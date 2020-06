Am 7. Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause treffen in der Meister-Gruppe der tipico Bundesliga der RZ Pellets WAC und der SK Puntigamer Sturm Graz aufeinander. Und dabei trennt sich die Spreu vom Weizen. Was gleichbedeutend damit ist, dass sich die Wolfsberger drei Runden vor Schluss weiter in Richtung Top-4 orientieren dürfen. Den Blackies bleibt nur mehr die leise Hoffnung, doch noch die Hartberger am 5. Tabellenplatz abzulösen. Was aber angesichts der letzten Darbietungen der Grazer (14 Spiele - 3 Siege), schon etwas hoch gegriffen scheint. Aber noch besteht die Hoffnung bei Sturm, den ungeliebten 6. Rang, doch noch abzugeben.

(Shon Weissman, der die Wolfsberger wohl verlassen wird, machte gegen Sturm Graz einmal mehr den Unterschied aus)

Wenig Betrieb im ersten Abschnitt

Die Formkurve der Wolfsberger, zuletzt trotze man Salzburg zwei Remis ab, ist im Steigen begriffen. Demnach war man auch Favorit gegen die Blackies, die mit gehörig Sand im Getriebe, 5 Niederlagen in den letzten 6 Spielen, angerauscht kommen. Ohne die gesperrten Novak bzw. Balaj und Donkor ist man beiderseits darum bemüht, frühzeitig die Kontrolle zu erlangen. Sturm-Coach Nestor El Maestro, zum letzten Mal Tribünengast, sieht wie sein Team den Lavanttalern vom Start weg die Stirn bieten kann. Längere Ballbesitzstationen sind da wie dort aber Mangelware. Was mit sich bringt, dass prickelnde Torraumszenen ausbleiben. Zuviel wird im Spielaufbau dem Zufall überlassen, zudem wissen beide Defensivreihen kompromislos aufzutreten. So kommt es, dass das Spiel ohne nennswerte Höhepunkte so vor sich hinplätschert. Die Feldhofer-Truppe verzeichnet zwar die besseren Spielanteile, ummünzen in Zählbares kann man das aber nicht. Auch der Regen der einsetzt in der Lavanttal Arena schafft es nicht, dass die Aktionen flüssiger werden. In der 36. Minute kommt es doch noch zur ersten Torchance. Gästekeeper Siebenhandl pariert dabei einen platzierten Liendl-Schuss. In Summe betrachtet war das aber von beiden Seiten einfach zu wenig - Halbzeitstand: 0:0.

Shon Weissman mit Treffer Nr. 26

Zwei Mannschaften die unbedingt in das internationale Geschäft wollen, stellt man sich eigentlich anders vor. Tatsache ist, dass beide Teams in der ersten Hälfte mit stark angezogener Handbremse agierten. Aber das kann man im zweiten Abschnitt immer noch korrigieren. Und es kommt in der 47. Minute auch gleich zum ersten Aufreger: WAC-Schlussmann Kofler mit dem verunglückten Abschlag. Christoph Leitgeb mit der direkten Abnahme aus der Ferne, Glück für die Lavantaler, das Spielgerät klatscht an die Querlatte. Plötzlich klappt es im Spiel von Sturm, Despodov gelangt gleich zur nächsten Gelegenheit (50.). Aber auch die Kärntner agieren nun wesentlich aktiver. In der 53. Minute ist es auf das Neue Siebenhandl, der sich bei einem Wernitznig-Schuss auszeichnen kann. Dann vergibt Gölles eine tolle Möglichkeit auf die WAC-Führung (55.). Aber in der 60. Minute klingelt es: Einen Liendl-Cornerball verlängert Mario Leitgeb zu Shon Weissman, der trocken das 1:0 markiert. Nur vier Minuten später glänzt der Israeli als Einfädler, Wernitznig vollstreckt zum 2:0. In der noch verbleibenden Spielzeit lassen die Lavanttaler dann nichts mehr anbrennen - Spielendstand beim Packderby: 2:0. In der nächsten Runde gastieren die Wolfsberger am Sonntag, 28. Juni um 17:00 Uhr beim LASK. Sturm Graz ist dann um 19:30 Uhr der Gastgeber gegen Rapid Wien.

WOLFSBERGER AC - SK STURM GRAZ 2:0 (0:0)

Lavanttal Arena, SR: Sebastian Gishamer (Szbg.)

Wolfsberger AC (4-3-1-2): Kofler, Baumgartner, Rnic (61. Gollner), Schmitz, Wernitznig (75. Sprangler), Jojic (46. Schöfl), M. Leitgeb, Gölles, Liendl, Schmerböck (46. Schmidt), Weissman

Sturm Graz (3-5-2): Siebenhandl, Avlonitis, Jäger (74. Dominguez), Geyrhofer, Kiteishvili, C. Leitgeb (62. Jantscher), Röcher (74. Friesenbichler), Sakic, Trummer, Ljubic, Despodov (82. Huspek)

Torfolge: 1:0 (60. Weissman), 2:0 (64. Wernitznig)

Gelbe Karte: Gollner (WAC)

stärkste Spieler: Baumgartner, Weissman, M. Leitgeb bzw. Siebenhandl, Geyrhofer

Stimme zum Spiel:

Photo: Gerhard Pulsinger / by: Ligaportal/Roo

