf dem Platz mache. Uns ist das heute gut gelungen. Wir haben den Matchplan über 80, 85 Minuten durchgezogen. Hut ab, die Leistung von heute war sehr, sehr gut.“

Quelle: Sky

Tipico Bundesliga, 26. Runde, Qualifikationsgruppe

FC Flyeralarm Admira - WSG Swarovski Tirol 0:3 (0:1)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 0 Zuschauer; SR Drachta

Tore: Yeboah (38.), Dedic (58.), Maierhofer (61.)

Admira: Leitner - Petlach (46./Babuscu), Thoelke, Aiwu - Pavelic, Kerschbaum (46./Kadlec), Lackner, Hjulmand (72./Paintsil), Lukacevic - Hoffer (70./Toth), Bakis

WSG Tirol: Oswald - Koch, Hager, Gugganig, Buchacher - Rieder (46./Toplitsch), Petsos (72./Nitzlnader, Kovacec (77./Neurauter), Yeboah (77./Gölles) - Dedic (61./Santin), Maierhofer

Gelbe Karten: Kerschbaum (21.) bzw. Kovacec (34.), Maierhofer (85.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak