Der SK Rapid Wien ist Vizemeister: Die Hütteldorfer feierten im Bundesliga-Hit der 31. Runde einen 3:1-Heimsieg gegen den LASK. Damit sind die Wiener eine Runde vor Schluss nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen. Der LASK bleibt zumindest bis morgen Abend Tabellendritter. Die Linzer Athletiker könnten jedoch morgen vom WAC eingeholt werden, die das Nachholspiel gegen Hartberg absolvieren werden.

Rapid zeigt gegen den LASK einmal mehr Effizienz pur

Die erste Chance im Liga-Hit um den zweiten Tabellenplatz ließ nicht lange auf sich warten: Michorl zirkelte einen Corner auf seinen favorisierten Adressaten Gernot Trauner, dessen Kopfball knapp über das Tor der Hütteldorfer zischte (1.). Der erste Angriff der Hausherren führte jedoch sogleich zur Führung: Taxiarchis Fountas tankte sich stark über die linke Seite nach vorne und spielte den Ball scharf in den Strafraum, wo Andrade, der heute den gesperrten Filipovic ersetzt hatte, das Leder unglücklich ins eigene Tor lenkte - 1:0 (4.). Wenige Augenblicke später war Fountas nach einem Fehler von Trauner erneut auf und davon, legte quer auf Stefan Schwab, der den Ball zwar am herausgeeilten Schlager vorbei brachte, die Kugel aber auch knapp am Tor vorbei setzte (7.).

Danach kam der LASK etwas besser in das durchaus emotional geführte Duell der beiden Rivalen. In der 16. Minute fälschte Greiml einen Weitschuss von Wiesinger gefährlich ab, doch Knoflach konnte den Einschlag mit einer starken Reaktion verhindern. Der Nachschuss von Samuel Tetteh landete zwar im Tor der Wiener - beim Schuss von Wiesinger stand die Leihgabe der Salzburger jedoch im Abseits. Referee Walter Altmann gab den Treffer zu Recht nicht.

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit erhöhte sich der Druck der Gäste aus Oberösterreich jedoch stetig. Phasenweise schossen die Athletiker aus allen Lagen auf das Tor der Grün-Weißen: Zunächst parierte Knoflach einen Weitschuss von Andrade, ehe der Rapid-Keeper einen Schuss von Wiesinger über das Tor lenkte (36.). Kurz darauf zischte auch ein Schuss von Michorl knapp drüber (37.). Kurz vor der Pause stellten die Hütteldorfer aber auf 2:0. Petrovic setzte sich im Mittelfeld wohl zu energisch gegen Holland durch und schickte mit einem feinen Pass Fountas auf die Reise, dessen Schuss leicht abgefälscht im langen Eck einschlug (45.).

Heftiges Unwetter sorgt für schwere Bedingungen - Rapid siegt im Spitzenspiel

Ohne personelle Veränderungen kehrten beide Mannschaften zurück auf den Rasen des Allianz-Stadions im verregneten Westen Wiens. Die Bedingungen zu Beginn der zweiten Halbzeit waren alles andere als angenehm. Ein heftiges Gewitter, das über Wien überging, sorgte für heftigen Schüttregen und extrem schwierige Bedingungen. Für die erste gefährliche Aktion nach Wiederbeginn sorgte Maximilian Ullmann, dessen abgefälschter Schuss knapp über das Tor von Schlager zischte (52.).

Nach etwa einer Stunde reagierte Ismael und brachte mit Joao Klauss einen weiteren Stürmer auf das Feld. Die Linzer Athletiker hatten zwar wie in Halbzeit eins viel Ballbesitz und ließen das Leder auch gut durch die eigenen Reihen laufen, doch die Wiener standen in der Defensive sicher und ließen nur sehr wenig zu. Eine Standardsituation ließ die Gäste aber beinahe jubeln: Marko Raguz verpasste eine Freistoßhereingabe von Peter Michorl an der zweiten Stange knapp (65.).

Fünf Minuten später hatte Ercan Kara die Entscheidung auf dem Fuß, lief alleine auf Schlager zu, doch der Rapid-Stürmer traf nur die Stange (70.). Das Tor fiel dafür auf der anderen Seite: Der eingewechselte Joao Klauss tankte sich energisch und sehenswert nach vorne, suchte mit dem unbändigen Willen den Abschluss und versenkte das Spielgerät sehenswert im linken Eck - 2:1 (72.).

Die Gäste waren nun am Drücker und erzielten nur kurz darauf den vermeintlichen Ausgleich, doch der Assistent von Walter Altmann hatte vor dem Kopfballtor von Joao Klauss ein Foul des Brasilianers erkannt. Eine harte Entscheidung aus Sicht der Gäste. Der Brasilianer kam in der 84. Minute gefährlich zum Kopfball, doch Knoflach konnte den Versuch stark parieren.

In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Christoph Knasmüllner, der zuletzt nicht gerade zum Goalgetter avanciert war, nach einem Querpass von Dejan Petrovic für das 3:1-Siegtreffer (90.+1). Rapid ist damit Vizemeister und steht in der Champions-League-Qualifikation.

Tipico Bundesliga, 31. Runde, Meistergruppe

SK Rapid Wien - LASK 3:1 (2:0)

Allianz-Stadion, Wien; 0 Zuschauer; SR Altmann

Tore: Andrade (4./Eigentor), Fountas (45.), Knasmüllner (90.+1) bzw. Joao Klauss (72.)

Rapid: Knoflach - Stojkovic, D. Ljubicic, Greiml - Arase (69./Schick), Grahovac, Petrovic, Ullmann - Schwab - Fountas (82./Knasmüllner), Kara (78./Kitagawa)

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Andrade - Ranftl, Michorl, Holland, Renner - Tetteh (57./Joao Klauss), Raguz, Frieser (79./Reiter)

Gelbe Karten: Stojkovic (17.), D. Ljubicic (47.), Kühbauer (85.), Petrovic (89.) bzw. Raguz (49.), Michorl (69.), Ismael (75.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/Wien Energie