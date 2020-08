Nach nur wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten kommt gleich ein europäischer Topklub als Prüfstein – am Sonntag testet Austria Wien gegen Borussia Dortmund. Alle einsatzbereiten Spieler werden in Altach zum Zug kommen.

(Photocredit: FK Austria Wien)

Nachdem die am Freitag durchgeführten PCR-Tests allesamt negativ waren, steht auch dem ersten Testspiel nichts mehr in Weg. Der BVB befindet sich seit Montag im Trainingslager in Bad Ragaz, hat unter der Woche gegen den SCR Altach eindrucksvoll mit 6:0 gewonnen. Trainer Peter Stöger, der in der Saison 2017/18 auch für 24 Spiele auf der Dortmunder Bank als Chefcoach fungierte, vor diesem Test: „Für unsere jungen Spieler ist so ein Gegner natürlich eine richtige Challenge, aber so ein Spiel muss man den Burschen einfach ermöglichen, wenn sie sich mit einer Topmannschaft messen können.“

Die Austria wird diesen Tagestrip auf Einladung machen, fliegt am Sonntag nach Vorarlberg und nach dem Spiel gleich wieder zurück nach Wien. Stögers Erwartungen für den ersten Test in dieser Saison: „Nach nur wenigen gemeinsamen Trainingstagen darf man nicht erwarten, dass wir schon so spielen, wie wir uns das vorstellen. Aber es ist eine gute Möglichkeit sich zu zeigen.“



Alle Spieler, die im Augenblick einsatzbereit sind, werden den Trip nach Altach mitmachen und zum Zug kommen. Das in den vergangenen Tagen positiv getestete Duo ist nach wie vor in Quarantäne. Das Spiel wird ab 15:55 Uhr live in ORF Sport+ übertragen, Anpfiff ist um 16:00 Uhr.

MedienInfo: FK Austria Wien

by: Ligaportal/Roo