Sigi Rasswalder kam im Jänner 2013 zum TSV Hartberg und spielte seitdem 7 1/2 Jahre ohne Unterbrechung im Blau-Weißen Trikot. Der gebürtige Obersteirer brachte es auf 214 Pflichtspiele, womit er sich in den Top 3 der ewigen Bestenliste des Vereins gespielt hat. Trotz des Abstiegs in die Regionalliga im Jahr 2015 hielt uns der sympathische Linksverteidiger die Treue und nahm trotz besserer Angebote einen Zweitjob an, nur um weiterhin beim TSV Hartberg spielen zu können.

(Photocredit: Richard Purgstaller)

Eine Tatsache, die man gerade in der heutigen Zeit nicht hoch genug einschätzen kann. Danach führte er als Kapitän die Mannschaft von der Regionalliga über die Zweite Liga in die Bundesliga bis in die Europa League und hatte sowohl am Aufstieg als auch der erfolgreichen Bundesligazeit einen riesengroßen Anteil. Nicht nur sportlich, sondern auch in der Kabine und abseits des Platzes war „Sigi“ stets ein Vorbild für alle und eine echte Persönlichkeit. Nun kehrt der gebürtige Knittelfelder zurück in seine Heimat.

Geschäftsführer Erich Korherr: „Sigi Rasswalder war nicht nur am Platz, sondern auch abseits des Feldes eine Bereicherung für den TSV. Ein super Typ, der perfekt zum TSV passt. Es war eine fabelhafte Zeit, Hartberg und Siegfried Rasswalder, das passte einfach. Sportlich brachte er über diesen langen Zeitraum stets seine Leistung, nicht umsonst etablierte er sich zum Führungsspieler und Kapitän. Ein richtig sympathischer, unkomplizierter Kerl, den man im heutigen Profigeschäft nicht so einfach findet. Gemeinsam durchlebten wir Höhen und Tiefen, gegenseitig blieb man sich immer treu. Denkt man in einigen Jahren an den Hartberger Fußball, wird man noch immer Sigi Rasswalder in Erinnerung haben. Im Namen des gesamten Klubs – ein riesengroßes, ehrliches DANKE!“

Kapitän Siegfried Rasswalder: „Eine unvergessene Zeit geht zu Ende. Es ist unglaublich, was wir in den letzten 7,5 Jahren alle erreicht haben. Ich als Kapitän möchte mich bei allen Mitarbeitern, Funktionären, Spielern, Trainer, Fans und alle Menschen die in Hartberg wohnen verabschieden und einfach DANKE sagen. Die letzten 7,5 Jahre werde ich nie vergessen und ihr werdet alle in meinem Herzen bleiben! Ich werde auf jeden Fall die TSV-Familie im Stadion besuchen kommen!“

Auch Christoph Kröpfl verlässt die Oststeirer. Er kam im Januar 2014 zum TSV Hartberg. Mit einer kurzen Unterbrechung von knapp einem halben Jahr spielte er 6 Jahre im TSV Trikot und kam dabei auf 179 Pflichtspieleinsätze. Er war ein wichtiger Bestandteil des Hartberger Wunderteams, welches sich von der Regionalliga über die Bundesliga bis in die Europa League spielte. Nun verlässt uns der sympathische Grazer in Richtung zweite Liga.

