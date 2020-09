Keinen Sieger brachte der Liga-Schlager zwischen Sturm Graz und Rapid Wien hervor. Die beiden Traditionsklubs trennten sich in einer unterhaltsamen Partie mit einem 1:1-Remis. Jon Gorenc-Stankovic hatte überlegene Grazer per Kopf in Führung gebracht, doch Rapid-Youngster Yusuf Demir gelang in der 68. Minute der Ausgleich. In der Schlussphase vergaben beide Mannschaften gute Möglichkeiten auf den Sieg.

Sturm dominiert gegen fehleranfällige Rapidler

Die Grazer waren in der Anfangsphase die aktivere und gefährlichere Mannschaft: In der 10. Minute köpfte Jakob Jantscher in den Fünfer der Hütteldorfer, wo Andreas Kuen (Ex-Rapid-Kicker) hauchzart verpasste. Nur eine Minute später fanden die Steirer bereits die nächste Topchance vor, doch Otar Kiteishvili schoss aus gut elf Metern knapp rechts vorbei (11.). Nach einer Viertelstunde kamen dann auch die Wiener gefährlich nach vorne: Eine Murg-Hereingabe senkte sich gefährlich, doch Siebenhandl musste nicht eingreifen (15.).

Kurz darauf landete ein abgefälschter Kara-Kopfball knapp neben dem Tor der Steirer. Dennoch fand Rapid nur schwer ins Spiel, vor allem in der Offensive unterliefen den Gästen immer wieder unnötige Fehler. Sturm hingegen spielte effektiv nach vorne und fand weiterhin gute Möglichkeiten vor: Zunächst köpfte Gorenc-Stankovic knapp vorbei, ehe auch Rapid-Keeper Strebinger eine Unsicherheit zeigte, diese jedoch ausbügeln konnte. Das torlose Remis zur Halbzeit fiel aus Rapid-Sicht durchaus schmeichelhaft aus.

Rapid gelingt in unterhaltsamer zweiter Hälfte der Ausgleich

Die erste Chance nach Wiederbeginn gehörte dem SK Sturm: Jakob Jantscher brachte den Ball von links in den Strafraum, wo Andreas Kuen zum Abschluss kam, den Ball jedoch am langen Eck vorbei setzte (50.). Unmittelbar darauf gelang den Grazern der hochverdiente Führungstreffer: Gorenc-Stankovic schraubte sich bei einer Jantscher-Ecke hoch, Strebinger segelte am Ball vorbei und das Leder landete zum 1:0 im Tor (52.). Rapid-Trainer Didi Kühbauer reagierte und brachte das Top-Talent Yusuf Demir für den schwachen Kelvin Arase ins Spiel.

Ein abgefälschter Weitschuss von Murg sorgte zwar etwas für Gefahr, ansonsten hatte Rapid in der Offensive aber weiterhin sehr wenig zu bieten. Der eingewechselte Yusuf Demir traf aber wie schon am Dienstag in Gent: Mit viel Glück landete der Ball im Lauf von Ercan Kara, der mit einem herrlichen Fersler den 17-jährigen Youngster bediente. Nach einem schnellen Haken schloss Demir souverän ins verwaiste Gehäuse ab - 1:1 (68.).

Die Schlussphase gestaltete sich ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten: Zunächst schoss Jantscher recht freistehend vorbei, ehe Kitagawa auf der anderen Seite nach einer Ecke vorbeiköpfelte. Taxiarchis Fountas scheiterte in der Nachspielzeit am bärenstarken Siebenhandl, ehe Jantscher in der letzten Aktion hauchzart daneben schoss.

Tipico Bundesliga, 2. Runde

SK Sturm Graz - SK Rapid Wien 1:1 (0:0)

Merkur-Arena, Graz; 2.812 Zuschauer; SR Altmann

Zum Live-Ticker Sturm Graz vs. Rapid Wien

Tore: Gorenc-Stankovic (52.) bzw. Demir (68.)

Sturm Graz: Siebenhandl - Ingolitsch, Geyrhofer, Stankovic, Dante - Hierländer, Ljubic, Kiteishvili (73./Jäger), Kuen (78./Friesenbichler) - Jantscher, Balaj

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, Greiml, Hofmann, Ullmann - Petrovic, D. Ljubicic - Murg (82./Grahovac), Fountas, Arase (54./Demir) - Kara (71./Kitagawa)

Gelbe Karten: Hierländer (47.), Kiteishvili (67.) bzw. Arase (29.), Kitagawa (87.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller