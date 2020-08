Felix Luckeneder wurde vom LASK fix erworben und unterschreibt einen Zweijahresvertrag in der Oststeiermark. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Der 26-Jährige war in der Vorsaison von den Oberösterreichern ausgeliehen. 32 Spiele absolvierte der 1,90m-Mann in der Saison 2019/2020 für den TSV Prolcatal Hartberg. Mit jeweils zwei Treffern und Assists durfte sich Luckeneder auch in die Scorerliste eintragen.

(Photocredit: Richard Purgstaller)

Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr: "Felix Luckeneder spielte eine starke Saison und eine noch stärkere Meistergruppe. Er ist für uns ein wichtiger Spieler in der Defensive und Spieleröffnung. Es freut uns, dass Felix sich für Hartberg entschieden hat."

Felix Luckeneder: "Ich bin überglücklich, dass es geklappt hat. Die Wertschätzung was mir vom Verein entgegengebracht wurde, möchte ich in den kommenden beiden Jahren bestätigen. Wir möchten auf die letzte Saison aufbauen und auch in dieser Saison wieder für Furore sorgen. Für mich persönlich war es auch wichtig, dass Schlüsselpositionen wie Markus Schopp, Dario Tadic und Rajko Rep in Hartberg geblieben sind. In dieser Hinsicht auch großes Lob an Erich Korherr. Ich freue mich auf die spannende Saison."

Medieninfo: TSV Hartberg

by: Ligaportal/Roo