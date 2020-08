Dritter Neuzugang bei der SV Guntamatic Ried: Nach Marcel Canadi und Murat Satin wechselt auch Samuel Sahin-Radlinger ins Innviertel. Der 27-jährige Tormann, der zuletzt beim FC Barnsley kickte, verließ 2011 die SV Ried Richtung Hannover 96 und kehrt jetzt wieder zu seinen Wurzeln zurück.

(Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt mit Neuzugang Samuel Sahin-Radlinger)

Photocredit: "SVR/Scharinger"

„Mit dem Wechsel zur SV Guntamatic Ried hat sich Samuel Radlinger für das Herz und gegen das Geld entschieden. Roland Daxl hat sich in den vergangenen Monaten extrem um die Rückkehr von ihm bemüht. Mit Samuel Radlinger kehrt ein verlorener Sohn wieder zur SV Ried zurück. Er hat als Tormann die Qualität, dass er auch ein Spiel zu unseren Gunsten entscheiden kann. Unser Ziel ist es auch, dass er über die SV Ried den Weg in die Nationalmannschaft findet“, erklärt SVR-Vorstandsmitglied Maximilian Schmidt.

„Samuel Radlinger war ein absoluter Wunschspieler von uns. Er ist mit der SV Guntamatic Ried sehr verbunden. Samuel Radlinger wird uns in der Bundesliga extrem weiterhelfen können. Wir wollen ihn jetzt in einem ersten Schritt bestmöglich integrieren. Und wir hoffen, dass alle bei uns eine Riesenfreude mit seinem Engagement haben“, betont Gerald Baumgartner, sportlicher Leiter und Cheftrainer der SV Guntamatic Ried.

„Diese Rückkehr nach Ried hat für mich nicht nur einen Grund, sondern sehr viele. Ich bin in Ried geboren und aufgewachsen. Die SV Guntamatic Ried ist mein Heimatverein und mein Herzensverein. Bei dieser Entscheidung bin ich meinem Herzen gefolgt. Gerade auch in der Corona-Zeit ist mir klar geworden, wie schön wir es in Ried haben“, freut sich Samuel Sahin-Radlinger über seine Rückkehr. „Ich möchte mich jetzt so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren. Das wird mir nicht schwer fallen, da ich noch einige Spieler kenne und auch noch Freunde von mir hier spielen. Wir müssen jetzt als Mannschaft so schnell wie möglich eine Einheit werden, um unser Ziel, den Klassenerhalt in der Bundesliga, zu schaffen. Ich bin jetzt 27, habe schon einiges erlebt. Mein Ziel ist die Nationalmannschaft. Dieses Ziel will ich unbedingt erreichen. Ich werde dafür alles geben.“

Steckbrief Samuel Sahin-Radlinger:

geboren am 7. November 1992 in Ried

Nationalität: Österreich

Größe: 198 cm

Position: Tormann

Vereine: SV Guntamatic Ried (bis 2011), Hannover 96 (2011-19), SK Rapid Wien (2013/14, Leihe), 1. FC Nürnberg (2014/15, Leihe), Brann Bergen (2018, Leihe), FC Barnsley (2019/20), SV Guntamatic Ried (seit 2020); U18- bis U21-Nationalspieler

MedienInfo: SV Ried

by: Ligaportal/Roo