Der Linzer Athletik-Sport-Klub und der 25-jährige Defensiv-Allrounder einigen sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2022. In seinen bisherigen Einsätzen für den LASK agierte Stefan Haudum in erster Linie als defensiver Mittelfeldspieler. Aber auch die Innenverteidiger-Position kennt er bestens: Bei den Siegen gegen Sturm und Hartberg im Juli war er Teil der schwarz-weißen Abwehrreihe. Der 189 Zentimeter große Eferdinger bewies somit wie universell er in der Defensive einsetzbar ist.

Trainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer:

„Ich habe Stefan in meinen ersten zwei Wochen beim LASK als enorm engagiert und professionell kennengelernt. Sein Einsatz im Training und die Bereitschaft bis an die Grenzen zu gehen haben mich begeistert. Man muss froh sein einen vielseitig einsetzbaren Spieler wie Stefan im Team zu haben. Ich freue mich sehr, dass wir weiterhin mit ihm planen können.“

Vizepräsident Jürgen Werner:

„Stefan passt perfekt ins LASK-System. Er ist flexibel einsetzbar, sowohl im Mittelfeld als auch in der Verteidigung. In der vergangenen Saison hat er gezeigt, dass wir jederzeit auf ihn setzen können. Stefan wollte unbedingt beim LASK bleiben, wir wollten, dass er verlängert – der neue Vertrag bis Juni 2022 war die logische Folge.“

