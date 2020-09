Die WSG Swarovski Tirol hat am Samstagabend den ersten Bundesliga-Sieg in dieser Saison eingefahren. Die Tiroler setzten sich auswärts im Westderby gegen den SCR Altach mit 2:0 durch. Mann des Spiels war Zlatko Dedic, der einen Doppelpack schnürte und damit seine Saisontore zwei und drei erzielte. Altach wiederum wartet weiter auf den ersten Erfolg in dieser Bundesliga-Spielzeit.

Torjäger Zlatko Dedic lässt die WSG früh jubeln

Die Gäste aus Tirol starteten mit viel Schwung ins Westderby. Zlatko Dedic fand bereits in der vierten Minute eine gute Chance vor, doch Altach-Keeper Casali konnte den etwas zu zentralen Versuch des Slowenen parieren. Zwei Minuten später machte es der Slowene viel besser: Yeboah schickte den Goalgetter mit einem Steilpass auf die Reise, Anderson kam ihm nicht hinterher, sodass Dedic mit einem präzisen Schuss ins Tormanneck auf 0:1 stellte (6.).

Die Altacher erholten sich jedoch recht schnell von diesem Schock und dominierten die Partie in weiterer Folge. Daniel Nussbaumer fand in der 15. Minute eine gute Abschlusschance vor, doch sein Versuch ging knapp daneben. Die Wattener hingegen suchten in der Offensive ihren Torjäger Dedic, der in der 23. Minute knapp daneben schoss. Nach etwas mehr als einer halben Stunde konnte sich WSG-Keeper Oswald bei einem Nussbaumer-Schuss auszeichnen.

Zlatko Dedic trifft erneut - Altach in Summe zu harmlos

Den ersten Abschluss in der zweiten Hälfte gaben die Hausherren ab: Manfred Fischer zog nach Zuspiel von Obasi ab, doch Oswald parierte sicher (51.). Sechs Minuten später revanchierte sich Fischer mit einer Vorarbeit für Obasi, dessen Schuss knapp über das rechte Kreuzeck zog (57.). Die Tore erzielten an diesem Abend aber die Gäste aus Tirol: Fabian Koch bediente Zlatko Dedic, der aus 12 Metern abzog und den Ball unhaltbar im linken unteren Eck versenkte - Saisontor Nummer drei für den Slowenen (64.).

Altach agierte in der Offensive ideen- und ratlos. Die beste Chance in Halbzeit zwei hatte Philipp Netzer, dessen Kopfball nur hauchzart am Tor vorbei ging. Letztlich war der heutige Auftritt des SCR Altach zu harmlos, sodass die WSG Tirol nur wenig Mühe hatte, den 2:0-Vorsprung zu halten und den ersten Sieg in dieser Saison einzufahren.

Tipico Bundesliga, 3. Runde

SCR Altach - WSG Swarovski Tirol 0:2 (0:1)

Cashpoint-Arena, Altach; 498 Zuschauer; SR Muckenhammer

Tore: Dedic (6., 64.)

Altach: Casali - Thurnwald (61./Netzer), Anderson, Dabanli, Karic - Zwischenbrugger (61./Schmiedl), Oum Gouet, Tartarotti (73./Wiss), Fischer (84./Maderner) - Obasi, D. Nussbaumer

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj (77./Rieder), Petsos (87./Hager), Celic, Frederiksen (66./Smith) - Yeboah (66./Anselm), Dedic (87./Pranter)

Gelbe Karten: keine

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: SCR Altach