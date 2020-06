Am 7. Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause treffen in der Quali-Gruppe der tipico Bundesliga der spusu SKN St. Pölten und die WSG Swarovski Tirol aufeinander. Und dabei gelingt es dem Aufsteiger nach einem sehr verhaltenen Beginn, aufgrund einer präsenten Schlussphase, verdienterweise einen Zähler zu verbuchen. Der Blick auf die Tabelle verrät wie wichtig dieser Punkt für die Tiroler ist bzw. noch werden könnte. Die "Wölfe" hatten die Chance sich von unten abzusetzen. War aber nicht, so ist in den noch verbleibenden 3 Runden bezüglich der Abstiegsfrage, weiterhin Hochspannung gegeben.

(Auf Wattens-Torhüter Ferdinand Oswald & Kollegen warten nun drei Endspiele um den Verbleib in der Bundesliga)

Umstritten: Ein Elfer bringt das 1:0

Was die Vorzeichen anbelangt, durfte man sich auf einen pickelharten Abstiegskampf einstellen. Aber weit gefehlt - beide Mannschaften agieren vom Start weg mit fest angezogener Handbremse. In erster Linie wird das Augenmerk darauf gelegt nichts zuzulasen. Erst in zweiter Instanz wird dann beiderseits zaghaft versucht, das Spiel nach vorne zu forcieren. Das Resultat daraus ist eine Begegnung, die sich zurecht keine Zuseher verdient hat. Denn es sollte hüben wie drüben nicht einmal zu nennenswerten Halbchancen reichen. Erst in der 41. Minute kommt es einmal zu einem Torschuss. Wattens-Schlussmann hat mit dem Ljubicic-Versuch aber keine Mühe. Dann aber kommt die 44. Minute: Kovacec mit dem Textilfoul an Schulz im Strafraum. Der Elferpfiff ist grenzwertig aber doch vertretbar. Der Jamaikaner Cory Burke donnert das Spielgerät zur 1:0-Halbzeitführung unter die Querlatte. So kommen die "Wölfe" nach einer ereignislosen ersten Hälfte doch noch zu einem Treffer.

Die Gäste mit einem starken Finish

War der Strafstoß der Weckruf für die beiden Teams? Fakt ist, dass vor allem die Silberberger-Truppe nun mehr Risiko nehmen muss, will man letztlich nicht mit leeren Händen dastehen. Aber das Spiel des Aufsteigers kommt nicht in die Gänge, vieles wird dem Zufall überlassen. Die Ibertsberger-Schützlinge lassen sich nicht herauslocken, um dann blitzschnell umzuschalten und die Tiroler unter Stress zu setzen. In der 56. Minute hat Alan das 2:0 vor den Beinen, er vergibt aber leichtfertig. Den nächsten Sitzer für den Gastgeber lässt in weiterer Folge Ljubicic ungenützt (59.). Mit Fortdauer der Begegnung erkennen die Gäste aber den Ernst der Lage. Hinzu kommt, dass man ab der 68. Minute (Gorzel sieht Gelb-Rot), in Überzahl agiert. Aber nur fünf Minuten lang, weil auch der Wattener Soares die Ampelkarte sieht. 77. Minute: Hager, eben erst ins Spiel gekommen hat das 1:1 am Kopf. Aber Ingolitsch kann auf der Torlinie mit Glück Schlimmeres verhindern. Aber in der 83. Minute ist es soweit: Santin mit dem zur Mitte gespielten Ball, Dedic zaudert nicht lange und markiert den Ausgleich. Den Matchball versemmelt dann Maierhofer in der 93. Minute - Spielendstand: 1:1. In der nächsten Runde gastiert St. Pölten am Samstag, 27. Juni um 17:00 Uhr bei der Wiener Austria. Die WSG Tirol ist zur selben Zeit der Gastgeber gegen Altach.

SKN ST. PÖLTEN - WSG TIROL 1:1 (1:0)

NV Arena, SR: Harald Lechner (Wien)

SKN St. Pölten (4-3-3): Riegler, Leite, Klarer, Muhamedbegovic, Schulz, Ingolitsch (79. Hofbauer), Davies (71. Rasner), Gorzel, Ljubicic, Alan (62. Meister), Burke (79. Ouedraogo)

WSG Tirol (4-3-3): Oswald, Swoboda, Neurauter (62. Santin), Buchacher (62. Nitzlnader), Soares, Petsos, Rieder (76. Hager), Kovacec (72. Gölles), Maierhofer, Dedic, Yeboah

Torfolge: 1:0 (44. Burke/Elfer), 1:1 (83. Dedic)

Gelbe Karte: Gorzel, Ingolitsch, Meister, Hofbauer bzw. Dedic, Petsos, Soares

Gelb-Rote Karte: Gorzel (68. St. Pölten) bzw. Soares (73. WSG)

stärkste Spieler: Schulz, Klarer bzw. Swoboda, Petsos

Stimmen zum Spiel:

Robert Ibertsberger, Trainer St. Pölten:

"Wir haben einen toten Gegner zum Leben erweckt. Wir hatten die Partie richtig gut im Griff. Wir müssen in der zweiten Halbzeit das 2:0, 3:0 machen. Durch eine dumme Aktion bringen wir uns in Unterzahl, dann rennt das in eine komplett falsche Richtung."

Thomas Silberberger, Trainer WSG Tirol:

(Quelle: WSG Tirol)

"Wir haben es nach wie vor in der eigenen Hand", so der Coach über den sich zuspitzenden Kampf gegen den Abstieg aus der Bundesliga. Wir müssen jetzt allerdings unsere Hausaufgaben machen. Wenn wir den Klassenerhalt schaffen, wovon ich überzeugt bin, haben wir jedenfalls wieder sehr viel gelernt!“

Zum tipico Bundesliga Live Ticker

Photo: Richard Purgstaller / by: Ligaportal/Roo

>> Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Herzensklub mit einer Spende <<