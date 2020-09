Der FC Salzburg steht zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Eine Woche nach dem Sieg im Hinspiel konnten die Bullen auch das Rückspiel gegen Maccabi Tel Aviv gewinnen. Damit haben die Salzburger dem leidigen Quali-Fluch endgültig ein Ende gesetzt und sich im zwölften Versuch erstmals über die Qualifikation in die Gruppenphase gespielt. Im letzten Jahr war Salzburg als Meister fix in der Gruppenphase der Königsklasse dabei.

Patson Daka schießt spielbestimmende Bullen in Führung

Das Spielgeschehen gestaltete sich ähnlich wie im Hinspiel vor einer Woche in Israel. Während Salzburg die dominante und ballführende Mannschaft war, standen die ersatzgeschwächten Israelis (elf Spieler fehlten aufgrund einer positiven Corona-Testung) tief und warteten auf Kontermöglichkeiten. Einen ersten Warnschuss gab Enock Mwepu ab, doch Maccabi-Keeper Tenenbaum kam bei diesem Schuss nicht in Gefahr (3.). Im Angriffsdrittel fehlte bei Österreichs Serienmeister, bei dem es heute drei Veränderungen im Vergleich zum Hinspiel gab, zunächst jedoch die Genauigkeit, um die kompakte Fünfer-Abwehrkette von Maccabi in Bedrängnis zu bringen.

Nach einer Viertelstunde gingen die agilen Hausherren dennoch in Führung: Die Gäste brachten das Leder gleich zwei Mal nicht entscheidend weg, sodass Koita den Ball mit etwas Glück auf Patson Daka brachte, der aus kurzer Distanz überlegt zum 1:0 einschob (16.).

Maccabi gelingt der Ausgleich, doch Szoboszlai bleibt vom Punkt erneut cool

Nur vier Minuten später hätte Enock Mwepu nach einer Szoboszlai-Ecke die Führung ausbauen können, doch der Sambier setzte den Kopfball völlig freistehend drüber (20.). Die ersatzgeschwächten Gäste aus Israel kamen in weiterer Folge etwas auf und in der 30. Minute sogar zum überraschenden Ausgleich: Eden Karzev konnte aus rund 30 Metern recht unbedrängt abziehen. Salzburg-Keeper Stankovic faustete den wuchtigen Versuch zentral weg, sodass der 20-jährige Karzev erneut abziehen konnte. Diesmal hatte Stankovic bei seinem Hammer keine Chance - 1:1 (30.). Die Salzburger Hintermannschaft reagierte bei diesem Gegentreffer zu langsam.

Österreichs Meister blieb aber am Drücker und konnte kurz vor der Pause die erneute Führung herstellen. Referee Felix Brych entschied nach einem Foul von Baltaxa an Okugawa auf Elfmeter für Salzburg, den Dominik Szoboszlai in der vierten Minute der Nachspielzeit souverän im linken Kreuzeck versenkte. Maccabi-Trainer Giorgos Donis war über den berechtigten Elfmeterpfiff derart verärgert, dass er binnen weniger Augenblicke zwei Mal Gelb sah und auf die Tribüne musste.

Maccabi Tel Aviv bringt Salzburg zu Beginn der zweiten Hälfte ins Wanken, doch Patson Daka beseitigt mit seinem zweiten Treffer alle Zweifel

Ohne personelle Veränderungen kehrten beide Mannschaften zurück auf das Spielfeld. Maccabi Tel Aviv agierte zu Beginn der zweiten 45 Minuten sehr mutig, spielte mit schnellen Kombinationen nach vorne und fand durch Almog die erste Chance vor, doch Ramalho konnte die Situation bereinigen (50.). Drei Minuten später verzog Almog von der Strafraumgrenze (53.). Die Bullen boten Israels Meister fahrlässig Räume an: Dan Biton hatte 20 Meter vor dem Tor zu viel Platz und zog ab, doch auch sein Schuss ging am Tor vorbei (55.).

Von Österreichs Meister war offensiv wenig bis gar nichts zu sehen, die Bullen fanden praktisch keinen Zugriff auf dieses Playoff-Rückspiel. Doch zum richtigen Zeitpunkt legten die Salzburger den Schalter um und erhöhten auf 3:1. Albert Vallci flankte von rechts in den Strafraum, wo die Israelis völlig auf Patson Daka vergessen hatten. Der Sambier konnte ohne Gegenwehr hochsteigen und einköpfen (68.).

Damit war die Entscheidung in diesem Playoff-Rückspiel gefallen. Die ersatzgeschwächten Gäste wirkten müde und konnten den Bullen nicht mehr zusetzen. Folgerichtig feierten die Bullen einen Heimsieg gegen Maccabi Tel Aviv - für Österreichs Meister ist es der erste Einzug in die Königsklasse über den Weg der Qualifikation. Zuvor waren die Bullen elf Mal gescheitert. Die Auslosung der Gruppenphase erfolgt am morgigen Donnerstag, 1. Oktober 2020, um 17 Uhr.

Champions-League-Playoff, Rückspiel

FC Salzburg - Maccabi Tel Aviv 3:1 (2:1)

Red Bull Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR Brych (GER)

Tore: Daka (16., 68.), Szoboszlai (45.+4) bzw. Karzev (30.)

FC Salzburg: Stankovic - Vallci, Ramalho, Wöber, Ulmer - Okugawa (82./Okafor), Mwepu, Camara (73./Junuzovic), Szoboszlai - Koita (66./M. Berisha), Daka

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum - Yeini, Tibi, Baltaxa - Kandil (74./Glazer), Karzev, Golasa, Bitton (65./Hozez) - Biton, Shechter, Almog (75./Hanzis)

Gelbe Karten: Camara (38.), Ramalho (87.) bzw. Karzev (44.), Donis (45.+2), Baltaxa (45.+3)

Gelb-Rot: Donis (45.+3/Trainer Maccabi)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/Red Bull Media