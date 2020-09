Der SK Rapid Wien hat zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison einen verdienten 4:1-Heimsieg gegen den FC Flyeralarm Admira eingefahren. Thomas Murg brachte die Hütteldorfer mit einem herrlichen Schlenzer ins Kreuzeck früh in Führung, ehe Taxiarchis Fountas noch vor der Pause auf 2:0 stellte. Nach dem Seitenwechsel traf Fountas erneut, der Anschlusstreffer von Marco Hausjell kam zu spät. Koya Kitagawa besorgte den 4:1-Endstand.

Rapid kontrolliert die erste Halbzeit - Murg und Fountas treffen

Von den heiß diskutierten neuen Corona-Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung, die ab kommenden Montag gelten werden, war die heutige Auftakt-Partie in Hütteldorf nicht betroffen. So konnten am Freitagabend 10.000 Zuschauer im Allianz-Stadion Platz nehmen. Und die bekamen eine starke Anfangsphase der Hausherren zu sehen: Neo-Kapitän Dejan Ljubicic kam bereits nach 90 Sekunden von der Strafraumgrenze zum Abschluss, doch Leitner konnte den abgefälschten Versuch entschärfen.

Rapid agierte weiterhin forsch und ging schnell in Führung: Ein missglückter Ausschuss von Leitner landete bei Ljubicic, der auf der rechten Seite Thomas Murg bediente. Der starke Linksfuß wurde gut 20 Meter vor dem Tor nicht entscheidend attackiert und schlenzte den Ball herrlich ins linke Kreuzeck - Leitner konnte nicht mehr eingreifen (8.). In der 14. Minute stieg Hofmann bei einem Corner am höchsten köpfelte jedoch knapp drüber. Während sich die Admira weit zurückzog und auf Konter lauerte, dominierten die Grün-Weißen die Partie und ließen den Ball gut laufen.

Youngster Yusuf Demir, der sich erneut sehr laufstark und agil präsentierte, fand in der 25. Minute eine Großchance auf das 2:0 vor, doch der 17-Jährige schoss hauchzart am kurzen Eck vorbei. Kurz vor der Pause erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Kara legte nach einem Fehler von Schösswendter für Fountas auf, der ebenso wie Thomas Murg ins linke Kreuzeck traf (43.).

Fountas schnürt den Doppelpack - Admiras Anschlusstreffer kommt zu spät

Admira-Trainer Soldo wechselte zur Pause gleich doppelt, brachte Hjulmand und Saracevic für Schösswendter und Kerschbaum ins Spiel. Doch Rapid machte genau dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatte: Mit dem Kreieren von Torchancen. Zunächst zwang Murg Admira-Goalie Leitner mit einem Flachschuss zu einer Glanzparade (49.), ehe Fountas nach einer scharfen Kara-Hereingabe die Latte traf (52.).

Sechs Minuten später erzielte Maximilian Ullmann das vermeintliche 3:0, doch der Schiedsrichterassistent hatte fälschlicherweise eine Abseitsstellung erkannt, dabei hatte sich Rapids Linksverteidiger den Ball selbst vorgelegt. In der 69. Minute waren die Gäste aus der Südstadt dem Anschlusstreffer nahe: Hoffer legte per Flanke für seinen Sturmpartner Maierhofer auf, der aus kurzer Distanz an die Latte köpfelte und den Nachschuss drüber schoss.

Kurz vor der Rapid-Viertelstunde machten die Grün-Weißen jedoch alles klar: Petrovic schickte mit einem perfekten Steilpass Ercan Kara auf die Reise, der mit seinem Schuss an Leitner scheiterte. Dem Admira-Goalie rutschte das Leder jedoch durch, sodass Taxiarchis Fountas ins leere Tor einschieben konnte - 3:0 (73.). Die Admira kam in der 80. Minute durch den eingewechselten Marco Hausjell zwar ran, doch der Anschlusstreffer der in Summe zu passiv agierenden Gäste kam zu spät. Koya Kitagawa machte in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand perfekt. Der Japaner schob nach einer Murg-Hereingabe ein.

Tipico Bundesliga, 1. Runde

SK Rapid Wien - FC Flyeralarm Admira 4:1 (2:0)

Allianz-Stadion, Wien; 10.000 Zuschauer; SR Jäger

Zum Live-Ticker Rapid gegen Admira

Tore: Murg (8.), Fountas (43., 72.), Kitagawa (90.+2) bzw. Hausjell (80.)

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Greiml, Ullmann - Petrovic (82./Grahovac), D. Ljubicic - Murg, Fountas (82./Savic), Demir (68./Knasmüllner) - Kara (76./Kitagawa)

Admira: Leitner - Bauer, Aiwu, Schösswendter (46./Hjulmand), Malicsek - Kerschbaum (46./Saracevic), Tomic (83./Buchta) - Maier, Hoffer (83./Lukacevic), Cirkovic (65./Hausjell) - Maierhofer

Gelbe Karten: Murg (41.), Fountas (44.) bzw. Maierhofer (24.), Maier (28.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/Wien Energie