Neben dem SV Mattersburg hat auch der SKN St. Pölten den Klassenerhalt fixiert. Die Wölfe setzten sich im Niederösterreich-Derby gegen die Admira klar mit 3:0 durch. Damit liegt der SKN einen Spieltag vor Schluss satte sieben Punkte vor Tabellenschlusslicht Tirol. Mit dem bekommt es am Samstag die Admira zu tun. Die Panther gehen mit einem Vorsprung von zwei Punkten in das "Battle of Bundesliga".

Fußballerische Schonkost im Niederösterreich-Derby

Die Anfangsphase im Niederösterreich-Derby gestaltete sich ruhig. Zunächst konnte sich keine Mannschaft entscheidende Vorteile erarbeiten. Während die Admira zunächst deutlich mehr Ballbesitz hatte, wiesen die Gäste aus St. Pölten eine höhere Zweikampfquote auf. Den ersten Abschluss des Spiels gab es erst nach 23 Minuten: Ahmet Muhamedbegovic hämmerte das Leder aus der Distanz Richtung Admira-Tor, wo Andreas Leitner jedoch hellwach agierte und den Versuch entschärfte.

Auch die zweite Chance des Spiels gehörte den Gästen aus der Landeshauptstadt: Ambichl schlug eine feine Flanke in den Strafraum, wo Cory Burke völlig freistehend zum Kopfball kam, doch Leitner reagierte sensationell und verhinderte den sicher geglaubten Gegentreffer (34.). Letztendlich endete die erste Halbzeit, in der fußballerische Schonkost angesagt war, folgerichtig mit einem torlosen Remis.

Der eingewechselte Ouedraogo schießt die St. Pöltner zum Klassenerhalt

Wenige Minuten nach Wiederbeginn gingen die Gäste aus St. Pölten in Führung: Ein langer Ball von Klarer landete bei Cory Burke, der den Überblick behielt und den völlig blanken Daniel Schütz in Position brachte. Schütz nahm Maß und überraschte Leitner mit einem Schuss ins kurze Eck - 0:1 (53.). Die Großchance auf den Ausgleich ließ aber nicht lange auf sich warten: Sinan Bakis tauchte plötzlich völlig freistehend vor Riegler auf, der im Eins gegen Eins jedoch die Überhand behielt (56.). Vier Minuten später rauschte ein Kopfball von Schösswendter hauchzart über das Tor der Gäste (60.).

Die Admira agierte in der Folge bemüht, spielte mutig nach vorne und hatte auch gute Torchancen. Sinan Bakis fand in der 68. Minute eine Doppelchance vor, scheiterte aber an Riegler, der zwei Mal stark reagierte. In der 83. Minute sorgte der eingewechselte Issiaka Ouedraogo jedoch für die Entscheidung. Der Stürmer aus Burkina Faso beförderte den Ball mit einer wohl gedachten Ballannahme kurios ins Tor der Admira, das Leitner zu früh verlassen hatte - 0:2 (83.). In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Ouedraogo sogar das 0:3.

Tipico Bundesliga, 31. Runde, Qualifikationsgruppe

FC Flyeralarm Admira - spusu SKN St. Pölten 0:3 (0:0)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 0 Zuschauer; SR Schörgenhofer

Tore: Schütz (52.), Ouedraogo (83., 90.+4)

Admira: Leitner - Bauer, Schösswendter, Aiwu, Scherzer - Hjulmand (89./Pavelic), Lackner (82./Thoelke), Kadlec (52./Pusch), Kerschbaum - Paintsil (71./Pink), Bakis (72./Hoffer)

St. Pölten: Riegler - Klarer, Luan, Muhamedbegovic - Rasner (56./Ingolitsch), Ambichl (79./Drescher), R. Ljubicic, Schulz (79./Gorzel) - Schütz (71./Meister), Burke (80./Ouedraogo), Alan

Gelbe Karten: Leitner (67.), Bauer (85.) bzw. Schulz (73.), Ambichl (74.), Burke (80.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak