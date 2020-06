Keinen Sieger hat das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Flyeralarm Admira und SCR Altach hervorgebracht. Beide Mannschaften trennten sich in der Südstadt mit einem 1:1-Unentschieden. Christian Gebauer belohnte einen starken Beginn der Gäste mit dem frühen 1:0. Die Admira steigerte sich jedoch im Laufe des Spiels und kam noch vor der Pause durch Mario Pavelic zum Ausgleich.

Altach startet dominant, doch die Admira kämpft sich in die Partie

Die Gäste aus Altach starteten mit viel Ballbesitz und fanden bereits in der 3. Minute die erste Top-Chance vor: Ein unglücklicher Rettungsversuch von Kerschbaum landete genau vor dem Füßen von Gebauer, der das Leder knapp neben das Tor schoss. Wenige Augenblicke später zielte der 26-Jährige genaue: Daniel Nussbaumer setzte sich auf der linken Seite stark gegen Kerschbaum durch und legte ab auf Christian Gebauer, der das Leder aus halblinker Position hoch ins kurze Eck jagte - 0:1 (6.).

Nach der dominanten Anfangsphase der Gäste aus dem Ländle fand die Admira langsam aber sicher besser ins Spiel und konnte zumindest phasenweise für Entlastung sorgen. Doch der SCR Altach agierte weiterhin äußerst spielfreudig, zielstrebig und kombinierte sich hier und da sehenswert vor das Admira-Tor: Eine dieser starken Spielzüge konnte der mitgelaufene Emir Karic nicht vollenden. Der Außenverteidiger schoss nach Tartarotti-Vorlage knapp daneben (19.).

Nach einer halben Stunde wurde auch die Admira erstmals gefährlich: Paintsil tankte sich über rechts in den Strafraum, Schmiedl klärte die Situation knapp neben das eigen Tor. Die darauffolgenden Ecke brachte den Ausgleich: Altach-Tormann Kobras agierte bei diesem Corner alles andere als souverän, faustete den Ball ins Zentrum, wo Mario Pavelic lauerte und per Drehschuss zum 1:1 traf (32.). Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Admira ist dem Sieg näher, muss sich am Ende aber mit einem Remis begnügen

Die Admira war nach dem Seitenwechsel die aktivere Mannschaft und fand auch die erste Chance in Halbzeit zwei vor: Kolja Pusch zog aus großer Distanz ab, doch Kobras war wachsam und parierte stark (49.). Mit Fortdauer der zweiten Hälfte spielte sich das Geschehen jedoch verstärkt zwischen den beiden Strafräumen ab. Die Gäste aus Altach konnten die starke Anfangsphase in Hälfte eins nicht wiederholen und agierten zu statisch.

Die Admira hingegen agierte in der Offensive zielstrebiger und kombinierte sich über den aufgerückten Schösswendter und Pusch nach vorne, wo ein Schuss von Marco Kadlec knapp neben dem Tor landete (66.). In der 84. Minute standen zwei Admira-Joker im Fokus: Zunächst holte der eingewechselte Jimmy Hoffer einen recht schmeichelhaften Elfmeter raus, den der ebenso eingewechselte Morten Hjulmand jedoch verschoss.

In der Nachspielzeit hatte die Admira gar die Riesenchance einen Heimsieg einzufahren, doch Pink brachte den Ball nach einer scharfen Heeingabe von Pavelic nicht an Altach-Keeper Kobras vorbei. Damit musste sich die Admira mit einem Remis zufrieden geben. Aufgrund des vollen Erfolgs von St. Pölten gegen Mattersburg ist die Admira nun Letzter.

Tipico Bundesliga, 27. Runde, Qualifikationsgruppe

FC Flyeralarm Admira - Cashpoint SCR Altach 1:1 (1:1)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 0 Zuschauer; SR Muckenhammer

Tore: Pavelic (32.) bzw. Gebauer (6.)

Admira: Leitner - Bauer, Schösswendter, Aiwu, Maier - Kerschbaum, Lackner - Pavelic, Pusch (71./Hjulmand), Kadlec (79./Hoffer) - Paintsil (90./Pink)

Altach: Kobras - Anderson (79./Thurnwald), Dabanli, Schmiedl, Karic - Zwischenbrugger - Meilinger (60./Sam), Wiss (30./Oum Gouet), Tartarotti (46./Fischer), Nussbaumer - Gebauer (79./Villalba)

Gelbe Karten: Bauer (13.), Kadlec (45.), Paintsil (56.), Maier (90.+2) bzw. Dabanli (21.), Villalba (89.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak