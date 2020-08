Trotz einer vor allem im ersten Durchgang ansprechenden Leistung verliert der CASHPOINT SCR Altach das Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim auswärts mit 0:2. Mehrere vergebene Tormöglichkeiten und zwei Unzulänglichkeiten in der Defensive besiegelten die Niederlage.

(Lange Zeit begegnete man sich auf Augenhöhe, letztlich aber war Heidenheim doch obenauf)

Photocredit: SCR Altach

Alex Pastoor startete gegen den deutschen Zweitligisten mit den beiden Neuzugängen Daniel Maderner und Mario Stefel sowie Testspieler Joao Luiz Soares Alves in der Anfangself. Nicht mit von der Partie waren Emanuel Schreiner (Ödem) und Kapitän Philipp Netzer, der sich bei einem Trainingszusammenstoß ein blaues Auge geholt hatte und geschont wurde.

SCRA kommt gut ins Spiel

Der SCRA riss von Beginn weg das Zepter an sich und war die spielbestimmende Mannschaft in der Anfangsphase. Mit hohem Pressing wurde Heidenheim immer wieder vor Probleme gestellt. Soares Alves war es dann mit der ersten besseren Möglichkeit. Im Dribbling ließ der junge Brasilianer gleich zwei Heidenheimer alt aussehen, brachte beim anschließenden Abschluss aber zu wenig Druck hinter den Ball (6.). Und auch die zweite Torchance im Spiel sollte dem Gästeteam gehören. Maderner bekam den Ball von Zwischenbrugger in die Füße gespielt, drehte sich schön um einen Heidenheimer Verteidiger, scheiterte dann aber erst an Eicher und lupfte den Nachschuss knapp neben das Tor (18.).

25 Minuten waren gespielt, als dann auch der Gastgeber zu einer ersten Tormöglichkeit im Spiel kam. Nach einem langen Ball kam Biankadi im Sechzehner relativ freistehend zum Abschluss, chipte den Ball aber deutlich über das Tor von Martin Kobras. Postwendend wurde es dann auch auf der anderen Seite wieder gefährlich. Stefel versuchte in guter Schussposition noch einmal abzulegen, fand aber keinen Mitspieler.

Heidenheim stellt Spielverlauf auf den Kopf

Altach war eigentlich über die gesamten ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft und trotzdem sollte der FCH mit einer Führung in die Kabine gehen. Mit der zweiten Tormöglichkeit des Gastgebers stellte David Otto auf 1:0, direkt im Anschluss wurde Durchgang eins abgepfiffen. Zur Pause wechselte Alex Pastoor dann wie schon in den ersten beiden Testspielen alle Elf Mann aus.

Trotzdem kam der SCRA erneut engagiert aus der Kabine. Zunächst Meilinger und dann Youngster Noah Bischof mit der wohl besten Möglichkeit im Spiel verpassten den Ausgleich. Und so sollten erneut die Heidenheimer treffen. Maxi Thiel stand nach einem Flankenball goldrichtig und köpfte aus knapp fünf Metern unhaltbar für Casali ein (68.).

Phaeton vergibt zweimal

Der SCRA war jetzt zwar bemüht, aber längst nicht mehr so gut im Spiel wie vor der Pause. Heidenheim tat das, was dem SCRA im ersten Durchgang gut gelungen war – hoch anpressen und den Gegner schon im Spielaufbau stören. Als es knapp eine viertel Stunde vor Schluss doch einmal gelang sich zu befreien, ließ sich Testspieler Phaeton zu lange Zeit und verpasste den Zeitpunkt für das Abspiel auf den völlig freistehenden Nussbaumer.

Allerdings wirkte diese Möglichkeit und der SCRA traute sich in der Schlussphase noch einmal mehr zu. Nur drei Zeigerumdrehungen später landete der Ball nach einem Kombinationsspiel über mehrere Stationen erneut bei Phaeton. Diesmal fackelte er nicht lange, setzte seinen scharfen Abschluss aber knapp über das Tor.

Kurz vor Schluss durfte sich dann auch Tino Casali noch einmal auszeichnen. Gleich zweimal parierte der Sommer-Neuzugang reaktionsschnell gegen Stark. Auf der anderen Seite hatte Anderson die riesen Chance auf dem Kopf, scheiterte aber am Heidenheimer Schlussmann. So blieb es beim 2:0 für den FCH. In einer Woche (Samstag, 22.08., 17:00 Uhr) folgt das Rematch in der CASHPOINT Arena. Tickets sind unter tickets.scra.at erhältlich.

FC Heidenheim vs. CASHPOINT SCR Altach 2:0 (1:0)

Samstag, 15.08.2020, 15:00 Uhr

Trainingsgelände FC Heidenheim

Tore: 1:0 Otto (45.), 2:0 Thiel (68.)

SCR Altach 1. Halbzeit: Kobras; Thurnwald, Dabanli, Zwischenbrugger, Karic; Tartarotti, Casar, Oum Gouet; Stefel, Maderner, Soares Alves

SCR Altach 2. Halbzeit: Casali; Anderson, Schmiedl, Maak, Edokpolor; Wiss (85. Mischitz), Meilinger, Fischer; Nussbaumer D., Phaeton, Bischof

Anmerkung:

Aufgrund der Wettervorhersage ist der für Montag, 17. August geplante Fototermin bis auf weiteres verschoben. Der neue Termin folgt.

MedienInfo: SCR Altach

by: Ligaportal/Roo