Der LASK folgt Rapid und dem WAC in die Gruppenphase der UEFA Europa League. Die Linzer Athletiker feierten im Playoff einen famosen 4:1-Auswärtssieg gegen den 18-fachen portugiesischen Meister Sporting Lissabon. Die Auslosung der Gruppenphase erfolgt am morgigen Freitag um 13 Uhr.

Linzer Spezialdisziplin: Trauner bringt LASK nach Michorl-Ecke in Führung, Sporting gelingt noch vor der Pause der Ausgleich

Die Linzer Athletiker starteten aggressiv und agil mit ihrem gewohnten Angriffspressing. Doch die Portugiesen hielten gut dagegen und schenkten den Ball nicht leichtfertig her. Aus dem Spiel heraus funktionierte auf beiden Seiten aber noch nicht allzu viel. Folgerichtig musste eine Standardsituation für den ersten Treffer des Spiels sorgen - und dieser fiel aus österreichischer Sicht zum Glück für den LASK: Peter Michorl zirkelte einen Corner präzise in den Strafraum, wo Gruber per Kopf verlängerte. Gernot Trauner kam plötzlich völlig freistehend aus kurzer Distanz zum Kopfball und drückte diesen ins Tor - 0:1 (14.). Ein idealer Start für die Gäste aus Oberösterreich.

In der 27. Minute musste Nationalkeeper Alexander Schlager erstmals rettend eingreifen: Vietto kam nach Zuspiel von Wendel unbedrängt zum Abschluss, doch der LASK-Keeper reagierte blitzschnell und lenkte den halbhohen Schuss neben das Tor. Auf der anderen Seite probierte es Andreas Gruber mit einem Schuss, den Sporting-Goalie Adan erst im Nachfassen sichern konnte (30.). Die Gäste, die heute in den rosafarbenen Auswärtsdressen aufgelaufen waren, spielten äußerst souverän, agierten in der Defensive sehr diszipliniert und schalteten blitzschnell um. In der 39. Minute wurde es dennoch gefährlich, als Nuno Santos nach einem Steilpass plötzlich völlig freistehend vor Schlager auftauchte, doch anstatt selbst abzuschließen, entschied sich der 21-Jährige für einen Querpass, der bei Trauner landete.

Wenig später gelang den Hausherren der Ausgleich: Eine Flanke von Nuno Santos landete bei Tiago Tomas, der LASK-Goalie Schlager mit einem Kopfball gegen die Laufrichtung überwinden konnte - 1:1 (42.). Kurz vor der Pause eröffnete sich den Linzern jedoch die große Chance auf die erneute Führung: Gernot Trauner kam nach einem langen Einwurf von Holland zum Nachschuss aus elf Metern, doch der Schuss des Linzer Abwehrchefs rauschte über das Tor (45.+1).

Sporting-Kapitän sieht Rot, LASK nutzt numerische Überlegenheit eiskalt

Ohne personellen Veränderungen kehrten beide Mannschaften zurück auf das Spielfeld. Die Gäste aus Linz agierten auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit forsch und fanden die erste Chance nach dem Seitenwechsel vor. Reinhold Ranftl zog von knapp außerhalb des Strafraums volley ab, doch Adan war zur Stelle und parierte den Versuch (56.). Kurz darauf war die Linzer Führung aber wiederhergestellt: Porro verschätzte sich bei einer Flanke von Ranftl, sodass Raguz im Strafraum zum Abschluss kam. Der gebürtige Eferdinger schoss zu seinem neunten Europacup-Tor ein - 1:2 (58.).

Es folgten höchst erfreuliche Minuten aus österreichischer Sicht: Zunächst stoppte Coates den durchgebrochenen Husein Balic als letzter Mann. Referee Kulbakov zeigte dem Kapitän der Hausherren zu Recht Rot. Peter Michorl verwandelte den fälligen Freistoß herrlich im Tormanneck zum 1:3 (65.). Und nur wenig später machten die Linzer alles klar. Andreas Gruber war nach einem Steilpass auf und davon, erblickte den herausgeeilten Adan und überlupfte diesen sehenswert - 1:4 (69.).

In der Schlussphase hatten die Linzer sogar die Chance auf einen höheren Sieg, doch Husein Balic und Youngster Patrick Plojer konnten ihre Top-Chancen nicht verwerten. Am Ende gingen die Linzer aber als klarer Sieg hervor. Die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase findet am Freitag, 2. Oktober ab 13 Uhr im Haus des Europäischen Fußballs in Nyon in der Schweiz statt.

UEFA Europa League, Playoff

Sporting Lissabon - LASK 1:4 (1:1)

Estádio José Alvalade, Lissabon; 0 Zuschauer; SR Kulbakov (BLR)

Tore: Tiago Tomas (42.) bzw. Trauner (14.), Raguz (58.), Michorl (65.), Gruber (69.)

Sporting Lissabon: Adan - Luis Neto, Coates, Feddal - Porro, Wendel, Nunes (71./Sporar), Nuno Mendes - Vietto (67./Pote), Tiago Tomas, Nuno Santos (78./Antunes)

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic (78./Andrade) - Ranftl, Holland, Michorl (87./Grgic), Renner - Gruber (74./Plojer), Raguz, Balic

Gelbe Karten: Luis Neto (25.), Porro (36.) bzw. Michorl (20.)

Rot: Coates (63./Torraub)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media