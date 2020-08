Der steirische "Eurofighter" TSV Prolactal Hartberg musste beim Testspielauftakt eine Niederlage hinnehmen. Die Truppe von Trainer Markus Schopp, dem nun unter anderen neben Jürgen Säumel auch Kurt Russ tatkräftig zur Seite steht, unterlag in St. Johann/Haide dem tschechischen Club Banik Ostrava mit 1:4. Während der erste Probegalopp, bei dem Regisseur Rep noch nicht dabei war, in die Hose ging, landeten die Oststeirer zuletzt aber einige Treffer am Transfermarkt.

(Photocredit: GEPApictures/TSV Hartberg)

Mit Sturm, Gölles, Gollner, Tijani, Burgstaller, Petrovic und Gräf bekamen die rund 200 Fans in St. Johann sieben neue Gesichter zu sehen. Testpilot Renny Smith war auch mit von der Partie, Sonntag fliegt der österreichisch-englische Mittelfeldmann nach Hause, eine Verpflichtung ist zu diesem Zeitpunkt noch offen, allerdings eher unwahrscheinlich. Auch Lukas Fadinger (Sturm) lief auf Probe, Montag verhandelt TSV-Sportchef Erich Korherr mit den Schwarz-Weißen über den Transfer. Mit Julius Ertlthaler (Ex-Mattersburg) und Hamidou Maiga fehlten zudem noch zwei weitere Zugänge im Test gegen die Tschechen, die eine Woche vor Saisonstart deutlich schärfer zur Sache gingen.

1. Testspiel:

TSV Prolactal Hartberg – FC Banik Ostrava 1:4

RM Stadion – St. Johann/H.

Tore:

0:1 Jirasek (6.)

1:1 Kainz (24.)

1:2 Pokorny (30.)

1:3 Tisani (80.)

1:4 Azatskyi (85.)