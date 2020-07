Nachdem alle Gespräche abgeschlossen sind und die Gremien ihre Zustimmung erteilten, freuen wir uns bekanntgeben zu dürfen, dass Peter Stöger in der kommenden Saison als General Manager Sport nach englischem Modell, als sportlicher Leiter und Cheftrainer der ersten Mannschaft, fungieren wird.

(Der neue Austria-Trainer Peter Stöger)

Wir laden die Medienvertreter am Samstag um 10:00 Uhr sehr herzlich zu einer Pressekonferenz im Medienzentrum der Generali-Arena ein. Vorstandsvorsitzender Markus Kraetschmer und General Manager Sport Peter Stöger werden am Podium Platz nehmen und für eure Fragen zur Verfügung stehen. Das restliche Trainerteam wird Anfang nächster Woche bekanntgegeben.



General Manager Sport Peter Stöger: „Wir haben uns nach dem überraschenden Ausscheiden von Christian Ilzer und seinem Trainerteam in den letzten 14 Tagen intensiv den Kopf zerbrochen, haben viele lange und intensive Gespräche geführt und uns ist dann immer klarer geworden, wie komplex und schwierig die aktuelle Situation ist. Wir mussten bei unserer Entscheidung die Suche nach einem strategischen Partner, die aktuelle budgetäre Situation, das unsichere Umfeld durch COVID-19 und die Vereinsstruktur berücksichtigen. Deswegen habe ich mich entschieden, in dieser schwierigen Phase, diese Position für ein Jahr zu übernehmen.“



Präsident Frank Hensel: „Ich bin froh, dass Peter Stöger als international erfahrener Trainer diese Funktion übernimmt und stehe mit voller Überzeugung hinter dieser Entscheidung und denke, dass diese Lösung mit Peter Stöger als sportlichen Leiter und Trainer die beste für den gesamten Verein ist.“



Vorstandsvorsitzender Markus Kraetschmer: „Wir haben zwei sehr intensive Wochen hinter uns, weil die Trainer-Frage für uns eine enorm wichtige Personalentscheidung ist. Ich bin überzeugt davon, dass Peter Stöger als Trainer und sportlicher Leiter nach englischem Modell eine sehr gute, wichtige und richtungsweisende Wahl ist.“

