Vier Tage nach dem 1:1-Remis in der Südstadt trennten sich der Cashpoint SCR Altach und der FC Flyeralarm Admira auch diesmal mit einem 1:1-Unentschieden. Roman Kerschbaum brachte die Gäste aus Niederösterreicher per Kopfball in Führung (58.), ehe die Altacher dank Emanuel Schreiner, der am Dienstag zum zweiten Mal Papa geworden war, den Ausgleichstreffer bejubeln durften. Altach bleibt in der Quali-Gruppe Zweiter. Die Admira ist nun punktegleich mit Tirol Letzter.

Altach dominiert das Spiel, doch die Admira hat die besseren Torchancen

Die Partie begann so, wie man es im Vorfeld erwartet hatte. Die Hausherren versuchten von der ersten Minute an Druck auszuüben und den Ball sicher durch die eigene Reihen zirkulieren zu lassen. Der erste Abschluss der Partie entstand durch eine Standardsituation: Manuel Thurnwald schoss einen Freistoß aus großer Distanz knapp links vorbei (4.). Kurz darauf kamen die Vorarlberger neuerlich dank eines Freistoßes vor das Tor der Gäste. Admira-Goalie Leitner konnte die Flanke aber wegfausten (7.). Die Altacher hatten das Spielgeschehen vollkommen im Griff, ohne sich jedoch großartige Torchancen zu erarbeiten. Eine Serie an Standardsituationen brachte die Gäste aus der Südstadt zunächst nicht in Gefahr.

Die bis dato größte Torchance fanden jedoch die Gäste vor - und zwar aus dem Nichts. Über Kerschbaum und Pavelic landete das Leder beim völlig blanken Paintsil, dessen Abschluss von Zwischenbrugger gerade noch vor der Linie bereinigt werden konnte (20.). Sechs Minuten später spielten die Niederösterreicher erneut schnell nach vorne: Pavelic schickt Paintsil, der eine scharfe Flanke Richtung zweite Stange schlug. Dort kam Kerschbaum völlig freistehend zum Abschluss, setzte diesen jedoch haarscharf am Tor vorbei (26.). Ähnlich wie am Dienstag in der Südstadt verloren die Vorarlberger im Laufe der ersten Halbzeit den Faden und wirkten im Aufbauspiel ideenlos.

Admira geht nach einer Ecke in Führung - Altach reagiert rasch

Die Altacher waren wie schon zu Beginn des Spiels die aktivere Mannschaft mit mehr Spielanteilen und fanden auch die ersten Chance in Halbzeit zwei vor: Oum Gouet legte auf für Sidney Sam, der das Leder aus rund 14 Metern knapp am langen Eck vorbei zirkelte (50.). Dann waren es aber die Gäste aus Niederösterreich, die nach einer Standardsituation zuschlugen: Roman Kerschbaum rauschte bei einem Corner von Kolja Pusch heran und köpfelte das Leder wuchtig ins linke Eck - 0:1 (58.).

Der Ausgleich der Vorarlberger ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Fischer spielte Karic frei, der den Ball quer ins Zentrum spielte. Dort landete das Leder etwas glücklich bei Emanuel Schreiner, der erst am vergangenen Dienstag zum zweiten Mal Vater geworden war. Leitner konnte den Schuss von Schreiner nicht entschärfen und lenkte sich den Ball selbst ins Tor - 1:1 (67.). Während die Admira nach dem Ausgleichstreffer der Altacher kaum mehr für Entlastung sorgen konnte, waren die Vorarlberger nun deutlich aktiver.

Doch wie schon am Dienstag sollte auch das heutige Duell zwischen dem SCR Altach und der Admira mit einem 1:1-Remis enden.

Tipico Bundesliga, 28. Runde, Qualifikationsgruppe

Cashpoint SCR Altach - FC Flyeralarm Admira 1:1 (0:0)

Cashpoint-Arena, Altach; 0 Zuschauer; SR Altmann

Tore: Schreiner (67.) bzw. Kerschbaum (58.)

Altach: Kobras - Thurnwald, Dabanli (76./Schmiedl), Zwischenbrugger, Karic - Oum Gouet - Sam, Tartarotti, Fischer, Schreiner (71./D. Nussbaumer) - Gebauer (71./Villalba)

Admira: Leitner - Bauer, Schösswendter, Aiwu, Maier - Pavelic (73./Hjulmand), Lackner, Pusch (65./Kadlec), Toth, Kerschbaum (73./Hoffer) - Paintsil (87./Saracevic)

Gelbe Karten: Karic (37.), Tartarotti (81.), Oum Gouet (90.+4) bzw. Schösswendter (21.), Bauer (33.), Kerschbaum (35.), Toth (72.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak