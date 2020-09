Der FC Red Bull Salzburg hat auch sein fünftes Pflichtspiel in dieser Saison gewonnen und die Tabellenführung in der Tipico Bundesliga ausgebaut. Österreichs Serienmeister feierte gegen Aufsteiger SV Ried einen 3:1-Auswärtssieg. Mergim Berisha schnürte einen Doppelpack, Joker Julian Wießmeier gelang spät der Anschlusstreffer. Patson Daka machte in der sechsten Minute der Nachspielzeit alles klar.

Salzburg müht sich lange, doch in der Nachspielzeit schlagen die Bullen eiskalt zu

Der Aufsteiger startet mutig gegen Österreichs Serienmeister, der heute mit sieben Veränderungen im Vergleich zum Spiel in Tel Aviv aufgelaufen war. Eine Eckball-Serie brachte die Bullen früh in Verlegenheit. Mergim Berisha köpfelte den Ball nach einem Corner aus dem Strafraum, wo jedoch Marco Grüll lauerte, dessen Weitschuss aus gut 25 Metern leicht abgefälscht wurde. Cican Stankovic war jedoch mit den Fäusten zur Stelle (5.). Mit Fortdauer der ersten Halbzeit übernahmen die Salzburger jedoch klar das Kommando. Sekou Koita prüfte Ried-Keeper Sahin-Radlinger mit einem Schuss aufs lange Eck (8.), ehe Startelfdebütant Luka Sucic den Ball knapp am Tor vorbei setzte (16.).

Es dauerte rund eine Viertelstunde, bis der große Favorit aus Salzburg ein weiteres Mal gefährlich wurde: Albert Vallci flankte von rechts ins Zentrum, wo Mergim Berisha an der zweiten Stange zum Ball kam, doch der 22-Jährige konnte den Ball nicht verarbeiten (29.). Kurz darauf prüfte Andreas Ulmer Ried-Goalie Sahin-Radlinger mit einem Distanzschuss (32.).

Keine Minute später griff der Schlussmann des Aufsteigers bei einem Berisha-Querpass daneben, sodass Koita freistehend an der zweiten Stange zum Abschluss kam. Der Malier traf aus spitzem Winkel aber das Außennetz. Bis zur ersten Minute der Nachspielzeit hielt der Aufsteiger die Null, ehe die Hausherren eine weitere Flanke von Vallci nicht entscheidend klären konnten. Ulmer bediente den freistehenden Mergim Berisha, der überlegt ins lange Eck einschob - 1:0 (45.+1).

Berisha schnürt den Doppelpack - Rieder Joker machen die Partie spannend

Ried-Coach Gerald Baumgartner brachte zur Halbzeit Murat Satin für Constantin Reiner ins Spiel und stellte auf 4-4-2 um. Die Salzburger hatten das Geschehen aber auch nach dem Seitenwechsel im Griff und erhöhten in der 53. Minute auf 0:2. Luka Meisl bediente unfreiwillig Mergim Berisha, der völlig alleine abziehen konnte und Sahin-Radlinger erneut keine Chance ließ (53.).

Die Gäste aus der Mozartstadt spielten die Partie in weiterer Folge kontrolliert runter. Der Aufsteiger blieb jedoch engagiert und erarbeitete sich durchaus gute Chancen: Der eingewechselte Seth Paintsil war nach einer Unachtsamkeit von Wöber alleine auf dem Weg Richtung Stankovic, doch der Neuzugang zögerte zu lange, sodass Wöber seinen Fehler wieder ausbügeln konnte (69.).

In der Schlussphase wurde es jedoch nochmal spannend, nachdem gleich drei Joker für den Anschlusstreffer der Rieder sorgten. Paintsil bediente Grubeck, der das Auge für den freistehenden Julian Wießmeier hatte. Der Deutsche blieb aus kurzer Distanz cool und chippte den Ball zum 1:2 ins Tor (83.). Cican Stankovic konnte in der Nachspielzeit mit einer starken Parade bei einem Schuss von Grüll den Sieg festhalten, ehe Patson Daka in der letzten Sekunde den 1:3-Endstand fixierte.

Tipico Bundesliga, 3. Runde

SV Guntamatic Ried - Red Bull Salzburg 1:3 (0:1)

josko-Arena, Ried; 2.700 Zuschauer; SR F. Ouschan

Tore: Wießmeier (83.) bzw. M. Berisha (45.+1, 53.), Daka (90.+6)

SV Ried: Sahin-Radlinger - Kerhe (65./Takougnadi), Reiner (46./Satin), Reifeltshammer, Meisl, Lercher - Ziegl (80./Wießmeier), Offenbacher (80./Grubeck), Lackner - Gschweidl (65./Paintsil), Grüll

RB Salzburg: Stankovic - Vallci, Onguene, Wöber (73./Kristensen), Ulmer (84./Farkas) - Camara, Ashimeru - Sucic, Okafor (63./Szoboszlai) - Koita (63./Daka), M. Berisha (72./Adeyemi)

Gelbe Karten: Camara (47.), Kristensen (90.+1)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media