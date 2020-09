Der FC Flyeralarm Admira hat im ersten Spiel unter Neo-Coach Damir Buric einen Punkt geholt. Die Südstädter erkämpften sich auswärts gegen den FK Austria Wien ein 2:2-Remis. Die Austria ging durch Treffer von Monschein und Pichler zwei Mal in Führung, doch die Admira schlug dank Hoffer und Breunig zurück und darf sich somit über den ersten Punkt in dieser Bundesliga-Saison freuen.

Monschein schießt Austria in Führung, Admira schlägt dank Hoffer zurück

Die Austria war in der Anfangsphase zwar die spielbestimmende Mannschaft, doch die erste Möglichkeit des Spiels fanden die Gäste vor: Tomic spielte von der Toroutlinie in den Rückraum, wo Stürmer-Neuzugang Maximilian Breunig freistehend über das Tor schoss (5.). In Führung gingen aber die Veilchen. Startelf-Debütant Aleksandar Jukic brachte eine Ecke Richtung zweite Stange, wo Madl für Christoph Monschein ablegte. Der Austria-Stürmer schoss aus kurzer Distanz wuchtig ein - 3. Saisontor für Monschein (8.). Eine Minute später schrammte Monschein nur knapp an seinem vierten Saisontor vorbei, nachdem ein Schuss von ihm an die Latte geprallt war (9.).

Die Admira konnte sich in weiterer Folge stabilisieren und die Partie offener gestalten. In der 28. Minute kamen die Südstädter sogar zum Ausgleich: Breunig behauptete zunächst stark den Ball gegen Madl, ehe er auf Kerschbaum weiterleitete. Der hatte das Auge für den freistehenden Hoffer, der Pentz mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance ließ - 1:1 (28.).

In weiterer Folge spielte sich das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld ab, gefährliche Aktionen waren auf beiden Seiten eher Mangelware. Folgerichtig endete die erste Halbzeit mit 1:1.

Austria geht erneut in Führung, doch Stürmer-Neuzugang Breunig sorgt für den späten Ausgleich

Die Austria erwischte wie schon in Halbzeit eins einen perfekten Start und ging wenige Augenblicke nach Wiederbeginn erneut in Führung: Benedikt Pichler stieg bei einer Ecke von Markus Suttner am höchsten und köpfelte wuchtig zum 2:1 ein (52.). Andreas Leitner hatte keine Abwehrmöglichkeit. Damit kassierte die Admira bereits zum zweiten Mal an diesem Nachmittag ein Gegentor nach einem Corner.

Die Austria war nun deutlich besser im Spiel und war dem dritten Treffer näher als die Admira dem erneuten Ausgleich. In der 66. Minute tankte sich Sarkaria stark über rechts nach vorne und flankte Richtung zweite Stange, wo Monschein gerade noch am Kopfball ins leere Tor gehindert werden konnte. Kurz darauf rauschte ein Sarkaria-Weitschuss hauchzart am Tor vorbei.

Dann fanden aber die Gäste eine Riesenchance auf den Ausgleich vor. Suttner rutschte bei einer Kerschbaum-Flanke aus, sodass Hausjell völlig blank zum Schuss kam. Doch Suttner bügelte seinen Fauxpas aus und warf sich rettend in den Abschluss des Admira-Stürmers (79.). Doch kurz vor Schluss gelang der Admira aus dem Nichts der erneute Ausgleich: Der eingewechselte Gartner bediente Maximilian Breunig, der sich mit einer Drehung von Madl befreite und das Leder im langen Eck versenkte - 2:2 (87.).

Tipico Bundesliga, 3. Runde

FK Austria Wien - FC Flyeralarm Admira 2:2 (1:1)

Generali-Arena, Wien; SR Kijas

Tore: Monschein (8.), Pichler (52.) bzw. Hoffer (28.), Breunig (87.)

Austria: Pentz - Teigl, Madl, Palmer-Brown, Suttner - Sarkaria, Ebner - Wimmer (60./Grünwald), Pichler (85./Maudo), Jukic (71./Sax) - Monschein

Admira: Leitner - Aiwu, Vorsager (80./Maierhofer), Rath - Tomic (86./Gartner) - Hausjell, Kerschbaum, Hjulmand, Cirkovic - Breunig, Hoffer (62./Ndifor II)

Gelbe Karten: Palmer-Brown (88.) bzw. Cirkovic (34.), Rath (65.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak