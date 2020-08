Beim ersten Spiel unter Cheftrainer Christian Ilzer hat der SK Sturm Graz in der Parktherme-Arena in Bad Radkersburg gegen den amtierenden ungarischen Meister Ferencváros Budapest knapp aber doch das Nachsehen. Von den neuverpflichteten Spielern waren Jon Gorenc-Stankovic, Sandro Ingolitsch und Amadou Dante bereits mit von der Partie. Der jüngste Transfer, Gregory Wüthrich, musste noch auf seine Premiere in Schwarz-Weiß warten. 200 Personen waren zulässig, das Spiel war auch "ausverkauft".

(Der 19-jährige Dardan Shabanhaxhaj war einer der vielen jungen Spieler die gegen Ferencvaros zum Einsatz kamen)

Flott geführter Probe-Galopp

Nach einer knappen gespielten Viertelstunde musste Routinier Jakob Jantscher angeschlagen vom Feld. Für ihn kommt Youngster Dardan Shabanhaxhaj zu seiner Chance. Spielerisch begegnen sich bei glühender Hitze zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Die Ungarn, die kurz vor dem Meisterschaftsstart stehen, stellen die "Blsackies" desöfteren gehörig auf den Prüfstand. Mit dem torlosen Unentschieden geht es in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang dürfen bei den Grazern dann einige Eigenbauspieler ihr Können zeigen. Das spielentscheidende Tor kann aber nicht verhindert werden. Gegen den strammen Rechtsschuss von Roland Varga in der 53. Minute war kein Kraut gewachsen. Dem Gastgeber gelingt es zwar daraufhin sich teuer zu verkaufen. Zum Ausgleichstreffer sollte es letztlich aber nicht mehr reichen - Spielendstand: 0:1.

Bekanntgegeben wurde die Verpflichtung von Andreas Kuen, der ablösefrei vom SV Mattersburg kommt. Der 25-jährige Offensivspieler verbuchte in der abgelaufenen Saison vier Tore und zehn Assits für die Burgenländer.

SK Sturm Graz vs. Ferencváros Budapest 0:1 (0:0)

Parktherme-Arena in Bad Radkersburg, 08. August 2020, 17:00 Uhr, 200 Zuschauer

Schiedsrichter Thomas Paier

Tor: 0:1 Varga (53.)

SK Sturm Graz 1.HZ: Siebenhandl; Ingolitsch, Gorenc-Stankovic, Geyrhofer, Dante; Jäger; Hierländer, Jantscher (13. Shabanhaxhaj); Kiteishvili; Friesenbichler, Balaj

SK Sturm Graz 2. HZ: Schützenauer; Ingolitsch (63. Schendl), Gorenc-Stankovic (63. Komposch), Ljubic, Dante; Koch; Hierländer (63. Amoah), Shabanhaxhaj; Zettl; Friesenbichler (63. Bacher), Huspek

