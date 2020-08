Der spusu SKN St. Pölten verstärkt seine Offensive und verpflichtet mit Alexander Schmidt einen Mann für die Mittelstürmer-Position, der bereits vor drei Jahren mit seinem Sieg mit dem FC Red Bull Salzburg in der UEFA Youth League für Furore sorgte.

(Alexander Schmidt, hier noch im U21-Nationalteam-Trikot, verstärkt ab sofort den SKN St. Pölten)

Photocredit: Harald Dostal

Der 22-jährige Stürmer, der bislang in 55 Spielen in den beiden obersten österreichischen Spielklassen auf dem Feld stand und dabei acht Tore und acht Vorlagen verbuchen konnte, kommt leihweise für ein Jahr vom LASK, bei dem der gebürtige Wiener einen Vertrag bis 2023 unterzeichnete. „Alexander passt exakt in jenes Anforderungsprofil, das wir für unsere Suche nach einem Stürmer zu Rate gezogen haben. Neben seinen technischen Fähigkeiten bringt er eine enorme physische Präsenz auf den Platz, die unserem Offensivspiel gut tun wird“, beschreibt Sportdirektor Georg Zellhofer den 1,93 Meter großen Neuzugang.

