Die WSG Swarovski Tirol hat dem LASK in der 2. Runde der Tipico Bundesliga Punkte abgenommen. Die Tiroler trotzten den Linzer Athletikern ein 1:1-Remis ab. Baden-Frederiksen brachte die Hausherren früh in Führung (5.). Marko Raguz gelang noch vor dem Pausenpfiff per Elfmeter der Ausgleich.

WSG Tirol geht früh in Führung - LASK kommt gut zurück

Die WSG Tirol erwischte wie schon vor einer Woche gegen Ried einen perfekten Start und ging früh in Führung. Ein misslungener Kopfball von Trauner landete vor den Füßen von Kelvin Yeboah, der das Auge für den freistehenden Baden-Frederiksen hatte. Der Däne blieb aus kurzer Distanz cool und schoss den Ball überlegt ins lange Eck - 1:0 (5.). Danach übernahmen jedoch die Gäste aus Oberösterreich die Kontrolle über das Spiel: Zunächst verstolperte Raguz eine gute Torchance, ehe Rene Renner aus aussichtsreicher Position knapp am Tor vorbei schoss (21.).

Dann hatte der LASK wohl Glück, dass ein Foul von Trauner an Rogelj im Strafraum der Linzer nicht gepfiffen wurde - eine sehr strittige Szene. In der 38. Minute gab es nach einem Foul von Hager an Raguz Elfmeter für den LASK. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher zum nicht unverdienten Ausgleich - 1:1 (39.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste die Führung auf dem Fuß, nachdem Husein Balic alleine auf Oswald zulaufen konnte, doch der Keeper der Tiroler reagierte bärenstark und verhinderte den zweiten Gegentreffer an diesem Abend (45.).

Marko Raguz vergibt die beste Chance in Halbzeit zwei

Die Linzer Athletiker waren auch zu Beginn der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, doch gefährliche Abschlüsse blieben zunächst aus. Was auch daran lag, dass die Tiroler in der Defensive sehr stabil agierten. Zudem gelang es den Schützlingen von Thomas Silberberger immer wieder Entlastungsangriffe zu forcieren. Mit Fortdauer der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften um jeden Zentimeter kämpften. Konkrete Torchancen gab es im Tivoli-Stadion in Tirol aber weiterhin keine zu vermelden.

Die einzige Topchancen in Halbzeit zwei ließ Marko Raguz liegen, der nach einer starken Flanke von Renner direkt per Volley abzog, doch Ferdinand Oswald reagierte sensationell und hielt den Punkt für die WSG Tirol fest. Damit endete auch das erste Duell dieser beiden Mannschaften in der neuen Saison mit einem 1:1-Remis. Vor einem Jahr hatte man sich in Pasching mit demselben Ergebnis getrennt.

Tipico Bundesliga, 2. Runde

WSG Swarovski Tirol -LASK 1:1 (1:1)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 950 Zuschauer; SR Harkam

Tore: Frederiksen (5.) bzw. Raguz (39./Elfmeter)

WSG Tirol: Oswald - Rogelj, Hager, Gugganig, Schnegg - Pranter (56./Rieder), Petsos, Celic (80./Naschberger), Frederiksen (70./Smith) - Yeboah, Dedic (70./Anselm)

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Cheberko (46./Andrade) - Ranftl, Holland (85./Madsen), Michorl (80./Reiter), Renner - Gruber (65./Grgic), Raguz, Balic

Gelbe Karten: Oswald (31.), Hager (38.), Gugganig (59.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller