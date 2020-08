Der 30-jährige Dario Tadic, Goalgetter im Dienste des TSV Prolactal Hartberg, bleibt dem Verein weitere drei Jahre erhalten. Der Mittelstürmer, der es zuletzt auf beachtliche 19 Meisterschaftstreffer gebracht hat, unterzeichnete einen Vertrag bis zum Sommer 2023. In der Oststeiermark bringt es Tadic in 165 Pflichtspielen auf sensationelle 99 Treffer und glänzte 33-mal als Vorbereiter. Die abgelaufene Spielzeit war nicht nur die Beste seit Bestehen des TSV Hartberg. Auch der Hartberger Angreifer mit der Nummer 24 am Rücken, war präsent wie noch nie in des Gegners Strafraum.

(Dario Tadic wird auch in den nächsten drei Saisonen für die Hartberger auf Torjagd gehen)

Photocredit: Harald Dostal

Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr: „Ich bin froh und erleichtert, dass es gelungen ist, Dario weitere drei Jahre an den Verein zu binden. Seine Qualitäten sind allseits bekannt. Der torgefährlichste und stärkste Linksfuß der Liga, geht somit weiterhin für unseren TSV Hartberg auf Torejagd. Ein Führungsspieler, der auch als Mensch in der Kabine enorm wichtig ist!“

Dario Tadic: „Ich freue mich sehr, dass für mich die Reise mit Hartberg weitergeht. Die letzten fünf Jahre hier waren überragend, aber wir sind noch lange nicht am Ende und ich hoffe, wir können auch in den nächsten Jahren für Furore sorgen“

by: Presse/Hartberg

by: Ligaportal/Roo