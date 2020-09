Der SK Rapid Wien ist aus der Champions-League-Qualifikation ausgeschieden. Die Hütteldorfer verloren auswärts gegen den belgischen Vizemeister KAA Gent mit 1:2. Niklas Dorsch und Roman Yaremchuk erzielten die Treffer der Belgier, Yusuf Demir gelang in der Nachspielzeit der Anschlusstreffer. Leo Greiml ließ in letzter Sekunde die Großchance auf den Ausgleich liegen. Für Rapid geht es nun in der Gruppenphase der Europa League weiter.

Rapid beginnt stark, doch eine Unachtsamkeit in der Abwehr bringt die Belgier in Front

Rapid startete sehr engagiert, spielte von der ersten Minute schnell und zielstrebig in die Spitze. Taxiarchis Fountas gab in der 2. Minute den ersten Warnschuss ab, doch Gent-Keeper Roef tauchte stark ab und parierte. Wenig später nahm sich der griechische Rapid-Stürmer einen weiten Ball schlecht mit und verpasste es dadurch, alleine auf das Tor der Belgier zu laufen. Ein weiterer schneller Vortrag nach vorne landete bei Max Ullmann, dessen Direktschuss direkt auf Gent-Goalie Roef ging (6.).

Die Gäste aus Wien agierten weiterhin konzentriert, verteidigten sauber und fanden gute Möglichkeiten vor: Thomas Murg zog in der 17. Minute im Strafraum ab, doch sein Versuch rauschte knapp am langen Eck vorbei. Zwingende Torchancen gab es aufseiten der Belgier keine zu vermelden. Gefährlich wurde es nach einem Standard: Eine Hereingabe von Kums landete auf dem Kopf von Yaremchuk, der das Leder knapp am Tor vorbei setzte (22.). Nach einer etwas längeren Leerlaufphase in diesem Spiel ging der belgische Vizemeister in der 36. Minute in Führung: Gent-Kapitän Sven Kums flankte von rechts in den Strafraum, wo die Rapidler völlig auf Niklas Dorsch vergessen hatten. Der Deutsche konnte an der zweiten Stange unbedrängt einköpfeln - 1:0.

Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es auf beiden Seiten nochmals gefährlich. Zunächst setzte Yaremchuk einen Ball knapp neben das Tor, ehe er sich wenig später das Leder zu weit vorlegte und eine Top-Konterchance vergab. Auf der anderen Seite musste sich Roef bei einem Fountas-Hammer ordentlich strecken (45.+1).

Yaremchuk zerstört Rapids Champions-League-Traum

Ähnlich wie zu Beginn der ersten Halbzeit fand Rapid auch nach dem Seitenwechsel gut ins Spiel, doch Ercan Kara schoss zwei Mal aus guter Position knapp über das Tor. Nach einem unnötigen Foul von Greiml an Chakvetadze im Strafraum entschied Referee Alexander Ekberg aus Schweden richtigerweise auf Elfmeter für die Hausherren: Roman Yaremchuk übernahm die Verantwortung und verwandelte mit etwas Glück (Strebinger war mit den Füßen dran) zum 2:0 für den belgischen Vizemeister (59.).

Sehr bitter für Rapid, da KAA Gent heute definitiv kein übermächtiger Gegner war und in der Offensive recht selten zwingend wurde. Dafür agierten die Belgier enorm zweikampfstark und sehr robust, was den Hütteldorfer große Schwierigkeiten bereitete. Rapid probierte in der Schlussphase nochmal alles, um den Rückstand zu verkürzen, doch es wollte heute nicht sein. In der Offensive fehlte es Rapid letztlich an Genauigkeit, Glück und der nötigen Durchschlagskraft. In der Nachspielzeit wurde es dann doch noch einmal spannend, nachdem der eingewechselte Demir zum 1:2 einnetzte. Unmittelbar vor dem Schlusspfiff hatte Greiml sogar den Ausgleich auf dem Kopf, doch der Youngster vergab die Großchance.

KAA Gent steht damit im Playoff der Champions-League-Qualifikation, wo die Belgier auf Dynamo Kiew treffen. Spieltermine sind der 22./23. und 29./30. September). Rapid tritt in der Gruppenphase der Europa League an. Die Auslosung dazu findet am 2. Oktober statt. Das erste Gruppenspiel steigt am 22. Oktober.

UEFA Champions League Qualifikation, 3. Runde

KAA Gent - SK Rapid Wien 2:1 (1:0)

Ghelamco-Arena, Gent; 0 Zuschauer; SR Andreas Ekberg (SWE)

Zum Live-Ticker KAA Gent vs. Rapid Wien

Tore: Dorsch (36.), Yaremchuk (59.) bzw. Demir (90.+4)

KAA Gent: Roef - Castro-Montes, Arslanagic, Ngadeu-Ngadjui, Nurio Fortuna - Dorsch (65./Odjidja-Ofoe), Owusu, Kums - Yaremchuk (89./Kleindienst), Depoitre, Chakvetadze (60./Bezus)

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, Greiml, M. Hofmann, Ullmann - D. Ljubicic, Petrovic (86./Grahovac) - Murg, Fountas, Arase (73./Demir) - Kara (86./Kitagawa)

Gelbe Karten: M. Hofmann (5.), Fountas (85.), Demir (90.+3)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/Wien Energie