Der FK Austria Wien hat am Samstagabend den zweiten Sieg in der laufenden Qualifikationsgruppe der Bundesliga eingefahren. Die Veilchen setzten sich auswärts gegen den SV Mattersburg deutlich 4:1 durch. Damit behaupten die Wiener den zweiten Tabellenplatz in der Qualifikationsgruppe, die weiterhin vom SCR Altach angeführt wird.

Austria zeigt sich stark verbessert, verpasst es aber, vor der Pause das dritte Tor zu erzielen

Die Mattersburger, die heute auf ihren gesperrten Topscorer Andreas Gruber verzichten mussten, starteten durchaus engagiert und mutig ins Spiel. Richtig gefährlich wurde es in den ersten Minuten des Spiels jedoch auf beiden Seiten nicht. Der erste Schuss auf eines der beiden Tore sollte aber gleich den Premieren-Treffer in diesem Spiel bringen: Nach einem schnellen Ausschuss von Austria-Keeper Pentz konnte Salomon Sarkaria nicht stoppen. Der Schuss des 23-Jährigen aus gut 25 Metern wurde von David Nemeth unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht - 0:1 (18.).

Die Gäste aus Wien waren nun wesentlich näher am 2:0 als die Hausherren dem Ausgleich. Während Sarkaria noch die Riesenchance auf den zweiten Treffer liegen ließ und an Kuster scheiterte, führte nur wenige Augenblicke später eine Standardsituation zum 0:2. Monschein verlängerte einen Corner in den Fünfer, wo Stephan Zwierschitz aus kurzer Distanz zum 0:2 einköpfelte (30.).

Unglücklich hingegen agierte Christoph Monschein, der wenig später freistehend an Kuster scheiterte. Mitten in dieser starke Phase der Austria gelang den Burgenländern aber der Anschlusstreffer: Nach einer Flanke von Kuen scheiterte Bürger zunächst noch an Madl, der seinen Versuch blockte. Im zweiten Versuch war der Stürmer-Routinier zur Stelle und netzte zum 1:2 ein (38.).

Souveräne Veilchen lassen gegen harmlose Burgenländer nichts anbrennen

Die Veilchen erwischten einen perfekten Start in die zweite Halbzeit und erhöhten nur wenige Augenblicke nach Wiederbeginn auf 3:1. Palmer-Brown, der in der Halbzeit für Madl eingewechselt worden war, netzte per Kopf ein. Mattersburg-Tormann Markus Kuster sah bei dieser Aktion alles andere als glücklich aus (48.).

Trainer Christian Ilzer forderte von der Seitenlinie des Öfteren lautstark, dass seine Mannen nicht nachlassen sollen. Diese Anweisung befolgten die Wiener: Alexander Grünwald nahm aus gut 21 Metern Maß und verwandelte einen Freistoß direkt zum 1:4 (58.). Spätestens ab diesem Zeitpunkt war die Hitze-Schlacht im Burgenland entschieden.

Mattersburg leistete in weiterer Folge recht wenig Gegenwehr und fand sich mit der Niederlage ab. Während die Burgenländer die erste Niederlage nach dem Restart hinnehmen mussten, fand die Austria zurück in die Erfolgsspur und behauptete den zweiten Tabellenplatz.

Stimmen zum Spiel

Franz Ponweiser (Trainer SV Mattersburg): „Wir haben gut begonnen und waren gut in der Partie, bekommen nach einem Fehler von uns in einer Kontersituation einen abgefälschten Schuss aufs Tor und der geht rein. Dann hatten wir eine mentale Phase, wo wir nicht ganz da waren und das hat die Austria bitter bestraft. So kannst du gegen die Austria nicht gewinnen. Uns hat vorne die Durchschlagskraft gefehlt. Wir hadern in den letzten Spielen mit Situationen, wo wir keinen Elfmeterpfiff bekommen, aber das ist keine Ausrede. Wir hatten heute nicht die Spannung bei den Standardsituationen.“

Christian Ilzer (Trainer FK Austria Wien): „Es ist ein guter Boden für uns, aber Mattersburg hin oder her, wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und ich muss die Mannschaft loben. Wir haben phasenweise ein sehr gutes Spiel gemacht und freuen uns über diesen Sieg. Wir sollten uns immer nach der Decke strecken. Das Tor nach der Pause hat uns beruhigt und wir haben einen souveränen Auswärtssieg eingefahren. Darauf müssen wir jetzt aufbauen.“

Alexander Grünwald (FK Austria Wien): „Wir sind froh, dass wir heute gewonnen haben. Ich bin froh, dass ich getroffen habe und der Mannschaft damit helfen konnte. Ich werde gut schlafen heute. Am Ende des Tages war es klar mit 4:1 und der Sieg verdient. Wir hätten uns das Leben noch viel leichter machen können. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten vier Spiele, dass wir noch zu viele Unsicherheiten haben. Da haben wir auf jeden Fall heute einen wichtigen Schritt gemacht. Durch Siege kommt das Selbstbewusstsein zurück und wir hoffen, dass die Leichtigkeit wieder zur Normalität wird.“

Quelle: Sky

Tipico Bundesliga, 26. Runde, Qualifikationsgruppe

SV Mattersburg - FK Austria Wien 1:4 (1:2)

Pappelstadion, Mattersburg; 0 Zuschauer; SR Hameter

Tore: Bürger (38.) bzw. Sarkaria (18.), Zwierschitz (30.), Palmer-Brown (48.), Grünwald (58.)

Mattersburg: Kuster - Nemeth (62./Rath), Jano, Mahrer - Höller, Salomon, Erhardt, Miesenböck (24./Lercher) - Halper (63./Schimandl), Bürger (63./Pusic), Kuen (77./Nico Pichler)

Austria: Pentz - Klein, Madl (46./Palmer-Brown), Borkovic, Zwierschitz - Ebner, Jeggo - Fitz (72./Prokop), Grünwald (86./B. Pichler), Sarkaria (77./Wimmer) - Monschein (72./Edomwonyi)

Gelbe Karten: Höller (8.), Jano (46.), Erhardt (67.) bzw. Madl (43.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller