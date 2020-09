Der FC Flyeralarm Admira hat in der 2. Runde der Tipico Bundesliga eine krachende Niederlage kassiert. Die Südstädter gingen beim Debüt von Interimscoach Patrick Helmes gegen den SKN St. Pöltenmit 0:5 unter. Bereits zur Halbzeit lag der SKN St. Pölten mit 4:0 in Führung. Während die Admira auch das zweite Bundesliga-Spiel in dieser Saison verlor, feierte der SKN den höchsten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte.

St. Pölten hat gegen eine vogelwilde Admira-Defensive leichtes Spiel

Die Gäste aus St. Pölten erwischten einen Start nach Maß in der Niederösterreich-Derby. Nachdem ein Schuss von Alexander Schmidt in der 2. Minute noch an die Latte geprallt war, mündete der zweite Angriff des SKN gleich im Führungstreffer. Schmidt bediente den freistehenden Bundesliga-Debütanten Marcel Tanzmayr an der zweiten Stange, sodass der 18-Jährige nur noch einköpfeln musste - 0:1 (3.). Die Admira wirkte zu Beginn verunsichert und agierte fehleranfällig.

Vor allem in der Defensive traten die Hausherren alles andere als sattelfest auf. Daniel Schütz war plötzlich auf und davon, legte quer auf Hugi, der den Ball zum vermeintlichen 0:2 einschoss, doch Referee Stefan Ebner hatte zuvor ein Foul des Israeli erkannt (11.). Auf der anderen Seite eröffnete sich Jimmy Hoffer die Top-Chance auf den Ausgleich, den Luan mit einer Rettungsaktion auf der Linie verhinderte (12.).

Vier Minuten später waren es aber erneut die St. Pöltner, die über einen Treffer jubeln durften: Malicsek verlor auf der rechten Seite die Kugel an Ljubicic, der ins Zentrum flankte. Dort stieg Alexander Schmidt energisch hoch und köpfelte platziert zum 0:2 ein (16.). Die Admira agierte beim Debüt von Interimscoach Patrick Helmes weiterhin vogelwild: Marcel Tanzmayr dribbelte nach einem durchaus resoluten Zweikampf gegen Lukacevic in den Strafraum und legte quer auf Alexander Schmidt, der völlig blank zum 0:3 traf (29.).

Wenig später ließ Tanzmayr eine Mega-Chance auf das 4:0 liegen - der 18-Jährige scheiterte mit seinem Kopfball an Leitner, der heute wahrlich nicht zu beneiden war. In der 39. Minute musste der Admira-Keeper gar das vierte Gegentor vor der Pause hinnehmen: Luan stieg bei einer Hugi-Ecke am höchsten und nickte zum 0:4 ein.

Auch Dor Hugi trägt sich in die Schützenliste ein

Helmes reagierte zur Pause und brachte die beiden Routiniers Christoph Schösswendter und Stefan Maierhofer in die Partie. Der „Major“ ging gewohnt forsch ans Werk und brachte mehr Aggressivität ins Spiel der Hausherren. Und der erfahrene Stürmer hatte Pech, dass sein Freistoß von der Strafraumgrenze an die Latte krachte (65.).

Dafür durften wenig später wieder die Gäste jubeln: Dor Hugi tankte sich von links in den Strafraum, ehe der Ball zu Blauensteiner gelangte. Der Rechtsverteidiger brachte das Leder zurück zum Israeli, der im Fallen zum 0:5 traf (68.). In weiterer Folge gab es in der BSFZ-Arena ein Schaulaufen, da die Partie längst entschieden war. Letztlich jubelte der SKN über den höchsten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte.

Tipico Bundesliga, 2. Runde

FC Flyeralarm Admira - spusu SKN St. Pölten 0:5 (0:4)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 900 Zuschauer; SR Ebner

Zum Live-Ticker Admira gegen St. Pölten

Tore: Tanzmayr (3.), Schmidt (16., 29.), Luan (39.), Hugi (68.)

Admira: Leitner - Malicsek, Bauer, Petlach (46./Schösswendter), Maier (29./Lukacevic) - Kerschbaum, Aiwu, Gartner (58./Breunig) - Saracevic, Hoffer (59./Hausjell), Cirkovic (46./Maierhofer)

St. Pölten: Gremsl - Blauensteiner, Muhamedbegovic, Luan, Schulz (79./Steinwender) - Schütz (59./Luxbacher), Pokorny (68./Drescher), Ljubicic - Tanzmayr (58./Meister), Schmidt (79./Grozurek), Hugi

Gelbe Karten: Kerschbaum (20.) bzw. Pokorny (36.), Steinwender (90.+2)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak