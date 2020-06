Der SV Mattersburg hat mit einem klaren 4:1-Heimsieg gegen die WSG Swarovski Tirol den Klassenerhalt in der Tipico Bundesliga gesichert. Während die Burgenländer heute feiern dürfen, müssen die Tiroler weiter um den Ligaverbleib bangen. Vor dem letzten Spieltag liegen die Wattener zwei Punkte hinter der Admira auf dem letzten Rang. Am Samstag treffen sich die beiden zum Abstiegskracher im Innsbrucker Tivoli.

Horror-Foul überschattet ereignisreiche erste Hälfte

Der Abstiegskracher hätte für die WSG Tirol nicht schlechter beginnen können: Nach nicht einmal drei Minuten kam Höller im Strafraum der Tiroler nach einem unnötigen Foulspiel von Nitzlnader zu Fall. Referee Schüttengruber entschied früh auf Elfmeter, den Patrick Bürger souverän zum 1:0 verwandelte (4.). Zuvor hatte die WSG-Defensive bei einem Sololauf von Mahrer alles andere als souverän agiert.

Die Burgenländer waren zu Beginn dominant, hatten das Spielgeschehen im Griff und gingen unaufgeregt ans Werk. Danach ließen sich die Hausherren aber zu sehr von den Tirolern in die eigene Hälfte zurückdrängen und gaben die Dominanz der Anfangsphase aus der Hand. Das Tabellenschlusslicht arbeitete sich über den Kampf ins Spiel und baute vor allem auf Standardsituationen, welche die Mattersburger aber entschärfen konnten.

Den zweiten Treffer des Spiels erzielten aber die Hausherren: Über Salomon und Mahrer landete der Ball bei Florian Hart, der sich das Leder elegant mitnahm und selbiges aus spitzem Winkel via Innenstange ins Tor schoss - 2:0 (27.). Wenige Augenblicke später stockte den anwesenden Personen im Pappelstadion der Atem, als Ione Cabrera Andreas Kuen mit gestrecktem Bein in die Schulter sprang. Eine unfassbare Aktion, die zu Recht mit Rot bestraft wurde (32.). Andreas Kuen konnte nicht mehr weitermachen und musste vom Feld getragen werden. Bei den Tiroler regierte mittlerweile der Frust: So hatte Bruno Soares nach einer harten Attacke gegen Bürger Glück, dass er nur Gelb gesehen hat (37.). So gingen die Mattersburger nach einer durchaus ereignisreichen ersten Halbzeit mit einer 2:0-Führung in die Pause.

Mattersburg hat mit dezimierten Tirolern leichtes Spiel

Die zweiten 45 Minuten begannen genauso gut, wie die ersten angefangen hatten: Jano stieg bei einer Ecke des eingewechselte Halper am höchsten und köpfelte wuchtig auf das Tor der Tiroler, wo Oswald zwar an den Ball kam, diesen aber nicht mehr am Übertreten der Linie hindern konnte - 3:0 (49.).

Die Tiroler konnten dank des eingewechselten Clemens Walch zwar hin und wieder Akzente setzen, doch die Mattersburger hatten mit den dezimierten Tirolern leichtes Spiel. Thorsten Mahrer hatte auf der linken Seite zu viel Platz und bediente mit einem Stanglpass Alois Höller, der unbedrängt zum 4:0 einnetzen konnte (62.). Kurz darauf gab es Elfmeter für die Gäste aus Tiroler, nachdem Referee Schüttengruber einen Zusammenprall zwischen Hager und Mahrer als Foul gewertet hatte. Zlatko Dedic war es egal - er traf sicher zum 4:1 (66.). Und das „Elfmeterfestival“ ging weiter: Diesmal eine strittige Entscheidung aufseiten der Burgenländer, nachdem sich Nitzlnader den Ball an die eigene Hand geschossen hat. Martin Pusic trat an und traf die Latte (70.).

Der gefährlichste Mann aufseiten der Tiroler war weiterhin Clemens Walch, der in der 78. Minute erneut ambitioniert abschloss, doch sein Versuch zischte erneut über das Tor von Kuster. Letztendlich blieb es aber beim klaren 4:1-Heimsieg des SV Mattersburg, der heute den dritten Heimerfolg in dieser Saison und den damit verbundenen Klassenerhalt feierte. Die Wattener bekommen am Samstag noch eine letzte Chance (zu Hause gegen die Admira), die Liga zu halten.

Tipico Bundesliga, 31. Runde, Qualifikationsgruppe

SV Mattersburg - WSG Swarovski Tirol 4:1 (2:0)

Pappelstadion, Mattersburg; 0 Zuschauer; SR Schüttengruber

Tore: Bürger (4./Elfmeter), Hart (27.), Jano (49.), Höller (62.) bzw. Dedic (67./Elfmeter)

Mattersburg: Kuster - Mahrer, Jano, Nemeth - Salomon, Erhardt, Hart (46./Halper), Rath (86./Majnovics) - Höller (86./Olatunji), Bürger (65./N. Pichler), Kuen (35./Pusic)

WSG Tirol: Oswald - Cabrera, Hager, Soares - Koch (29./Santin), Svoboda, Petsos, Nitzlnader - Dedic (71./Gölles), Maierhofer (71./Neurauter), Yeboah (53./Walch)

Gelbe Karten: Bruno Soares (37.)

Rot: Cabrera (32.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller