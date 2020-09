Der LASK hat in seinem ersten Bundesliga-Heimspiel auf der Linzer Gugl seit Mai 2011 einen 1:0-Sieg gegen den FK Austria Wien eingefahren. Den spielentscheidenden Treffer vor 4.000 Zuschauern in der Raiffeisen-Arena Linz erzielte Neuzugang Andreas Gruber in der 43. Minute. Damit konnten die Linzer Athletiker eine stolze Serie gegen die Veilchen ausbauen: Mittlerweile ist der LASK seit zehn Partien gegen die Austria unbesiegt.

Andreas Gruber bringt dominanten LASK kurz vor der Pause in Führung

Die Freitagabend-Partie im Linzer Stadion ließ sich gleich gut an. Den ersten Abschluss verbuchten die Gäste aus Wien-Favoriten: Manprit Sarkaria probierte es mit einem direkten Freistoß, doch sein Schlenzer zog knapp links vorbei (3.). Danach übernahmen die Linzer aber zunehmend das Kommando. Der LASK spielte gewohnt aggressiv nach vorne und fand zahlreiche gute Chancen vor. Vor allem der agile und pfeilschnelle Husein Balic stellte die Austria-Defensive mehrmals vor Probleme: In der 14. Minute verfehlten sowohl Balic als auch Gruber eine scharfe Hereingabe von Ranftl.

Die Linzer blieben giftig und Balic kratzte an seinem ersten Torerfolg, doch auch ein gefühlvoller Schlenzer aus halblinker Position prallte an die Stange (22.). Die Austria musste nun kämpfen und hatte Glück, dass die Linzer noch zu ineffektiv agierten. Großes Durchatmen bei den Veilchen herrschte jedoch nach einem Eckball von Michorl, der - einmal mehr - genau auf Trauner flankte. Der Kopfball des Kapitäns prallte an die Querlatte (29.).

Doch dann wurden plötzlich die Gäste aus Wien gefährlich - aus dem Nichts. Manprit Sarkaria legte nach perfektem Umschaltspiel für Monschein auf, der mit einem zu zentralen Versuch an Schlager scheiterte (35.). Eine Minute später zog Pichler direkt per Volley ab, doch sein Versuch zischte knapp am langen Eck vorbei. Bitter für die Linzer: James Holland konnte nach einem Zweikampf mit Sax nicht mehr weitermachen. Für ihn kam Lukas Grgic ins Spiel.

Kurz vor der Pause gingen die dominanten Hausherren in Führung: Peter Michorl zirkelte eine Freistoßflanke in den Strafraum, wo sich Andreas Gruber, der im Sommer vom SV Mattersburg gekommen war, hochschraubte und Richtung langes Eck köpfelte. Via Innenstange kullerte der Ball hinter die Linie - 1:0 (43.).

In der Schlussphase musste der LASK um den Sieg bangen

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel eröffnete sich für Monschein dank eines Blackouts von LASK-Kapitän Trauner die große Chance auf den Ausgleich, doch Wiesinger war gerade noch zur Stelle und hinderte den Neo-Teamstürmer am Abschluss (46.). Chancentechnisch blieb es in weiterer Folge recht ruhig. In der 59. Minute kam Ranftl nach einer flachen Hereingabe aus kurzer Distanz zum Abschluss, scheiterte jedoch an Austria-Keeper Pentz. Kurz darauf wurde ein strammer Schuss von Raguz aus halblinker Position im Strafraum geblockt.

Die Oberösterreicher hatten die Partie zwar im Griff und kontrollierten das Geschehen, doch die zwingenden Torchancen wie in der ersten Halbzeit konnten sich die Schützlinge von Dominik Thalhammer nicht mehr herausspielen. In der 84. Minute musste jedoch Alexander Schlager eingreifen: Der LASK-Keeper war bei einem Schuss von Monschein aus spitzem Winkel zur Stelle. Unmittelbar darauf vergab Maudo recht freistehend eine gute Cance auf den Ausgleich. Die Austria warf auch in der absoluten Schlussphase nochmal alles nach vorne, doch letztlich retteten die Linzer Athletiker den knappen Vorsprung über die Zeit.

Tipico Bundesliga, 1. Runde

LASK - FK Austria Wien 1:0 (1:0)

Raiffeisen-Arena, Linz; 4.000 Zuschauer; SR Gishamer

Tore: Gruber (43.)

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic (78./Andrade) - Ranftl, Holland (37./Grgic), Michorl, Renner - Gruber (71./Reiter), Raguz, Balic

Austria: Pentz - Zwierschitz, Madl, Maudo, Martschinko (62./Teigl) - Ebner (80./Jukic) - Pichler, Sarkaria, Sax (62./Grünwald), Wimmer (80./Edomwonyi) - Monschein

Gelbe Karten: Renner (8.), Wiesinger (25.), Michorl (65.) bzw. Zwierschitz (42.), Sax (58.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media