Der SCR Altach ist im Nachtragsspiel der 1. UNIQA-ÖFB-Cup-Runde einer Blamage nur hauchzart entgangen. Die Vorarlberger, die eine gesamte Halbzeit in Überzahl agierten, lagen gegen Union Gurten bis zur 89. Minute in Rückstand, ehe Netzer, Obasi und Fischer mit späten Toren für einen 3:1-Sieg sorgten.

Altach müht sich gegen Regionalligist Gurten

Die Altacher hatten in der ersten Halbzeit zwar mehr Spielanteile, doch Union Gurten hielt stark dagegen und hatte in den ersten 45 Minuten mehr gefährliche Abschlüsse zu verzeichnen. Erstmals gefährlich wurde es in Minute 11, als Wimmleitner eine Freistoßhereingabe knapp verpass hatte. Sebastian Zirnitzer setzte den Ball aus guter Position über die Latte (28.).

Während der oberösterreichische Regionalligist in der Offensive immer wieder gefährlich wurde und stets bemüht auftrat, taten sich die Gäste aus Altach weiterhin extrem schwer. So agierten Daniel Nussbaumer und Co an vorderster Front ideenlos. In der 36. Minute kam der Bundesligist wenigstens zu einem Abschluss, doch Gurten-Keeper Wimmer fing das Leder sicher.

Gurten bringt Altach an den Rand einer Niederlage

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erwies der bis dato starke Wimmer seiner Mannschaft keinen Bärendienst: Der Gurten-Keeper eilte aus seinem Tor und grätschte Daniel Nussbaumer hart um: Referee Muckenhammer zögerte keine Sekunde und stellte Wimmer vom Platz (48.). Der Underdog ließ sich von der numerischen Unterlegenheit jedoch nicht beirren und ging zehn Minuten später sogar in Führung: Ein bereits geklärter Ball landete bei Rene Kienberger, der sich aus großer Distanz ein Herz fasste und einfach mal abzog. Sein flacher, scharfer Schuss landete im linken unteren Eck - 1:0 (58.).

Danach wurde den Altachern der Ernst der Lage wohl bewusster: Die Vorarlberger traten nun dominanter auf und hatten in der 65. Minute die große Chance auf den Ausgleich, doch ein Kopfball von Maderner ging knapp daneben. Mittlerweile war der Bundesligist drückend überlegen, doch die Altacher ließen einfach zu viele Chancen liegen: Manfred Fischer vergab völlig freistehend per Kopf, Johannes Tartarotti scheiterte an Gurten-Ersatzkeeper Kolb, der sensationell reagierte. Auch Manuel Thurnwald musste sich dem starken Jan Kolb geschlagen geben.

In der Schlussphase erwiesen sich die Gäste aus Altach aber eiskalt: Zunächst stellte Philipp Netzer per Kopf auf 1:1 (89.), ehe Neuzugang Chinedu Obasi nur Sekunden später das 2:1 für Altach erzielte (90.). Manfred Fischer sorgte in der 93. Minute für den 3:1-Endstand.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: SCR Altach