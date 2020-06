Am fünften Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause treffen in der Quali-Gruppe der tipico Bundesliga der FK Austria Wien und die WSG Swarovski Tirol aufeinander. Und dabei gelingt es den Mannen vom Verteilerkreis weitere drei Punkte auf die Habenseite zu bringen. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Austria die Leaderposition von den Altachern, wieder zurückgeholt hat. Die Tiroler müssen nun im Finish der Punktejagd die Ärmel gehörig nach oben streifen. Geht es doch in den noch fünf verbleibenden Spielen um das Überleben in der Bundesliga.

(Keeper Patrick Pentz und die Austria, die wieder Tabellenführer ist, surfen weiter auf der Erfolgswelle)

Grünwald mit dem Austria-Blitztreffer

Die Wiener Austria, von den letzten 13 Spielen wurde bei acht Remis nur eines verloren, geht mit breiter Brust an die Aufgabe heran. 3. Minute: Über Sarkaria und Klein kommt das Spielgerät zu Kapitän Alex Grünwald, der volley aus 7 Metern mit seinem 7. Saisontreffer das rasche 1:0 markiert. Was den Matchplan der Tiroler, die zuletzt bei der Admira mit dem 3:0-Sieg stark aufzeigen konnten, völlig über den Haufen wirft. Denn nun sind die Silberberger-Schützlinge praktisch vom Start weg dazu gezwungen, ein verstärkstes Augenmerk auf die Offensive zu legen. Oftmals wird dabei versucht den kopfballstarken "Major" in Einsatz zu bringen, was die Defensiv-Abteilung der "Violetten" aber unterbinden kann. 17. Minute: Petsos mit dem weiten Zuspiel auf Koch, der das Leder aus unmöglichen Winkel noch gefährlich in Richtung Austria-Tor bringt. Nachfolgend neutralisieren sich die beiden Teams. Tormöglichkeiten gibt es, abgesehen vom einen oder anderen halbherzigen Torschuss, vorerst keine zu vermelden. Erst in der 29. Minute brennt es wieder im Strafraum: Grünwald bringt Zwierschitz in Ensatz, der für den besser postierten Dominik Fitz aufspielt, dessen Schuss Defender Gugganig noch klären kann. Dann macht aber auch der Aufsteiger auf sich aufmerksam. 35. Minute: Einen Koch-Flankenball setzt Kelvin Yeboah per Kopf wuchtig an die Querlatte - Halbzeitstand: 1:0.

Der Aufsteiger ist knapp dran am Punkt

In der Schlussphase der ersten Hälfte haben die Tiroler doch zu einem Spiel-Rhythmus gefunden. Was dazu führt, dass die Gäste Lunte riechen bzw. sich durchaus noch Chancen ausrechnen. Bei der Ilzer-Truppe geht es vorrangig darum, die Nachlässigkeiten, die nach einer gespielten halben Stunde zutage getreten sind, wieder abzustellen. Die Partie ist dann mehr und mehr von Zweikämpfen geprägt. Die Wattener sind nach wie vor hervorragend im Spiel, woran es aber weiter mangelt, ist, das auch umzumünzen in Tormöglichkeiten. Vor allem der wendige 20-jährige Yeboah, bereitet den Hausherren an vorderster Front einiges an Kopfzerbrechen. Mit Fortdauer der Begegnung bewerkstelligen es die "Veilchen" dann aber doch, den Tirolern wieder den Wind aus den Segeln zu nehmen. In der 77. Minute schrammen die Heimischen knapp am 2:0 vorbei. Der eingewechselte Pichler findet dabei in Gäste-Torhüter Oswald seinen Meister. In der 80. Minute hätte es eigentlich 1:1 stehen müssen. Aber Yeboah verstolpert völlig alleinstehend. So bleibt ein Spiel weitgehendst auf mäßigen Niveau, Maierhofer findet in der 92. Minute noch die Ausgleichschance vor, beim knappen 1:0-Erfolg der Wiener Austria. Yeboah sieht in der 94. Minute nach einer Tätlichkeit noch den roten Karton. In der nächsten Runde kommt es zum „Rückspiel“. Dabei besitzt die WSG Tirol am Samstag, 20. Juni um 17:00 Uhr das Heimrecht gegen die Wiener Austria.

FK AUSTRIA WIEN - WSG TIROL 1:0 (1:0)

Generali Arena, SR: Alan Kijas (NÖ)

Austria Wien (4-3-3): Pentz, Zwierschitz, Klein, Borkovic, Madl, Jeggo, Wimmer (46. Ebner), Grünwald (68. Pichler), Fitz (86. Prokop), Sarkaria, Monschein (89. Edomwonyi)

WSG Tirol (4-2-3-1): Oswald, Svoboda, Gugganig, Koch, Buchacher (75. Nitzlnader), Hager (67. Dedic), Petsos, Santin (46. Rieder), Kovacec (75. Toplitsch), Maierhofer, Yeboah

Tor: 1:0 (3. Grünwald)

Gelbe Karten: Madl, Jeggo, Pichler bzw. Hager, Maierhofer, Gugganig, Nitzlnader

Gelb-Rote Karte: Yeboah (94. Tirol)

stärkste Spieler: Madl, Borkovic, Sarkaria bzw. Gugganig, Koch, Petsos

Stimme zum Spiel:

Stefan Maierhofer, Tirol-Angreifer:

"Die Austria hat die drei Punkte, war heute einen Tick schlauer als wir. Aber ich glaube trotzdem: Wir haben über 90 Minuten eine gute Partie gespielt. Die zwei, drei Chancen, die wir vorgefunden haben, hätten wir halt nützen müssen. Bitter. Schade."

