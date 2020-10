Der FC Flyeralarm Admira hat seinen ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison eingefahren. Die Niederösterreicher feierten zu Hause gegen Aufsteiger SV Guntamatic Ried einen 3:1-Sieg. Maximilian Breunig (5.) und Roman Kerschbaum (23./Elfer) sorgten für die 2:0-Halbzeitführung der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel machte Marco Grülle die Partie spannend, ehe Tomislav Tomic mit einem direkt verwandelten Eckball für die Entscheidung sorgte.

Admira agiert giftig und effizient - vom Aufsteiger kommt zu wenig

Das 2:2-Remis gegen die Wiener Austria dürfte der Admira Rückenwind gegeben haben, erwischten die Hausherren doch einen Start nach Maß: Tomic flankte nach einer kurz abgespielten Ecke in den Strafraum, wo Manuel Kerhe Maximilian Breunig übersehen hatte. Der junge Deutsche blieb cool und köpfelte souverän zum 1:0 ein (5.).

Die Admira agierte völlig anders als in den ersten beiden Spielen in dieser Saison. Den Gästen aus Ried wiederum fehlte es im Spielaufbau an Kreativität und Ideen. In der 23. Minute bediente Breunig den freistehenden Hoffer, der sich in den Strafraum tankte und von Ried-Keeper Radlinger gelegt wurde. Referee Weinberger zeigte sofort auf den Punkt und verhängte einen Strafstoß, den Roman Kerschbaum souverän verwandelte - 2:0 (23.).

Ried-Trainer Gerald Baumgartner reagierte auf dem mäßigen Auftritt seines Teams und nahm bereits nach einer halben Stunde Kerhe und Ziegl runter. Takougnadi und Satin kamen neu in die Partie. Die Rieder konnten sich dadurch etwas stabilisieren und kamen durch den eingewechselten Satin zumindest zu einem Abschluss, doch sein Volley rauschte knapp am Tor vorbei (40.).

Grüll macht die Partie spannend, doch ein direkter Eckball-Treffer fixiert den Admira-Sieg

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel bekamen die Innviertler nach einem Halten von Kerschbaum gegen Gschweidl einen Elfmeter zugesprochen. Marco Grüll trat wie schon in Runde eins gegen die WSG Tirol vom Punkt an und traf souverän zum Anschlusstreffer (49.). Dieser schnelle Anschlusstreffer hat den Gästen aus Oberösterreich gut getan und neuen Mut eingeimpft.

Mit Fortdauer der Partie wurden die Rieder etwas zwingender, doch effizient waren heute nur die Hausherren: Tomislav Tomic trat in 66. Minute einen Eckball von rechts direkt auf das Tor von Sahin-Radlinger, der sich vergeblich streckte - der Ball schlug im langen Eck ein (66.). Letztlich kam vom Aufsteiger heute zu wenig, sodass die Admira einen 3:1-Heimsieg feierte, wenngleich man hinzufügen muss, dass die Gegentore aus Sicht der SV Ried durchaus vermeidbar gewesen wären.

Tipico Bundesliga, 4. Runde

FC Flyeralarm Admira - SV Guntamatic Ried 3:1 (2:0)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 1.015 Zuschauer; SR Weinberger

Tore: Breunig (5.), Kerschbaum (23./Elfmeter), Tomic (66.) bzw. Grüll (49./Elfmeter)

Admira: Leitner - Aiwu, Vorsager, Rath - Tomic - Hausjell, Kerschbaum, Hjulmand, Auer - Breunig (70./Maierhofer), Hoffer (62./Ndifor II)

Ried: Sahin-Radlinger - Ziegl (34./Satin), Reifeltshammer, Meisl - Kerhe (34./Takougnadi), Offenbacher, Grubeck (68./Nutz), Lackner, Lercher - Gschweidl (61./Paintsil), Grüll

Gelbe Karten: Kerschbaum (49.) bzw. Sahin-Radlinger (23.), Lercher (45.+2), Offenbacher (63.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media