Der TSV Hartberg hat sich im Europa-League-Playoff gegen den FK Austria Wien eine perfekte Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft. Die Oststeirer feierten in einem spektakulären Hinspiel in der Generali-Arena einen 3:2-Auswärtssieg. Dario Tadic glänzte dabei mit einem Doppelpack. Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch um 20:30 Uhr in Hartberg. Der Gesamtsieger dieses Duelles steht in der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation.

Dario Tadic schießt mutige Hartberger früh in Front

Die Gäste aus Hartberg fanden in einer sehr verhaltenen Anfangsphase den ersten Abschluss vor: Eine Hereingabe von Lienhart landete bei Lukas Ried, der aus gut 12 Metern freistehend abziehen konnte, doch Palmer-Brown passte auf und lenkte den Schuss neben das Tor (9.). Unmittelbar darauf gingen die Oststeirer in Führung: Luckeneder spielte nach Balleroberung schnell auf Nimaga, der das Leder mit viel Übersicht in den Lauf von Tadic spielte. Der Stürmer blieb alleine vor Pentz cool und netzte mit seinem starken linken Fuß zum 0:1 ein - 18. Saisontor für Tadic (10.).

Und die Schützlinge von Markus Schopp, der heute zunächst auf den rekonvaleszenten Rajko Rep verzichtet hatte, spielten weiterhin beherzt nach vorne: Luckeneder legte ideal ab für Andreas Lienhart, der Austria-Keeper Pentz mit seiner Direktabnahme Richtung kurzes Kreuzeck zu einer starken Parade zwang (14.). Während die Gäste weiterhin das Spiel bestimmten, fand die Austria in der Offensive kein Durchkommen gegen die beherzt auftretenden Hartberger. Nach einer halben Stunden hatten die Steirer das 0:2 auf dem Fuß: Zunächst konnten die Veilchen im Verbund einen Schuss von Luckeneder blocken, ehe sich Rotter das Leder schnappte, sich in eine gute Schussposition brachte, doch er schoss aus kurzer Distanz daneben (30.).

In der Schlussphase der ersten Halbzeit schaffte es die Austria, den TSV Hartberg in die eigene Hälfte zurückzudrängen, ohne jedoch Hartberg-Keeper Rene Swete in Gefahr zu bringen. Dafür musste Pentz auf der anderen Seite nochmal eingreifen: Der Austria-Goalie parierte einen Flachschuss von Tadic nach einer Freistoßvariante.

Austria gleicht aus, doch die Hartberger nützen ihre Torchancen eiskalt

Beide Trainer nahmen zur Halbzeitpause einen Wechsel vor: Bei der Austria kam Zwierschitz für den gelbvorbelasteten Madl ins Spiel. Auch bei den Hartbergern musste mit Lukas Ried ein bereits verwarnter Spieler in der Kabine bleiben. An seiner Stelle kam Rajko Rep ins Spiel. Die Austria zeigte sich nach dem Seitenwechsel verbessert und belohnte sich mit dem Ausgleich: Sarkaria schlug einen Eckball in den Strafraum, wo sich Benedikt Pichler im Fünfer stark durchsetzte und per Kopf zum 1:1 einnetzte (56.).

Die Oststeirer ließen aber nicht nach, spielten auch in weiterer Folge beherzt nach vorne und gingen wieder in Führung: Ein Corner von Kainz landete auf der zweiten Stange, wo Dario Tadic völlig freistehend abziehen konnte und den Ball wuchtig im kurzen Eck versenkte - Saisontor Nummer 19 für den Hartberg-Goalgetter (64.). Nun war in der Partie so richtig Feuer drinnen: Kurz darauf traf auf der anderen Seite Thomas Ebner nur die Innenstange (66.).

Austria-Trainer Christian Ilzer riskierte, stellte seine Mannschaft nun extrem offensiv ein. Die Veilchen standen hoch und wurden dafür bestraft: Dossou hatte im Mittelfeld viel Platz und schickte Dario Tadic auf die Reise, der sich über rechts in den Strafraum tankte und querlegte für Josel Dossou. Der 28-Jährige musste den Ball nur mehr über die Linie drücken - 1:3 (74.). Und der Torreigen in Wien-Favoriten ging weiter: Patrick Wimmer, der im Playoff-Halbfinale gegen Altach sein erstes Bundesliga-Tor erzielt hatte, scheiterte zunächst noch an Swete, ehe er jedoch entschlossen nachsetzte und das Spielgerät doch noch an Swete vorbeibrachte - 2:3 (79.). Dabei sollte es letztlich auch bleiben. Damit haben die Hartberger eine sehr gute Augangsposition für das Rückspiel am Mittwoch (20:30 Uhr) in der Profertil-Arena.

Tipico Bundesliga, EL-Playoff, Finale, Hinspiel

FK Austria Wien - TSV Prolactal Hartberg 2:3 (0:1)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Jäger

Tore: Pichler (56.), Wimmer (79.) bzw. Tadic (10., 64.), Dossou (74.)

Austria: Pentz - Klein, Madl (46./Zwierschitz), Palmer-Brown, Borkovic (70./Edomwonyi) - Ebner (70./Demaku), Jeggo - Wimmer, Sarkaria, Pichler (69./Sax) - Monschein (84./Jukic)

Hartberg: Swete - Lienhart, Rotter, Luckeneder, Klem - Nimaga (62./Tschernegg) - Dossou, Kainz, Ried (46./Rep), Dante - Tadic (79./Cancola)

Gelbe Karten: Madl (45.), Ebner (49.) bzw. Ried (5.), Lienhart (27.), Schopp (27./Trainer)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/Wien Energie