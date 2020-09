Keinen Sieger brachte die Partie zwischen dem SKN St. Pölten und SK Sturm Graz hervor. Die beiden Mannschaften trennten sich in der 1. Runde der Tipico Bundesliga mit einem torlosen Remis. 1.350 Zuschauer waren in die NV-Arena gekommen.

Erst kurz vor dem Pausenpfiff gab es Action in St. Pölten

Die Anfangsphase in St. Pölten gestaltete sich eher ruhig. Während die Grazer versuchten, das Spiel aus einer gesicherten Defensive ruhig aufzubauen, lauerten die St. Pöltner auf Umschaltmomente. In der Anfangsphase gingen beide Teams auch durchaus intensiv in die Zweikämpfe. Den ersten Abschluss gab es nach 16 Minuten, doch Siebenhandl konnte den Distanzschuss von Davies sicher parieren.

Die Gäste aus der Steiermark agierten in der Offensive zu statisch und phasenweise ideenlos, um den Abwehrverbund der Niederösterreicher ernsthaft zu gefährden. St. Pölten hingegen wurde mit Fortdauer der ersten Halbzeit mutiger und trat nun auch in der Offensive in Erscheinung, doch Torchancen blieben auch aufseiten der Heimischen aus.

Kurz vor der Pause wurde es dann doch sehr gefährlich: Schmidt schickte mit einem tollen Chip in die Spitze George Davies auf die Reise, doch der 23-Jährige scheiterte am herausgeeilten Siebenhandl (44.). Kurz darauf kratzte Dante einen Schulz-Kopfball von der Linie, ehe Ljubicic am langen Eck knapp verpasste (45.). Letztlich mussten die Grazer also froh sein, dass es zur Pause noch 0:0 gestanden war.

Kaum Offensivaktionen auf beiden Seiten

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fand Sturm die bis dato beste Torchance des Spiels vor: Amadou Dante flankte von links ins Zentrum, wo Friesenbichler völlig freistehend zum Kopfball kam, diesen jedoch knapp am Tor vorbei setzte (48.). Fünf Minuten später rauschte ein Distanzschuss von Peter Pokorny hauchzart am Tor von Siebenhandl vorbei. Und die Hausherren blieben am Drücker: Eine Flanke von Hugi landete bei Schulz, dessen Kopfball aber zu zentral auf Siebenhandl ging (66.).

Mittlerweile waren die St. Pöltner dem Führungstreffer etwas näher, wenngleich sich die zwingenden Offensivaktionen auch in dieser Halbzeit in Grenzen hielten. Letztlich trennten sich die beiden Teams mit einem torlosen Unentschieden, das am Ende auch leistungsgerecht ausfiel.

Tipico Bundesliga, 1. Runde

spusu SKN St. Pölten - SK Sturm Graz 0:0

NV-Arena, St. Pölten; 1.350 Zuschauer; SR Heiss

St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Muhamedbegovic, Luan, Schulz - Luxbacher (46./Schütz), Pokorny, Ljubicic - Hugi (81./Tanzmayer), Schmidt, Davies (84./Meister)

Sturm Graz: Siebenhandl - Ingolitsch, Wüthrich, Gorenc-Stankovic, Dante - Hierländer (85./Zettl), Jäger, Jantscher (64./Ljubic), Kiteishvili (64./Kuen) - Friesenbichler (78./Huspek), Balaj

Gelbe Karten: Luxbacher (7.), Pokorny (37.), Schmidt (62.), Schütz (64.) bzw. Wüthrich (38.), Friesenbichler (76.), Jäger (82.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller