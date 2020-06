Der FK Austria Wien hat den ersten Tabellenplatz in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga abgesichert und den Vorsprung auf den Zweiten Altach ausgebaut. Die Veilchen bejubelten am Dienstagabend einen 2:0-Auswärtssieg gegen die Admira. Dominik Fitz und Christoph Monschein schossen die Wiener zum vierten Sieg in Folge. Der Vorsprung auf Altach beträgt nun fünf Punkte. Die Admira bleibt mit 14 Punkten weiterhin Vorletzter.

Fitz bringt die Austria früh in Front, scheidet aber wenig später verletzt aus

Die Austria, bei der Christoph Monschein in die Startelf zurückgekehrt war, hatte von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz und versuchte, das Spiel behutsam aufzubauen. Die Admira hingegen wartete zunächst ab und lauerte auf schnelle Umschaltsituationen. Der erste Abschluss des Spiels brachte dann auch den ersten Treffer: Dominik Fitz sprintete in einen ungenauen Pass von Pavelic, blickte auf und versenkte den Ball aus gut 25 Metern im Eck - 0:1 (11.).

Daniel Toth stand auch nachher im Mittelpunkt, als er nach einem Zweikampf mit Fitz unglücklich auf den Torschützen fiel. Für Dominik Fitz ging es nicht weiter. An seiner Stelle kam Thomas Ebner ins Spiel. Es folgte eine Drangphase der Hausherren: Richtig gefährlich wurde es bei einem Distanz-Kracher von Marcus Maier, der an die linke Außenstange prallte (20.).

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit jedoch neutralisierten sich die beiden Mannschaften. Torchancen waren auf beiden Seiten absolute Mangelware. Gegen Ende der ersten 45 Minuten probierten es die Veilchen aus der Distanz, doch sowohl Grünwald als auch Monschein schossen über das Tor von Leitner. Dennoch gingen die Violetten mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Monschein verwandelt den ersten Austria-Elfer in dieser Bundesliga-Saison

Die Veilchen kamen engagiert aus der Kabine und hatten die ersten Torchance: Manprit Sarkaria köpfelte aus guter Distanz aufs Tor, scheiterte jedoch an Leitner (49.). Kurz darauf gab es nach einem Foul von Aiwu an Monschein Elfmeter für die Austria. Der Gefoulte übernahm die Verantwortung und netzte souverän zum 0:2 ein (50.). 16. Saisontor für den Ex-Admiraner.

Bitter für die Veilchen: Nach Dominik Fitz konnte auch Benedikt Pichler verletzungsbedingt nicht mehr weitermachen. Dennoch blieben die Gäste aus Wien die spielbestimmende Mannschaft mit den besseren Chancen: Zunächst setzte Madl einen Freistoß neben das Tor (63.), ehe Grünwald mit einem zu zentralen Versuch an Leitner scheiterte (69.).

Die Admira warf in der Schlussphase alles nach vorne und drängte auf den Anschlusstreffer. Zunächst zischte ein Hammer von Saracevic knapp drüber, ehe Pentz einen gefährlichen Schuss von Pusch parieren konnte. Kurz darauf konnte sich der Austria-Keeper erneut gegen Pusch auszeichnen, der es mit einem direkten Freistoß probierte. In den letzten Minuten eröffneten sich für die Gäste immer wieder große Räume, doch Leitner konnte sich bei der größten Chance sensationell gegen Sax auszeichnen.

Die Austria steht bereits drei Runden vor Schluss als Europacup-Playoff-Teilnehmer fest.

Tipico Bundesliga, 29. Runde, Qualifikationsgruppe

FC Flyeralarm Admira - FK Austria Wien 0:2 (0:1)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 0 Zuschauer; SR Ciochirca

Zum Live-Ticker Admira gegen Austria

Tore: Fitz (11.), Monschein (50./Elfmeter)

Admira: Leitner - Pavelic (56./Petlach), Bauer, Aiwu, Maier - Lackner, Toth (56./Hoffer) - Hjulmand, Pusch (85./Pink), Kadlec (66./Paintsil) - Bakis (67./Saracevic)

Austria: Pentz - Klein, Madl, Borkovic (46./Palmer-Brown), Martschinko - Fitz (21./Ebner), Jeggo, Grünwald (81./Sax) - Sarkaria, Monschein (81./Edomwonyi), Pichler (59./Wimmer)

Gelbe Karten: Kadlec (37.), Pusch (54.), Toth (55.), Maier (85.) bzw. Palmer-Brown (79.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak