Der LASK hat in der 29. Runde der Tipico Bundesliga den dritten vollen Erfolg in Serie eingefahren. Die Linzer Athletiker setzen sich auswärts gegen den TSV Hartberg deutlich mit 5:1 durch. Damit schiebt sich der LASK zumindest vorübergehend an Rapid vorbei auf Tabellenrang zwei. Die Hartberger, die zum vierten Mal en suite daheim verlieren, bleiben aufgrund der Niederlage von Sturm beim WAC sicherer Fünfter.

LASK verliert nach starker Anfangsphase den Faden

Die Gäste aus Linz waren von der ersten Minute an tonangebend, hatten deutlich mehr Ballbesitz und wurden sofort gefährlich: Michorl zirkelte einen Corner auf seinen kongenialen „Standard-Partner“ Gernot Trauner, dessen Kopfball knapp über das Tor zischte (3.). Kurz darauf eine Hiobsbotschaft für den TSV Hartberg, als sich Jürgen Heil in einem Laufduell mit Rene Renner nach leichtem Kontakt wohl schwerer verletzt hat und dementsprechend nicht mehr weiterspielen konnte.

Der LASK agierte weiterhin gewohnt giftig, attackierte den Gegner früh und fand gute Chancen vor: Dominik Reiter, der heute rechts im Mittelfeld spielte - Ranftl rückte zurück in die Dreierabwehrkette, erreichte ein langes Zuspiel von Trauner, der zuletzt angeschlagen gefehlt hatte. Reiter scheiterte jedoch freistehend an Hartberg-Keeper Swete (14.). Kurz darauf wurde es auch auf der anderen Seite erstmals gefährlich: Der LASK verteidigte bei einem Klem-Freistoß nicht gut, sodass Rajko Rep völlig blank zum Kopfball kam, diesen jedoch knapp vorbei setzte (17.).

Ab diesem Zeitpunkt präsentierten sich die Oststeirer wesentlich mutiger als in der absoluten Anfangsphase: Die Truppe von Markus Schopp schaffte es auch, vereinzelt Nadelstiche zu setzen, wenngleich die LASK-Defensive äußerst souverän agierte. Doch auch der Abwehrverbund der Steirer spielte souverän und ließ nicht viel zu.

Der Mut der Hausherren zeigte sich auch insofern, als dass die Hartberger phasenweise riskant von hinten rausspielten und den Aufbau per Kurzpassspiel durchführten. Chancentechnisch ließ die Partie in der Profertil-Arena zu wünschen übrig. In der 43. Minute waren es die Hausherren, die vor der Pause nochmal anklopften, doch ein Weitschuss von Rep zog knapp am Tor von Schlager vorbei.

Torflut in Halbzeit zwei

Die Gäste aus Linz starteten mit viel Offensivpower in die zweiten 45 Minuten. Und der LASK bekam bereits wenige Augenblicke nach Wiederbeginn einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Kainz zu spät in den Zweikampf mit Michorl gekommen war. Dominik Frieser übernahm die Verantwortung und versenkte das Leder sicher im linken unteren Eck - 0:1 (53.). Wenig später erhöhten die Linzer Athletiker auf 0:2. Die Hausherren konnten einen Corner von Michorl zwar entschärfen, doch das Spielgerät landete bei Reinhold Ranftl, dessen Schuss von Luckeneder unhaltbar abgefälscht wurde - 0:2 (61.).

Die Gäste hatten die Partie völlig im Griff und legten wenig später erneut nach: James Holland bediente mit einem feinen Pass Dominik Reiter, der den Ball aus halbrechter Position im Strafraum über Swete hinweg ins Tor lupfte - 0:3 (69.). Sechs Minuten später stellte Peter Michorl mit einem herrlichen Direktschuss ins kurze Eck auf 4:0 für den LASK (75.).

Jodel Dossou staubte in der 82. Minute zwar zum 1:4 ab, doch spannend sollte es nicht mehr werden. Das lag auch am eingewechselten Marko Raguz, der nach Querpass von Husein Balic zum 1:5 traf und sein 7. Bundesliga-Tor in dieser Saison erzielte. Am Ende feierte der LASK den 13. Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Spielzeit und liegt nun auf dem zweiten Platz, nachdem man am Montag zwei Punkte vom Protestkomitee zurückbekommen hatte.

Tipico Bundesliga, 29. Runde, Meistergruppe

TSV Prolactal Hartberg - LASK 1:5 (0:0)

Profertil-Arena, Hartberg; 0 Zuschauer; SR Spurny

Tore: Dossou (82.) bzw. Frieser (53./Elfmeter), Ranftl (61.), Reiter (69.), Michorl (74.), Raguz (84.)

Hartberg: Swete - Lienhart, Rotter, Luckeneder, Klem (73./Rasswalder) - Heil (11./Ried), Kainz (73./Kröpfl), Tschernegg (60./Tadic), Gabbichler (60./Cancola) - Dossou, Rep

LASK: A. Schlager - Ranftl, Trauner (72./Haudum), Filipovic (59./Andrade) - Reiter, Holland, Michorl, Renner - Tetteh (80./Müller), Joao Klauss (59./Raguz), Frieser (59./Balic)

Gelbe Karten: Rep (66.), Ried (78.) bzw. Andrade (87.), Ranftl (88.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media