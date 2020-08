Neben den fünf Abgängen gibt es beim SK Puntigamer Sturm Graz bislang sechs Neuzugänge zu vermelden (Bundesliga-Transferliste). Nun ist aktuell mit Gregory Wüthrich noch ein Spieler dazugekommen. Der 25-jährige Schweizer war zuletzt beim Club Perth Glory in Australien unter Vertrag gestanden. Bei den Truppe von Neo-Trainer Christian Ilzer wurde er mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Mit den Young Boys Bern war der Innenverteidiger in der Spielzeit 17/18 unter Coach Adi Hütter zu 15 Einsätzen gekommen, im Folgejahr (18 Spiele) war er zu Meisterehren gekommen.

(Neben Ferencvaros, Slavia Prag, Opava und Lafnitz wartet auf Sturm Coach Christian Ilzer und seine Truppe auch ein fünftägiges Trainingslager in Bad Waltersdorf)

Am Samstag, 8. August wartet der Test gegen Fernencvaros Budapest

Christian Ilzer, von der Wiener Austria zu den "Blackies" gewechselt, kann auf die erste Trainingswoche zurückblicken bzw. konnte er sich ein erstes Bild seiner neuen Mannschaft machen. Das erste Testspiel am Samstag um 17:00 Uhr findet im Stadion Bad Radkersburg gegen den regierenden ungarischen Meister Ferencvaros Budapest statt. Neben 31 Meistertiteln konnte der hochkarätige Testspielgegner auch 23-mal den Pokal für sich entscheiden. Bereits am 14. August beginnt für Ferencvaros mit dem Stadtduell gegen MTK Budapest wiederum der Ernst des Lebens.

Das sieht für den SK Sturm Graz doch entschieden aus bzw. dauert es noch einige Wochen bis es wieder losgeht in der tipico Bundesliga. Der Test gegen die Ungarn ist schon einmal eine gute Möglichkeit auszuloten, wo man derzeit, was die Spielstärke anbelangt, zu finden ist. 200 Tickets sind am Spieltag erhältlich. Der Einheitspreis beträgt EUR 12,00, die Tickets werden nach dem "First come, first serve"-Prinzip vergeben.

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo