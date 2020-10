In der 4. Runde trifft in der tipico Bundesliga der SK Puntigamer Sturm Graz auf den SCR Cashpoint Altach. Und dabei gelingt es den "Blackies" endlich den Bann zu brechen. Ganze neun Spiele war man zuhause einem Sieg nachgelaufen. Aber die Altacher waren auch ein "dankbarer" Gegner. Denn über weite Strecken agieren die Vorarlberger unter ferner liefen. Sturm Graz hingegen nimmt diesen Sieg gerne an und geht nun entsprechend entspannt in die anstehende lange Spielpause.

(Ivan Ljubic trifft bereits in der 9. Minute zum 1:0 für Sturm Graz. Was dann der Anfang vom Altacher Ende war)

Die Gäste werden kalt abgezockt

Beide Mannschaften sind bislang hinter den Erwartungen geblieben. Bei Sturm Graz wartet man immer noch auf den ersten Saisonsieg. Zuletzt hat die Ilzer-Truppe in Hartberg eine knappe 1:0-Führung in der Nachspielzeit noch aus der Hand gegeben. Auch Altach rennt dem ersten vollen Erfolg noch hinterher. Da muss eine gehörige Steigerung her, soll diese Unserie nun in der Steiermark zu Ende gehen. Vom Start weg ist es die Ilzer-Truppe, die den bemühteren Eindruck hinterlässt. Die Vorarlberger stehen tief und sind vorerst einmal darum bemüht, keine gefährlichen Situationen zuzulassen. Was aber in die Hose geht, denn bereits in der 9. Minute kommt es zum Führungstor für die Blackies. Die Hausherren mit der Balleroberung im Mittelfeld, dann bedient Andreas Kuen den freistehenden Ivan Ljubic, der nachfolgend zum 1:0 einnetzt. 17. Minute: Dante schickt Jantscher auf die Reise, der bedient uneigennützig den mitlaufenden Kevin Friesenbicher - neuer Spielstand: 2:0. Erst danach erwachen die Altacher allmählich aus ihrer Lethargie. Aber von einer Torgelegenheit sind die Pastoor-Schützlinge, trotz der besseren Spielanteile, sehr weit entfernt. Die Hausherren machen das sehr geschickt, indem man abwartet, das Spielgerät erobert und dann schnell umschaltet. 40. Minute: Ein abgefälschter Gouet-Distanzschuss streift nur knapp am Grazer Gehäuse vorbei. Nach dieser ersten Altacher Gelegenheit kommt es im Gegenstoß zum dritten Grazer Treffer. Wieder ist Jantscher der Vorbereiter, danach trifft Kiteishvili punktgenau zum 3:0-Halbzeitstand in den Winkel.

Die Hausherren mit einem kompakten Auftritt

Angesichts der biederen Altacher Vorstellung im ersten Durchgang, darf man davon ausgehen, dass der Gastgeber die drei Punkte so gut wie sicher im Sack hat. Die Gäste sind aber trotzdem gut daran beraten, ihre Einfallslosigkeit abzulegen, ansonsten kann es in der zweite Hälfte noch dicker kommen. Die Altacher sind nun tatsächlich besser im Spiel, aber immer noch meilenweit davon entfernt, hier möglicherweise noch etwas in andere Bahnen zu lenken. 53. Minute: Auf das Neue ist Andreas Kuen der Assistgeber, davon profitiert Jakob Jantscher, der mit dem 4:0 zur Stelle ist. Damit ist der Drops in der Merkur Arena frühzeitig gelutscht. Nach einer gespielten Stunde hätte es dann eigentlich 4:1 stehen müssen. Aber der eingewechselte Tartarotti fabriziert einen Lattenpendler - wieder kein Tor für Altach. In der 63. Minute sind wieder alle Augen auf das Vorarlberger Tor gerichtet, als der aufgerückte Jon Stankovic einen Kopfball nur ans Außennetz setzt. Auch in der 69. Minute lässt man auf Seiten der Altacher eine vielversprechende Möglichkeit verstreichen. 78. Minute: Hierländer hätte eigentlich das 5:0 machen müssen, aber Keeper Tino Casali weiß das zu verhindern. In der dann noch verbleibenden Spielzeit kommt es dann zu keinen Aufregern mehr - Spielendstand: 4:0. In der nächsten Runde gastiert Sturm Graz bei der SV Ried. Die Altacher empfangen die Admira. Weiter geht es nach der Länderspielpause am 24./25. Oktober. Die genauen Beginnzeiten folgen.

SK STURM GRAZ - SCR ALTACH 4:0 (3:0)

Merkur Arena, 3.000 Zuseher, SR: Christopher Jäger (Salzburg)

SK Sturm Graz (4-4-2): Siebenhandl, Gazibegovic (85. Komposch), Stankovic, Wüthrich, Dante, Kiteishvili (72. Jäger), Jantscher (72. Huspek), Kuen (86. Shabanhaxhaj), Hierländer, Ljubic, Friesenbichler (66. Balaj)

SCR Altach (4-4-2): Casali, Dabanli, Netzer, Edokpolor (78. Casar), Zwischenbrugger (46. Tartarotti), Karic, Anderson, Gouet, Fischer, Obasi (77. Maderner), Nussbaumer (87. Thurnwald)

Torfolge: 1:0 (9. Ljubic), 2:0 (17. Friesenbichler), 3:0 (42. Kiteishvili), 4:0 (53. Jantscher)

Gelbe Karten: Tartarotti, Karic (Altach)

stärkste Spieler: Kuen, Ljubic, Stankovic bzw. Gouet

Stimmen zum Spiel:

Christian Ilzer, Trainer Sturm Graz:

"Ein schöner Erfolg, der uns gut tut. Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet, das hat schon bei den Stürmern begonnen. Nach drei Unentschieden haben wir diese drei Punkte auf souveräne Art und Weise geholt. Defensiv haben wir alles gut kontrolliert, das haben wir als Kollektiv gegen eine Ballbesitz-Mannschaft richtig gut gemacht. Es ist ein Moment, den wir genießen können, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns."

Philipp Netzer, Kapitän Altach:

"Es hilft der beste Plan, den der Trainer vorgegeben hat, nichts, wenn sich die Spieler nicht daran halten. Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen, da kommt dann ein solches Resultat zustande. Es muss sich jeder selber bei der Nase nehmen, das war ganz einfach zu wenig."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo