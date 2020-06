Am vierten Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause treffen in der Meister-Gruppe der tipico Bundesliga der TSV Prolactal Hartberg und der SK Puntigamer Sturm Graz aufeinander. Und dabei, bei Sturm ersetzt Co-Trainer Nikon El Maestro, den zu vier Spielen Sperre verdonnerten Bruder Nestor auf der Seitenoutlinie, kommt es zu einem abwechslungsreichen Steirer-Derby.

(9. Minute: Tobias Kainz trifft aus 24 Metern zum 1:0. Keeper Siebenhandl und der Grazer Defensive bleibt nur der Blick hinterher)

Hartberg vermittelt einen kompakten Eindruck

In der ersten Hälfte sind es die Hartberger, die soweit alles unter Kontrolle haben und auch verdient in Führung gehen. Nach dem Seitenwechsel zünden aber die Blackies ein Angriffs-Feuerwerk. Aber die Oststeirer werfen lange Zeit erfolgreich alles verfügbare in die Waagschale. So sind es dann zwei ruhende Bälle, die die Entscheidung bringen. Kiril Despodov steht dabei im Mittelpunkt des Geschehens. Damit holt er die Kastanien für Sturm vorübergehend einmal aus dem Feuer.

Aufgrund der letzten Darbietungen hat sich das Blatt gewendet bzw. sind die Hartberger nicht nur die Nummer 1 in der Steiermark, sondern auch der Favorit bei diesem „Lokal-Derby“. Wenngleich es zuhause noch nicht so am Schnürchen läuft wie in der Fremde. Zuletzt wurde sowohl beim LASK und auch in Wolfsberg voll gepunktet. Bei den Blackies hingegen ist „Feuer am Dach“ gegeben. Die drei Restart-Spiele wurden bei 2:11-Toren allesamt in den Sand gesetzt. Demnach steht bei den Grazern auch Wiedergutmachung auf der Tagesordnung. Aber die Schopp-Truppe geht nach den letzten starken Darbietungen mit breiter Brust an die Aufgabe heran. 9. Minute: Ein Rep-Eckball klatscht auf Aluminium, daraufhin gelangt das Spielgerät zu Tobias Kainz, der aus 24 Metern platziert zum 1:0 ins Schwarze trifft. Nur drei Minuten später ist es wieder die Torumrandung, die bei einem Kracher von Rajko Rep einen weiteren Hartberger Treffer verhindert. Die Gäste finden nur schleppend in die Gänge, bei vielen Aktionen führt der Zufall Regie. Den Hausherren, die geduldig auf die Chance warten können, spielt diese rasche Führung entsprechend in die Karten. In der 39. Minute hätte es aber 1:1 stehen müssen! Aber Despodov, der Keeper Swete umkurvt, bringt das Kunststück zuwege, das leere Tor nicht zu treffen - Halbzeitstand: 1:0.

Despodov avanciert zum Sturm-Matchwinner

Aufgrund der Tatsache, dass die Blackies in der Schlussphase der ersten Hälfte doch präsenter im Spiel waren, scheint noch jeder Ausgang bei diesem Steirer-Derby möglich zu sein. Wenngleich aber Sturm auf der Hut sein muss, nicht ein zweites Gegentor einzufangen. Denn dann wird es gegen ein kollektiv stark auftretendes Hartberger Team besonders schwer. Aber die Gäste wollen es gleich nach Wiederbeginn wissen bzw. drückt man gehörig auf die Tube. 49. Minute: Sakic bedient Kiteishvili, der aus 16 Metern anstandslos abzieht, sein Ziel aber knapp verfehlt. 53. Minute: Kiteishvili-Flankenball auf Hierländer, der seinen Kopfball aber neben das Gehäuse setzt. Im Gegenstoß schickt Rep den schnellen Dossou auf die Reise, der aber alleinzulaufend auf das Gästetor, die Gelegenheit auf das 2:0 auslässt. Jetzt ist mächtig was los in der Profertil Arena, in der 56. und 62. Minute kann sich Tormann Swete bei zwei neuerlichen Despodov-Chancen auszeichnen. Die Oststeirer haben im zweiten Abschnitt alle Hände voll zu tun, um drohenden Schaden abzuwenden. Es hat auch den Anschein, dass Hartberg den knappen Derby-Dreier über die Runden bringt. Dann aber kommt der große Auftritt des Bulgaren Kiril Despodov, der in der 85. bzw. in der 88. Minute mit jeweils Direkt-Freistößen das Spiel noch dreht. Rep und Heil scheitern nachfolgend noch an Siebenhandl - Spielendstand: 1:2. In der nächsten Runde besitzen die Hartberger am Mittwoch, 17. Juni um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen Rapid Wien. Sturm Graz gastiert dann um 20:30 Uhr beim LASK.

TSV HARTBERG - SK STURM GRAZ 1:2 (1:0)

Profertil Arena, SR: Rene Eisner (Stmk.)

TSV Hartberg (3-4-1-2): Swete, Lienhart, Klem (67. Huber), Dante, Kainz (59. Heil), Rotter, Luckeneder, Dossou (59. Ried), Nimaga (59. Cancola), Rep, Tadic (78. Gabbichler)

Sturm Graz (5-3-2): Siebenhandl, Avlonitis (83. Jantscher), Sakic, Geyrhofer (28. Jäger), Kiteishvili, Dominguez (71. Huspek), Leitgeb, Hierländer, Ljubic, Despodov, Friesenbichler (71. Balaj)

Torfolge: 1:0 (9. Kainz), 1:1 (85. Despodov), 1:2 (88. Despodov)

Gelbe Karten: Dante, Ried, Heil, Rotter bzw. Klem, Friesenbichler, Balaj, Siebenhandl, Huspek

stärkste Spieler: Swete, Dante, Rep bzw. Sakic, Leitgeb, Despodov

Stimmen zum Spiel:

Tobias Kainz, Torschütze Hartberg:

"Wir haben vieles, lange Zeit richtig gemacht. Bitter, dass es trotzdem zu keinem Punktezuwachs gereicht hat. Aber es ist nun mal Tatsache, dass wir uns in einem Lernprozeß befinden. Wir werden auch diese Niederlage wegstecken und dann wieder aufstehen."

Kiril Despodov, Doppeltorschütze Sturm:

"Ich war vom Start weg entsprechendend motiviert bzw. wollte ich zeigen, warum ich bei Sturm bin. Ich danke Gott für die beiden Treffer, die einzig und allein dem Team gehören."

