Der SK Sturm Graz hat den ersten Bundesliga-Sieg in dieser Saison leichtfertig aus der Hand gegeben. Die Grazer mussten sich im Steiermark-Derby gegen den TSV Hartberg mit einem 1:1 begnügen, nachdem Dario Tadic in der 94. Minute per Elfmeter den Ausgleich besorgt hatte. Damit müssen beide steirischen Bundesligisten weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Sturm mit fulminanter Anfangsphase

Die Grazer starteten äußerst schwungvoll in dieses Steiermark-Derby. In der 3. Minute legte Kiteishvili quer auf Jantscher, der aus Abseitsposition knapp daneben schoss. Keine Minute später stieg Sturm-Youngster Geyrhofer bei einem Eckball hoch und köpfelte das Leder an die Querlatte, ehe Gorenc-Stankovic den Nachschuss nicht im Tor unterbringen konnte (4.). Hartberg konnte sich glücklich schätzen, diese wilde Anfangsphase überstanden zu haben. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit fanden die Schützlinge von Markus Schopp besser ins Spiel.

In Führung gingen dennoch die Gäste aus der steirischen Landeshauptstadt: Gollner agierte bei einer Freistoßhereingabe von Kuen alles andere als souverän und köpfelte den Ball genau vor die Füße von Ivan Ljubic, der das Leder aus spitzem Winkel ins Tor schoss - 0:1 (31.). In weiterer Folge gestaltete sich die Partie jedoch sehr zerfahren, viele kleine Fouls auf beiden Seiten zerstörten den Spielfluss. Demnach ging der SK Sturm mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Ein Elfmeter bringt Sturm um den ersten Saisonsieg

Die Hartberger kamen mit viel Engagement aus der Kabine und stellten Sturm Graz vor Probleme. In der 53. Minute war Siebenhandl bei einem Schuss von Rep aus gut elf Metern zur Stelle, ehe der Sturm-Goalie nur wenig später einen Kopfball von Thomas Rotter mit einem fabelhaften Reflex entschärfen konnte (54.). Mittlerweile waren die Oststeirer drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Doch Sturm konnte die starke Anfangsphase der Hausherren unbeschadet überstehen.

In der 67. Minute erzielte Balaj nach einem Friesenbichler-Freistoß das vermeintliche 2:0 für Sturm, doch das Schiedsrichterteam rund um Manuel Schüttengruber hatte den Albaner im Abseits gesehen - eine knappe Entscheidung. Zehn Minuten später hätte Ljubic seinen ersten Bundesliga-Doppelpack schnüren können, doch der 24-Jährige zirkelte den Ball aus kurzer Distanz knapp drüber (77.).

Die Hartberger steckten jedoch nicht auf und kamen in der vierten Minute der Nachspielzeit tatsächlich zum Ausgleich, nachdem Ingolitsch seinen Gegenspieler Rep ohne Not im Strafraum umgerissen hatte. Dario Tadic bedankte sich und netzte ganz sicher zum 1:1-Endstand ein (90.+4).

Tipico Bundesliga, 3. Runde

TSV Prolactal Hartberg - SK Sturm Graz 1:1 (0:1)

Profertil-Arena, Hartberg; 1.427 Zuschauer; SR Schüttengruber

Tore: Tadic (90.+4) bzw. Ljubic (31.)

Hartberg: Swete - Rotter, Luckeneder, Gollner - Lienhart (75./Rakowitz), Kainz (85./Gabbichler), Heil, Klem - Ried (46./Ertlthaler) - Tadic, Rep

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch, Geyrhofer, Gorenc-Stankovic, Dante - Ljubic (78./Zettl) - Hierländer, Kuen (62./Jäger) - Kiteishvili (90.+1/T. Koch)- Jantscher (62./Friesenbichler), Balaj

Gelbe Karten: Schopp (37.), Klem (40.), Rep (46.), Kainz (66.) bzw. Ingolitsch (76.), Dante (87.)

Gelb-Rot: Ingolitsch (90.+3)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Richard Purgstaller