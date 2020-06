Der SCR Altach hat heute zum dritten Mal in Folge ein 1:1-Remis geholt. Die Altacher gingen im Heimspiel gegen Mattersburg dank eines neuerlichen "Blitz-Treffers" von Daniel Nussbaumer mit 1:0 in Führung (3.). Der 1:1-Ausgleich gelang Martin Pusic in der 17. Minute. Damit bleiben die Vorarlberger fünf Punkte vor den Burgenländern, die nun vier Punkte vor dem Tabellenschlusslicht liegen.

Frühstarter: Daniel Nussbaumer schlägt erneut wie der Blitz ein

Daniel Nussbaumer stellte bereits zum dritten Mal im Laufe dieser Qualifikationsgruppe seine „Frühstarter-Qualitäten“ unter Beweis und schoss die Hausherren früh in Führung: Jano verschätzte sich bei einem weiten Ausschuss von Altach-Keeper Kobras und musste Daniel Nussbaumer ziehen lassen, der auch den mitgelaufenen Rath stehen ließ. Auch im Abschluss zeigte sich der 20-Jährige eiskalt und netzte trocken ins rechte untere Eck ein - 1:0 (3.).

Die Hausherren, bei denen im Vergleich zum Heimspiel gegen die Admira mit Schmiedl, Meilinger und Torschütze Nussbaumer drei neue Spieler in der Startelf gestanden waren, hatte durch einen Volley von Sam die nächste Chance des Spiels (6.). Den nächsten Treffer der Partie erzielten aber die Gäste aus dem Burgenland: Martin Pusic profitierte von einem Fehler von Altach-Keeper Kobras, der sich bei einem Corner von Gruber verschätzt hatte. Pusic setzte sich an der zweiten Stange gegen Thurnwald durch und köpfelte recht unbedrängt zum 1:1 ein (17.).

Die Partie in der Altacher Cashpoint-Arena gestaltete sich durchaus schwungvoll, was vor allem auch daran lag, dass die Mattersburger nach dem Ausgleichstreffer sehr mutig agierten und die Vorarlberger früh störten. Die Truppe von Trainer Franz Ponweiser machte auch ohne den zuletzt überragenden Andreas Kuen (wurde heute geschont) eine gute Figur. Die Altacher wiederum wirkten in der Offensive recht ideenlos: Das dürfte auch Christian Gebauer aufgefallen sein, der sich über links in eine gute Schussposition brachte, den Ball aber knapp rechts vorbei schoss (40.).

Strittigen Elfer pariert: Kuster bewahrt Mattersburg vor Niederlage

Ohne personelle Veränderungen kehrten beide Teams zurück auf das Spielfeld. Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen, wenngleich es auf beiden Seiten kaum nennenswerte Abschlüsse zu bestaunen gab. Die Gäste aus Mattersburg spielten weiterhin mutig mit und versuchten, die Altacher früh im Aufbauspiel zu stören. Altach hingegen hatte mehr Ballbesitz, fand gegen die ambitioniert verteidigenden Burgenländer aber kaum ein Durchkommen.

In der 65. Minute wurde es erstmals richtig gefährlich in Halbzeit zwei, doch ein abgefälschter Tartarotti-Schuss landete knapp neben dem Tor. Wenig später bekamen die Vorarlberger einen schmeichelhaften Elfmeter zugesprochen, nachdem Jano bei einer Klärungsaktion Sidney Sam getroffen hatte. Die Mattersburger protestierten heftig gegen die Entscheidung von Referee Jäger, der kurz zuvor ein wohl elfmeterwürdiges Foul von Pusic an Schmiedl übersehen hatte. Sidney Sam übernahm die Verantwortung, scheiterte jedoch an Kuster, der den Strafstoß parierte (74.).

Die Altacher starteten nach dem vergebenen Elfmeter eine regelrechte Schlussoffensive, wenngleich es die Gäste aus Mattersburg schafften, die Mannen von Alex Pastoor von gefährlichen Abschlüssen abzuhalten. Letztlich blieben die Mattersburger auch im vierten Saisonduell gegen die Altacher ungeschlagen.

Tipico Bundesliga, 29. Runde, Qualifikationsgruppe

Cashpoint SCR Altach - SV Mattersburg 1:1 (1:1)

Cashpoint-Arena, Altach; 0 Zuschauer; SR Jäger

Zum Live-Ticker Altach gegen Mattersburg

Tore: D. Nussbaumer (3.) bzw. Pusic (17.)

Altach: Kobras - Thurnwald, Schmiedl, Zwischenbrugger, Karic (62./Schreiner) - Oum Gouet (80./Villalba) - Sam, Tartarotti, Gebauer (80./Pangop), Meilinger (68./Fischer) - D. Nussbaumer

Mattersburg: Kuster - Mahrer, Jano, Rath - Salomon, Erhardt, Ertlthaler, Lercher (78./Majnovics) - Höller (64./Bürger), Pusic (87./Borsos), Gruber (87./Steinwender)

Gelbe Karten: Zwischenbrugger (23.), Schreiner (84.) bzw. Rath (49.), Jano (72.), Salomon (72.), Ponweiser (74.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller