Der WAC befindet sich dank eines 1:0-Auswärtssieges gegen den LASK mittendrin im Kampf um den zweiten Tabellenplatz. Shon Weissman schoss die Kärntner in Pasching per Elfmeter zum knappen Erfolg, der den WAC bis auf zwei Punkte an die Linzer heranbringt. Der Rückstand auf den Dritten Rapid beträgt vor dem Abendspiel gegen Sturm Graz einen Punkt. Red Bull Salzburg ist zum siebenten Mal in Folge Meister. Daran wird auch ein möglicher Einspruch der Linzer nichts mehr ändern.

WAC beginnt stark und lässt den LASK nicht ins Spiel kommen

Die Gäste aus Kärnten überrumpelten den LASK regelrecht in der Anfangsphase. Der WAC agierte aggressiv, ging höchst energisch ans Werk und kam immer wieder gefährlich über die linke Seite ins letzte Drittel. In der 5. Minute suchte Schmitz mit seiner feinen Hereingabe Top-Torjäger Shon Weissman, der an der zweiten Stange auch zum Abschluss kam. Sein Versuch ging jedoch knapp rechts vorbei. Zwei Minuten später tauchten die Wölfe zum zweiten Mal gefährlich vor dem LASK-Tor auf. Alexander Schmidt, der heute anstelle von Marc Andre Schmerböck begonnen hatte, setzte sich stark über links durch und spielte ins Zentrum, wo Liendl aus elf Metern an Schlager scheiterte (7.).

Die Hausherren agierten in der Anfangsphase etwas unsauber, wenngleich sich die Ballbesitzphasen mit Fortdauer der ersten Hälfte immer mehr in Richtung LASK verlagerten. Gefährlicher blieben aber die Gäste: Christopher Wernitznig konnte aus vielversprechender Position im Strafraum abziehen, verzog aber hauchzart (22.). Kurz zuvor hatte Ranftl den ersten LASK-Schuss abgegeben, der jedoch klar am Tor von Kofler vorbeirauschte. Die Kärntner verhielten sich taktisch extrem clever, ließen die Linzer Athletiker nicht ins Spiel kommen.

Athletiker steigern sich in der Schlussphase deutlich

Erst in der 32. Minute wurden die Oberösterreicher erstmals richtig gefährlich: Ranftl schlug eine scharfe Flanke in den Strafraum, wo Frieser Baumgartner entwischt war und aus kurzer Distanz knapp das Tor verfehlte. Vier Minuten später setzte Frieser einen Kopfball an die Querlatte (36.). Gegen Ende der ersten Halbzeit bekamen die Athletiker mehr Zugriff auf die Partie. Zunächst scheiterte Raguz mit einem Schuss an Kofler, ehe Dominik Frieser das lange Eck nur knapp verfehlte. In der 44. Minute erzielte Alexander Schmidt den vermeintlichen Führungstreffer für die Gäste, doch die Leihgabe vom FC Liefering stand ganz deutlich im Abseits.

Shon Weissman schießt den WAC zum Auswärtssieg

Beide Trainer nahmen zur Pause einen Wechsel vor: Valerien Ismael brachte Samuel Tetteh für Husein Balic. Beim WAC wurde Cheikhou Dieng für Alexander Schmidt eingewechselt. Die Kärntner gaben auch den ersten Schuss in Halbzeit zwei ab - Schlager parierte den Versuch von Wernitznig (47.). Dann übernahmen aber die Hausherren das Kommando. Peter Michorl feuerte einen Freistoß aus gut 30 Metern hauchzart neben das Tor der Gäste. WAC-Keeper Kofler hätte hier wohl nicht mehr eingreifen können (51.).

Die Linzer Athletiker wurden zwar druckvoller, doch im Abschluss fehlte die letzte Konsequenz, um WAC-Keeper Kofler in Verlegenheit zu bringen. So köpfelte etwa „Turban-Mann“ Marko Raguz an der zweiten Stange freistehend über das Tor der Gäste (67.). Sechs Minuten später probierte es Michorl wie in Halbzeit eins per Direktfreistoß, doch der Ball rauschte erneut knapp am Tor vorbei (73.).

Die Partie gestaltete sich auch in der Schlussphase hitzig und in der 88. Minute bekamen die Gäste nach einem Foul von Reiter an Dieng einen Strafstoß zugesprochen: Shon Weissman ließ sich diese Chance nicht entgehen und netzte zu seinem 27. Saisontor ein. Der LASK kam in der Schlussphase nicht mehr heran und musste die dritte Heimpleite in der laufenden Meistergruppe hinnehmen.

Tipico Bundesliga, 30. Runde, Meistergruppe

LASK - RZ Pellets WAC 0:1 (0:0)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 0 Zuschauer; SR Ciochirca

Tore: Weissman (88.)

LASK: A. Schlager - Wiesinger (83./Reiter), Trauner, Filipovic (76./Andrade) - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Frieser (76./Joao Klauss), Raguz, Balic (46./Tetteh)

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Rnic, Schmitz - M. Leitgeb (66./Sprangler) - Jojic (81./Stratznig), Wernitznig (90./Gölles) - Liendl - Weissman (90./Gollner), A. Schmidt (46./Dieng)

Gelbe Karten: Wiesinger (40.), Filipovic (71.) bzw. M. Leitgeb (66.), Weissman (89.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media